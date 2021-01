The Washington Postin mukaan Donald Trumpin seuraaviin poliittisiin koitoksiin on koossa yli 70 miljoonaa dollaria.

Mitä aikoo seuraavaksi Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump? Tätä kysymystä on pohdittu ahkerasti sen jälkeen, kun Trump vetäytyi keskiviikkona virkakautensa päätteeksi Mar-a-Lagon kartanolleen Floridaan.

Viikonloppuna vaaka kallistui politiikan suuntaan, kun Trump asettui tukemaan Arizonan osavaltion republikaanijohtajan Kelli Wardin uudelleenvalintaa. Valinta toteutui, joskin täpärästi: Trumpin vankkumattomana tukijana tunnettu Ward sai toisen kautensa hieman yli 51 prosentin kannatuksella.

Enemmän laineita nostattanee se, mitä Trump on puuhannut tätä edeltävinä viikkoina.

Marraskuun presidentinvaalit hävinnyt Trump on The Washington Post -lehden (WP) mukaan yrittänyt avustajiensa kautta heittää kapuloita rattaisiin niille republikaanipoliitikoille, jotka vastustivat häntä hänen viimeisinä työviikkoinaan Yhdysvaltain presidenttinä. Trumpin huomion kohteena ovat muun muassa kongressiedustajat Liz Cheney, Lisa Murkowski ja Tom Rice sekä Georgian osavaltion kuvernööri Brian Kemp. WP pohjaa tietonsa asiaan perehtyneiden ihmisten haastatteluihin.

Trumpin neuvonantajat ovat WP:n mukaan suunnitelleet hankkivansa haastajaehdokkaita esivaaleihin ja käynnistävänsä ensi viikolla kannatuskyselyitä Trumpia vastustaneiden republikaanipoliitikkojen vaalipiireissä. Hänen seuraavia poliittisia koitoksiaan varten kassassa on yli 70 miljoonaa dollaria kampanjarahaa, lehti kertoo.

Mar-a-Lagon kartano Palm Beachilla Floridassa.­

Liz Cheney oli yksi niistä kymmenestä republikaaniedustajasta, jotka äänestivät aiemmin tässä kuussa Trumpin virkasyytteen puolesta. Hän perusteli päätöstään sillä, ettei loppiaisena nähtyä väkivaltaista kongressin valtausta olisi tapahtunut ilman presidenttiä. Trumpin virkasyyte kapinaan kiihottamisesta nostettiin, koska hän oli kehottanut kannattajiaan marssimaan kongressitalolle osoittamaan mieltään. Trumpia pidettiin edustajainhuoneessa osasyyllisenä siihen, millaiseksi tilanne lopulta kehkeytyi.

Liz Cheney­

Brian Kemp taas on vääntänyt Trumpin kanssa Georgian osavaltion vaalituloksesta. Demokraattien ehdokas Joe Biden voitti Trumpin Georgiassa alle 12 000 äänen erolla. Perättömiä vaalivilppiväitteitä esillä pitänyt Trump arvosteli Kempiä loppusyksyllä voimakkaasti siitä, ettei tämä ollut pannut kuriin osavaltiosihteeri Brad Raffensbergeriä. Trump olisi halunnut, että Kemp ja Raffensberger riitauttaisivat marraskuun vaalituloksen, mille he eivät nähneet näytön puuttuessa tarvetta.

Tammikuun alussa The Washington Post julkaisi äänitteen, jolla Trump vaati Raffensbergeriä ”löytämään” riittävästi ääniä Bidenin voiton kumoamiseksi Georgiassa.

Lisa Murkowski taas oli ensimmäinen republikaanisenaattori, joka vaati Trumpin eroa kongressin valtauksen jälkeen. Trumpin puolesta kampanjoinut Tom Rice puolestaan kutsui väistyneen presidentin toimintaa loppiaisiltana ”täydelliseksi epäonnistumiseksi”. Ricen mielestä Trump ei reagoinut tilanteen kärjistymiseen riittävän nopeasti.

Brian Kemp­

Ensimmäisenä siviiliviikon­loppunaan Floridassa Trump jatkoi puheitaan uuden puolueen perustamisesta.

The Washington Post kertoo, että Trump on toivonut perinteisen puolueasetelman ulkopuolisella puolueella ”uhkailun” antavan hänelle vetoapua virkasyyteprosessissa. ”Patriot Party” eli patrioottipuolue tai MAGA (Make America Great Again) -nimellä kulkeva suunnitelma voisi estää republikaanisenaattoreita äänestämästä hänen tuomitsemisensa puolesta puoluehajaannuksen pelossa.

Virkasyytettä käsitellään senaatissa näillä näkymin helmikuussa. Syytteen läpimenoon vaadittaisiin kaikkien demokraattien ja 17 republikaanisenaattorin tuki.

Lisa Murkowski­

Virkasyytettä puntaroivien republikaanien vaakakupissa voi painaa se, saisiko Trump houkuteltua uuden ryhmittymänsä taakse puolueen poliitikkoja tai kannattajia. Hajanaisuus hyödyttäisi päävastustajaa eli demokraatteja.

The New York Timesin (NYT) politiikan toimittaja Maggie Haberman kertoi kuitenkin maanantaina viestipalvelu Twitterissä, että entinen presidentti olisi suostuteltu pois puolueaikeista. Habermanin lähteiden mukaan Trump on arvioinut, että hänen tuomitsemistaan puoltavia ääniä on tällä hetkellä vähemmän kuin siinä tapauksessa, että äänestys olisi järjestetty heti kongressin valtauksen jälkeen.

Puolueen perustamista piti sunnuntaina epätodennäköisenä myös Trumpin neuvonantaja Jason Miller, kertoo uutiskanava CNN. Miller tosin huomautti virkasyyte­oikeudenkäyntiin viitaten, että riippuu republikaani­senaattoreista, saako hanke lisää tuulta alleen.