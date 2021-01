Pääministerin tytär, entinen kansantanssija ja arvostettu juristi: tällainen on Viron uusi pääministeri Kaja Kallas

Viron uusi pääministeri on entisen pääministerin tytär, joka on tehnyt kovasti töitä tullakseen arvioiduksi ilman isänsä painolastia.

Virosta on tulossa maailman ainoa maa, jossa sekä presidentti että pääministeri ovat naisia. Tiistaina maan hallituksen johtoon astuu keskustaoikeistolaisen reformipuolueen puheenjohtaja, 43-vuotias Kaja Kallas.

Kallas ryhtyi hallitusneuvotteluihin sen jälkeen kun edellisen pääministeri Jüri Rataksen hallituksen taival tuli päätökseen toissa viikolla. Kallas päätyi muodostamaan hallituspuolueen yhdessä Rataksen keskustapuolueen kanssa.

Kallaksen hallituksessa on enemmän naisministereitä kuin missään aiemmassa Viron hallituksessa. Joukossa on myös monia ensikertalaisia. Paikat on jaettu tasan koalitiokumppaneiden välille.

”Hallitukseni muodostamisen tavoitteena oli löytää tasapaino niin miesten ja naisten kuin kokemuksen ja tuoreiden kasvojen osalta”, Kallas sanoo ERR:lle.

Harvinaista hallituksessa on myös se, että pääministerinä on entisen pääministerin tytär.

Kallaksen isä Siim Kallas on Viron merkittävimpiä poliittisia hahmoja. Hän on perustanut reformipuolueen sekä toiminut maan pääministerinä, EU-komissaarina ja keskuspankin johtajana.

Isä Kallaksen mukaan tytär on aina ollut itsenäinen ja voimakastahtoinen. Kaja Kallas taas on sanonut isän kuuluisuuden ajaneen häntä tekemään töitä sen puolesta, että häntä arvioitaisiin omien saavutusten eikä isän kautta.

Ennen politiikkaan lähtöä Kallas opiskeli juristiksi Tarton yliopistossa ja teki uraa asianajajana.

Reformipuolueen jäseneksi Kallas ryhtyi vuonna 2011, ja hänet valittiin parlamenttiin samana vuonna. Kallas toimi europarlamentaarikkona Brysselissä vuosina 2014–2018. Hän on kirjoittanut ajoistaan europarlamentaarikkona kirjan nimeltä MEP.

Huhtikuussa 2018 Kallaksesta tuli reformipuolueen puheenjohtaja.

Lapsuutensa Kallas vietti neuvosto-Virossa. Hän harrasti kansantanssia ja vietti kesät isovanhempien luona Viljandissa. Kansantanssin takia Kallas sai jo lapsena matkustaa Neuvostoliitossa esiintymässä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on Kallakselle politiikassa tärkeä aihe. Kallas on kertonut, että hän kyseenalaisti jo lapsena perinteiset sukupuoliroolit, jotka näkyivät hänen harrastuksessaan. Tanssireissuilla tyttöjen tehtävänä oli silittää tanssipariensa paidat.

”Kysyin ohjaajalta, miksi tyttöjen pitää silittää poikien paidat mutta poikien ei tarvitse tehdä tyttöjen puolesta mitään. Ei onnistu! Kieltäydyin tekemästä sitä ilmaiseksi ja pyysinkin tanssipariani tuomaan minulle kolme banaania maksuksi”, Kallas sanoo virolaisen Vikerraadion haastattelussa.

Kallaksen äidin Kristi Kallaksen mukaan nuoruusvuodet olivat helpot. Kallas tuli kotiin juhlista sovittuihin aikoihin. Kallas itse muistelee, että hänen isoveljensä Ülo Kallas raivasi esikoisena tietä, joten Kallaksen ei itse tarvinnut tapella rajoista ja rajoituksista.

Kallas puhuu usein siitä, kuinka tärkeä perhe hänelle on, mutta ei ole antanut paljonkaan haastatteluja yksityiselämästään. Hän on naimisissa investointipankkiiri Arvo Hallikin kanssa. Kallaksella on yksi lapsi entisestä liitostaan, Hallikilla kaksi.

Kevään 2019 vaaleissa Kallas siivitti reformipuolueen voittoon 26 prosentin äänisaaliilla.

Presidentti Kersti Kaljulaid nimitti hänet hallitustunnustelijaksi, mutta hallituksen muodosti lopulta keskustapuolue yhdessä Isänmaan ja Ekren kanssa.

Reformipuolue joutui oppositioon. Kallas olikin pääministeri Jüri Rataksen toisen hallituksen armoton kriitikko. Kallas ei suominut ainoastaan oikeistopopulistista Ekreä: myös keskustapuolue sai osansa.

Virossa tiedetään yleisesti, että Kallaksen ja Rataksen välit eivät ole erityisen lämpimät. Syksyllä 2019 Kallas aiheutti kohua, kun hän sanoi Rataksen olevan ”valmis myymään Viron” pysyäkseen pääministerinä.

Kallaksen uuden hallituksen linja on edellistä liberaalimpi. Virolaiset politiikan asiantuntijat arvioivat kuitenkin, ettei suuria muutoksia tai uudistuksia ole luvassa ennen seuraavia vaaleja, jotka käydään maaliskuussa 2023.

Kallaksen hallitusta on ehditty kutsua ”kriisihallitukseksi”, jonka kontolla on niin talouskriisin kuin koronavirustilanteenkin hoito.

Kallas on itse sanonut hallituksen pyrkivän luomaan Viroon luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiriä, koska maassa on vallinnut poliittisesti kireä tunnelma.