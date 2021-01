Presidenttien pandemia-asiantuntija Fauci avautui The New York Timesille Trumpin kaudesta: ”Olin kuin haisunäätä eväsretkellä”

Anthony Fauci kertoo perheensäkin saaneen tappouhkauksia hänen kiistettyä Trumpin ylioptimistisia puheita koronaviruksesta.

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci on vuodattanut tunteitaan siitä, miltä tuntui alituiseen oikoa faktoilla ex-presidentti Donald Trumpin huolettomia käsityksiä koronaviruksesta.

Presidentin puheiden kyseenalaistaminen toi Faucille ja hänen perheelleen jopa tappouhkauksia, tartuntatautiasiantuntija kertoo The New York Timesin haastattelussa. Myös lasten puhelimiin tuli uhkausviestejä, ja verkkouhkailijat syyttivät Faucia presidentin uudelleenvalinnan vaarantamisesta.

”Tiedättehän, sellaista äärioikeistolaista sekopäisyyttä”, Fauci kuittaa ja puhuu haastattelussa enemmän Trumpista ja tätä myötäilleestä sisäpiiristä.

Anthony Fauci (oik) kertoo, ettei hän mielellään asettunut julkisuudessa Trumpia vastaan, mutta vastasi, kun kysyttiin. Kuvassa Donald Trump poistuu koronavirustyöryhmän tilaisuudesta viime vuoden maaliskuussa.­

Tartuntatautiviraston johtajan työnsä ohella nyt 80-vuotias Anthony Fauci on toiminut seitsemän Yhdysvaltain presidentin neuvonantajana. Heistä ensimmäinen oli Ronald Reagan, jonka virkakauteen 1980-luvulle osui muun muassa hi-viruksen leviäminen.

”Koko elämäni on ollut taistelua pandemioita vastaan.”

Trumpin kanssa tämä taistelu oli turhauttavaa. Sen Fauci kertoo huomanneensa viimeistään silloin, kun koronavirus alkoi jyllätä Yhdysvaltain koillisosissa ja etenkin New Yorkissa.

”Yritin painottaa tilanteen vakavuutta, mutta presidentti sanoi vain, että ’eihän se nyt niin paha ole.’”

Faucia ahdisti Trumpin intoilu ihmelääkkeistä, mutta häntä vaivasi myös Trumpin lähipiiri. Se tuki presidenttiä, peitteli ongelmia ja maalaili ruusuisia tilannekuvia, Fauci antaa ymmärtää The New York Timesissa. Siinä joukossa hän koki olevansa ilonpilaaja.

”Sanoin, että ’odottakaas vähän, tämä on vakava asia’. Ystävällisesti pilailimme, että minä olen oikea haisunäätä eväsretkellä”, Fauci sanoo käyttäen englanninkielistä ilmausta skunk at the picnic.”

Yhdysvaltain tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci kertoi torstaina tuntevansa olonsa ”vapautuneeksi”, koska Valkoisessa talossa on alettu puhua koronaviruksesta tieteellisen tiedon pohjalta.­

Faucin mukaan moni ihmetteli, kuinka hän uskaltaa asettua julkisesti presidenttiä vastaan. Hän kertoo, ettei tehnyt sitä mielellään, mutta oli pakko vastata, kun toimittajat kysyivät. Tai kun Trump levitteli puheita sisäisesti otettavasta käsidesistä, ylisti malarialääke hydroksiklorokiinin tehoa tai vakuutti keväällä, että virus häviää omia aikojaan ilmojen lämmetessä tai muuten vain, taianomaisesti.

Trump leikitteli julkisuudessa Faucin erottamisella, mutta Fauci kertoo, ettei ottanut potkupuheita kovinkaan vakavasti.

”Se nyt oli vain sellaista donaldtrumpia”, hän kuittaa The New York Timesille ja kertoo keskustelleensa puolisonsa kanssa pitkään ja perusteellisesti siitä vaihtoehdosta, että eroaisikin itse.

”Mutta jos olisin eronnut, eväsretkellä ei enää olisi ollut haisunäätää.”

Viime torstaina ensimmäisessä Joe Bidenin kauden tiedotustilaisuudessaan esiintyi huojentunut Fauci. Biden on luvannut palauttaa tieteen ja tutkimuksen keskiöön pandemian leviämisen rajoittamisessa, ja Fauci kertoi tuntevansa olonsa ”vapautuneeksi”.

Joe Biden on Anthony Faucin seitsemäs presidentti.­

Donald Trumpia tieteellisesti varmistettu tieto kiinnosti pitkään vähemmän kuin kavereiden rauhoittavat puheet.

”Aika ajoin hän soitti kysyäkseen, miksi en ole positiivisempi. ’Sinulla pitää olla positiivisempi asenne. Miksi olet niin negatiivinen’”, Fauci kertoo Trumpin tivanneen. Trump ei kertonut, miksi Faucin pitäisi olla positiivinen.

”Hän vain saattoi soittaa ja ilmaista pettymyksensä siitä, etten ole positiivinen.”

Trumpin ohella Faucin puheenvuoroja miinoittivat presidentin avustajat. Heinäkuussa he lähettivät tiedotusvälineille pitkän listan kommentteja, joita Fauci oli antanut epidemian alkuvaiheessa. Tarkoitus oli osoittaa, että Fauci on ollut väärässä.

Pian tämän jälkeen presidentti Trump asettui avustajiensa ja Faucin julkisessa mittelössä yllättäen tartuntatautiasiantuntijansa tueksi. Valkoisen talon kauppapoliittinen neuvonantaja Peter Navarro kirjoitti USA Today -lehteen mielipidekirjoituksen, joka oli otsikoitu: ”Anthony Fauci on ollut väärässä kaikessa, mistä olen ollut hänen kanssaan yhteydessä”.

”Hän [Navarro] edustaa julkaisussa itseään. Hänen ei kuuluisi tehdä niin”, Trump sanoi silloin The Washington Postin mukaan. Presidentin suhtautuminen Fauciin vaikutti höllentyneen: ”Olemme kaikki samassa tiimissä, myös Fauci.”

