Kremlin paineet syksyn duumanvaaleista kasvavat, kun mielenosoittajat vaativat entistä pelottomammin oikeutta valita ehdokkaansa ja ulkomaiden huomio on suurta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Venäläiset lähtivät lauantaina kaduille ympäri maata oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kannustamana, vaikka viranomaiset olivat yrittäneet etukäteen ehkäistä protesteja monin tavoin.

Mielenosoituksia pidettiin ennakkoon jonkinlaisena Navalnyin suosionmittauksena ja kokeena hänen taidostaan saada saada ihmisiä liikkeelle. Navalnyi lienee saanut kiitettävän arvosanan, sillä yhtä suurta viranomaisten laittomaksi katsomaa mielenosoitusta ei ole Neuvostoliiton jälkeisellä Venäjällä nähty ainakaan presidentti Vladimir Putinin kaudella.

Osallistujamäärästä ei ole virallisia lukuja, mutta sen on arvioitu liikkuvan useissa kymmenissätuhansissa. Protesteja järjestettiin yli sadassa kaupungissa ympäri maata. Vastaavasti poliisi otti kiinni ennätykselliset yli 3500 ihmistä. Kiinniotoista huolimatta Navalnyin joukot ilmoittivat jo lauantaina, että mielenosoitukset jatkuvat ensi viikonloppuna.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että mielenosoittajat ympäri maata petasivat asetelmat säännöllisille ja laajoille protesteille – eräänlaisille ”kansalaiskävelyille”, joiden vaikutus jää nähtäväksi.

”Sille on kaikki edellytykset. Navalnyista on tullut kansainvälisen tason mielipidevanki, joka toimii symbolina yleiselle tyytymättömyydelle”, Lassila sanoo. ”Kansalaiskävelyjen laajeneminen olisi selkeä käänne Venäjällä.”

Uutta on Lassilan mukaan kansainvälinen huomio ja ulkomaiden kiinnostus Venäjän sisäiseen kehitykseen. Sitä edistivät Navalnyin kiidätys sairaalahoitoon Saksaan ja hänen kansainvälisen tunnettuutensa kasvaminen.

”Lännen tietynlainen taustatuki ja ulkopoliittinen paine tuovat oppositiolle lisämotivaatiota.”

Sunnuntaina muun muassa Ranska kutsui Venäjän massapidätyksiä ”sietämättömäksi loukkaukseksi” oikeusvaltiota kohtaan. Yhdysvallat vaati lauantaina kaikkien kiinniotettujen vapauttamista, kuten myös ulkoministeri Pekka Haavisto.

Mellakkapoliisien edessä Pietarin mielenosoituksessa seissyt nainen oli kirjoittanut Venäjän lippuun, että hänen lapsensa syntyvät vapaaseen maahan.­

Syksyllä on luvassa duumanvaalit, joita Lassila pitää Putinin hallinnon kannalta vaikeina. Se haluaa sulkea vaarallisina pitämänsä ehdokkaat vaaleista, mutta kansainvälinen kiinnostus luo Kremlille painetta.

”Venäjä ei aio taipua ulkoiseen painostukseen. Äänenpainot tulevat kovenemaan, mikä on omiaan lisäämään tyytymättömyyttä. Tullaan näkemään verenvuodatusta. Kreml luottaa voimankäytön ja pelon mekanismiin. Kaikki muu näyttää heikkoudelta.”

Navalnyin asemaa opposition johtajana ja Putinin vastustajana mielenosoitukset vahvistivat. Sen ovat joutuneet tunnustamaan myös sellaiset opposition edustajat, jotka ovat suhtautuneet Navalnyiin aiemmin karsaasti, Lassila sanoo.

Mielenosoitukset voimistivat myös kansalaisten vaatimusta päästä valitsemaan vaaleissa omat ehdokkaansa. Kreml on syyttänyt, että oppositiolla ei ole poliittista ohjelmaa ja oppositio on kiistellyt keskenään. Lassilasta keskustelu opposition poliittisista ohjelmista ylipäätään on ennenaikaista. Tärkeintä olisi päästä ensiksi ehdolle vaaleihin.

Lauantaina tutkijan silmään pisti mielenosoittajien pelottomuus. Poliisien otteet olivat paikoin hyvin väkivaltaisia, ja useiden mielenosoittajien raportoidaan loukkaantuneen. Lisäksi luvassa on oikeudenkäyntejä heitä vastaan nostetuista syytteistä. Kovat toimet eivät vaikuta hillitsevän kansalaisten protestimielialaa.

Moskovan keskustaan kokoontui lauantaina kymmeniätuhansia oppositiojohtaja Aleksei Navalnyita tukevia mielenosoittajia.­

”Ihmiset ovat valmiita ottamaan yhteen. Otteet olivat todella kovia, mutta eivät vielä samanlaisia kuin Valko-Venäjällä. Voi olla, että on nähty vasta alkuerä.”

Esimerkkejä lannistumattomista mielenosoituksista löytyy läheltä. Habarovskissa on järjestetty mielenosoituksia viime kesästä lähtien, jolloin viranomaiset erottivat suositun kuvernöörin ja panivat hänet putkaan. Valko-Venäjällä on vastustettu elokuusta lähtien itsevaltaista presidenttiä.

Lassilasta mielenosoitukset vahvistivat käynnissä ollutta sukupolvimurrosta ja Venäjän asenneilmaston peruuttamatonta muutosta. Varsinkaan nuoret eivät suhtaudu enää välinpitämättömästi yhteiskunnallisiin asioihin toisin kuin vielä vanhempansa tai isovanhempansa.

Venäläismediassa esitettyjen arvioiden mukaan esimerkiksi Moskovassa noin 40 prosenttia osallistujista oli ensi kertaa mielenosoituksessa. Suurin osa osallistujista oli 25–35-vuotiaita. Alaikäisiä oli arviolta neljä prosenttia ja eläkeläisiä seitsemän prosenttia osallistujista.

”Kansalaisyhteiskuntaa kaipaavan opposition olisi tärkeää pysyä aktiivisena”, Lassila sanoo. ”Mikä tahansa autoritäärinen hallinto iskee, kun tulee suvantovaihe.”