Ruotsi rajoittaa Norjan vastaisen rajansa rajaliikennettä, kertoo Ruotsin hallitus tiedotteessa. Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg kertoi asiasta myös sunnuntaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Aftonbladetin mukaan kielto astuu voimaan puoliltaöin ja on voimassa 14. helmikuuta asti. Ruotsi jatkaa maahantulokieltoja myös Britanniasta ja Tanskasta 14. helmikuuta saakka.

Syynä rajaliikenteen rajoittamiselle on alun perin Britanniasta löytynyt koronaviruksen muunnos, jota on löydetty Norjasta Oslon seudulta.

Oslossa ja sen yhdeksässä naapurikunnassa otettiin lauantaina käyttöön uudet tiukat koronavirusrajoitukset, joiden on pelätty lisäävän liikennettä Norjasta Ruotsiin.

Alueella kaupoista vain ruokakaupat, apteekit ja bensa-asemat jäivät Norjan yleisradion NRK:n mukaan auki. Suljettuihin liikkeisiin kuuluvat myös alkoholia myyvät Vinmonopolet-liikkeet. Rajoitukset ovat voimassa tammikuun loppuun saakka.

”Kun norjalaiset kaupat ja alkoholimyymälät suljetaan, on olemassa riski, että norjalaiset tulevat Ruotsiin”, Damberg kommentoi.

Norjan terveysviranomaisen apulaisjohtaja Espen Rostrup Nakstad kertoi Aftonbladetin mukaan ymmärtävänsä Ruotsin ratkaisua.

”Mielestäni ratkaisu on järkevä. Meillä on myös hyvin tiukat säännöt Norjaan matkustamisen suhteen, joten täysin oikeudenmukaista, että myös Norjasta matkustaville on tiukat rajoitukset”, Nakstad sanoi.