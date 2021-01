Presidentti Joe Biden ei usko riittävän monen republikaanisenaattorin äänestävän syytteen puolesta, jotta se menisi läpi.

Yhdysvalloissa entisen presidentti Donald Trumpin virkasyyte on toimitettu edustajainhuoneesta senaattiin. Senaatti toimii asiassa tuomioistuimena.

Virkarikossyyte koskee Trumpin vastuuta kongressitalon loppiaisen mellakasta, jota tämän on katsottu lietsoneen puheillaan.

Demokraateilla on hallussaan 50 paikkaa satapaikkaisessa senaatissa, mutta jotta virkasyyte menisi läpi, he tarvitsisivat lisäksi 17 republikaanisenaattorin äänet. Vaikka moni republikaani on paheksunut Trumpin toimintaa viime viikkoina, on epäselvää, moniko lopulta äänestää häntä vastaan.

Presidentti Joe Biden sanoi uutiskanava CNN:n haastattelussa, ettei usko senaatista löytyvän niin montaa republikaania, jotka kannattaisivat ex-presidentin tuomiota. Hänen mukaansa tilanne olisi eri, jos Trump olisi vielä presidentti.

Republikaanit ovat vastustaneet virkasyytteen viemistä eteenpäin ja perustelleet kantaansa pääasiassa sillä, että Trumpin presidenttikausi on jo ohi.

”Mielestäni virkarikossyyte on typerä. Se ei ole rakentava. Maassamme roihuaa jo nyt tuli, ja tämä on kuin bensan heittämistä liekkeihin”, sanoi republikaaniedustaja Marco Rubio Fox Newsille aiemmin.

Demokraattien mielestä Trump tulee kuitenkin saattaa vastuuseen. Demokraattiedustaja Elizabeth Warrenin mukaan tammikuun 6. päivän tapahtumat ”ylittävät kaikki muut normien rikkomiset, joita Trump presidenttikaudellaan teki”.

”Puhumme nyt presidentistä, joka seisoi väkijoukon edessä ja käski heidän mennä kongressitaloon. Presidentistä, joka käski väkijoukkoa menemään sisälle ja pysäyttämään hallinnon laillisen toiminnan, jotta hän voisi pysyä Valkoisessa talossa. Se on täysin väärin”, hän sanoi uutiskanava CNN:lle.

Virkasyytteen käsittelyn on määrä alkaa senaatissa kahden viikon kuluttua 8. helmikuuta.