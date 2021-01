Brittiviranomaisten hyväksymät kaupat ovat laillisia, mutta selvityksen tehneen järjestön mielestä ne alleviivaavat sitä, ettei vientimaiden ihmisoikeustilanteelle anneta aina riittävästi painoarvoa.

Britannia on viiden viime vuoden aikana myöntänyt asevientilupia lähes neljään viidesosaan niistä maista, joille sen oma kansainvälisestä kaupasta vastaava viranomainen on asettanut rajoituksia. DIT:n (Department of International Trade) listalta löytyy 73 maata, joista 58:aan on viety sotilaskalustoa.

Asia käy ilmi Lontoossa päämajaansa pitävän Action on Armed Violence -­järjestön (AOAV) raportista, josta uutisoi tiistaina brittilehti The Guardian. AOAV tutkii aseellisen väkivallan vaikutuksia ja on sen vähentämisen puolestapuhuja.

Britannian asevalmistajille tärkeitä markkinoita ovat esimerkiksi Bahrain, Bangladesh, Kolumbia, Egypti ja Saudi-Arabia, joskaan kauppaa niiden kaikkien kanssa ei ole rajoitettu.

Samat maat mainitaan kuitenkin ulkoministeriön marraskuussa julkaisemassa tiedotteessa, jossa kerrottiin, mitkä valtiot ovat tällä hetkellä Britannian ensisijaisia kehitys- ja valvontakohteita ihmisoikeuskysymyksissä.

Brittiviranomaisten hyväksymät kaupat ovat laillisia, mutta AOAV:n mielestä ne alleviivaavat sitä, ettei vientimaiden ihmisoikeustilanteelle anneta aina riittävästi painoarvoa.

AOAV:n selvityksen mukaan Britannia on hyväksynyt kuluneen viiden vuoden aikana muun muassa mellakkakilpien, lentokoneen osien sekä satojen tarkkuuskiväärien myymisen Pakistaniin. Marraskuussa Britannian ulkoministeriö totesi, että Pakistanin kansalaisyhteisön toimintamahdollisuudet ja sananvapaustilanne ovat huonontuneet.

Keniaan puolestaan myytiin tuhansia rynnäkkökivääreitä vuonna 2017 siitä huolimatta, että ihmisoikeusjärjestö Amnesty oli edeltävänä vuonna syyttänyt maan turvallisuusjoukkoja esimerkiksi kidutuksesta ja tappavien voimakeinojen käyttämisestä mielenosoittajia vastaan.

Kiinan laivasto osti Britannialta yhteensä noin 20 miljoonan punnan edestä sotilaskäyttöön tarkoitettuja tutkavarusteita vuosina 2015 ja 2018, The Guardian kertoo. Kiinan ihmisoikeusrikkomukset muun muassa uiguuriväestöään vastaan ovat olleet jo vuosia näkyvästi esillä.

DIT:n vientirajoituksiin sisältyy sekä aseiden täysiä myyntikieltoja että lievempää sääntelyä, jossa kaupan loppuun saattamiseksi vaaditaan esimerkiksi erillinen lupa poliittisista syistä taikka ihmisoikeus- ja turvallisuussyistä.

AOAV:n raportissaan käyttämistä julkisista asiakirjoista oli poistettu yksityiskohtia asekauppojen taustoista. Järjestön mukaan dokumentteihin oli jäänyt vain vähän perusteluita niiden syistä, minkä vuoksi kauppojen perimmäisen tarkoituksen selvittäminen oli vaikeaa.