Sosiaalinen media

Italia on väliaikaisesti estänyt sellaisten käyttäjien pääsyn sovellukseen, joiden ikää ei voida varmistaa.

Italiassa on avattu tutkinta 10-vuotiaan tytön kuolemasta, joka oli tapahtunut sen jälkeen, kun tyttö oli ilmeisesti ottanut osaa sosiaalisen median sovelluksessa Tiktokissa levinneeseen haasteeseen. Italia on tapahtuneen jälkimainingeissa päättänyt estää väliaikaisesti osalta käyttäjistä pääsyn sovellukseen, uutisoivat Reuters, AFP ja italialaislehti La Repubblica.

Rajoitus koskee käyttäjiä, joiden ikää ei voida varmuudella selvittää. Sovelluksen sääntöjen mukaan käyttäjän täytyy olla vähintään 13-vuotias. Viranomaisten mukaan rajoitus on voimassa ainakin helmikuun puoleenväliin saakka.

Tiktok on erityisesti nuorten keskuudessa suosittu sovellus, jossa jaetaan lyhyitä videoita. Monissa videoissa toistetaan samoja haasteita ja esimerkiksi tanssiliikkeitä.

Yhden sovelluksessa levinneen haasteen ideana on, että siihen osallistuva ja haasteen kuvaava rajoittaa hapensaantiaan, mikä voi johtaa tajunnan menetykseen sekä aiheuttaa mielihyvän tunnetta.

Sisiliassa sijaitsevan Palermon sairaalassa aiemmin tällä viikolla kuolleen tytön on kerrottu osallistuneen haasteeseen. Tytön, jolla oli ollut puhelin mukanaan, olivat löytäneet kylpyhuoneesta hänen perheenjäsenensä. Poliisi on ottanut puhelimen haltuunsa, kertoo AFP.

La Repubblica -lehden mukaan tytön sisko oli kertonut tämän osallistuneen haasteeseen, mutta hänen vanhempansa eivät olleet tienneet asiasta aiemmin, kertoo AFP.

Kiinalaisomisteinen Tiktok sanoi perjantaina, ettei ole löytänyt sivuiltaan sellaista sisältöä, joka olisi voinut yllyttää tyttöä osallistumaan haasteeseen, mutta sanoi kuitenkin auttavansa viranomaisia asian tutkinnassa. Reutersin mukaan viranomaiset tutkivat asiaa mahdollisena itsemurhaan yllyttämisenä.

Tiktok, joka on ollut julkisuudessa viime aikoina esimerkiksi tietoturvakysymysten ja sovelluksessa levinneen itsemurhavideon vuoksi, on jo aikaisemminkin joutunut Italiassa viranomaisten hampaisiin. Maassa on oltu huolissaan siitä, ettei sovellus kykene suojelemaan alaikäisiä tarpeeksi.