Dominion hakee Giulianilta oikeusteitse 1,3 miljardin dollarin korvauksia. Yhtiön mukaan Giuliani liittolaisineen sai valheillaan miljoonat ihmiset uskomaan, että ”Dominion varasti heidän äänensä”.

Rudy Giuliani on esimerkiksi väittänyt, että Dominion on radikaalin vasemmiston pyörittämä yhtiö, jolla on kytköksiä Kiinaan ja Venezuelaan.­

Yhdysvalloissa äänten­laskenta­koneita valmistava Dominion Voting Systems on haastanut oikeuteen entisen presidentin Donald Trumpin asianajajan Rudy Giulianin. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Dominion syyttää Giuliania kunnianloukkauksesta, koska katsoo tämän esittäneen julkisuudessa valheellisia väittämiä vaalivilpistä marraskuun presidentinvaaleissa.

Dominion hakee Giulianilta oikeusteitse 1,3 miljardin dollarin korvauksia. Yhtiön mukaan Giuliani ja hänen liittolaisensa ”sepittivät ja levittivät suurta valhetta, jolla huijattiin miljoonat ihmiset uskomaan, että Dominion varasti heidän äänensä ja järjesteli vaalituloksen”.

Dominionin mukaan oikeushaasteen tarkoitus on ”oikaista yhtiön maine” sekä ”puolustaa itseään, työntekijöitään ja vaaliprosessia”.

Giuliani on esimerkiksi väittänyt, että Dominionilla on kytköksiä Kiinaan ja Venezuelaan. Hänen mukaansa se on ”radikaalin vasemmiston” pyörittämä yritys, joka käyttää venezuelalaista ohjelmistoa, ”jota on hyödynnetty vaalien ryöväämiseen muissa maissa.”

Dominion on aiemmin haastanut oikeuteen Trumpin vaalikampanjan ja asianajaja Sidney Powellin, jota yhtiö myös syyttää valheellisten salaliittoteorioiden levittämisestä.

Trump ja hänen liittolaisensa käyttivät kaksi kuukautta kiistääkseen presidentti Joe Bidenin vaalivoiton useilla eri tavoilla. Myös Dominion joutui Trumpin kampanjan hampaisiin, mutta väitetystä laajasta vaalivilpistä ei koskaan löytynyt todisteita.

Kyberturvallisuudesta vastaava CISA-virasto antoi vaalien jälkeen lausunnon, jonka mukaan ”marraskuun 3. päivän vaalit olivat Yhdysvaltain historian turvallisimmat”. Lausunnon jälkeen Trump erotti CISA:n johtajan Chris Krebsin.

Myös entinen oikeusministeri William Barr totesi vaalien jälkeen, ettei merkittävästä vaalitulokseen vaikuttavasta vilpistä ollut löytynyt todisteita.

Joukko yhdysvaltalaisia asianajajia pyysi viime viikolla New Yorkin oikeuslaitosta lakkauttamaan Giulianin luvan toimia asianajajana.

Asianajajien vaatimuksen syynä oli, että Giuliani oli esittänyt vääriä väittämiä vaaleja seuranneissa oikeusjutussa ja kannustanut Trumpin kannattajia ryhtymään ”oikeudenkäyntiin taistelulla” ennen Yhdysvaltain kongressitalon valtausta.