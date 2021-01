Pahin on vasta edessä, uskoo henkilökunta sairaalassa Porton liepeillä.

Vila Nova de Gaia

Potilaat yskivät ja köhivät. Harmaatukkainen nainen purskahtaa itkuun.

Sairaanhoitaja Raquel Paiva tarttuu naisen käsiin sinisin kumihansikkain.

”Älkää itkekö. Pääsette varmasti pian näkemään lapsenne”, Paiva lohduttaa.

Pitkällä käytävällä liikkuu väkeä valkoisissa suojapuvuissa ristiin rastiin, huoneesta toiseen. Paikka on koronapotilaiden osasto Vila Nova de Gaian ja Espinhon keskussairaalassa, jossa HS vieraili maanantaina.

Yli 4 000 työntekijän sairaala kattaa 700 000 asukkaan palvelualueen Portugalin kakkoskaupungin Porton naapurissa Dourojoen eteläpuolella.

”Potilaat viipyvät osastolla keskimäärin kymmenen päivää. Täältä he joko pääsevät kotiin tai joutuvat teholle”, Paiva kertoo HS:lle ja lopettaa ajatuksensa kesken.

Kymmenen miljoonan asukkaan Portugalissa on viime päivinä todettu väkilukuun nähden maailman eniten koronavirustartuntoja ja covid-19-tautiin kuolleita.

Loppiaisesta saakka tartuntoja on vahvistettu vuorokaudessa vähintään 10 000 muutamaa poikkeuspäivää lukuun ottamatta. Viime lauantaina murtui jälleen rajapyykki, kun diagnoosin sai 15 600 ihmistä. Samalla kirjattiin ennätykselliset 275 koronakuolemaa päivässä.

Vertailun vuoksi: väkiluvultaan puolet pienemmässä Suomessa on koko pandemian aikana vahvistettu runsaat 43 000 tartuntaa ja runsaat 650 kuolemaa.

Portugalin ilmaantuvuusluku eli vahvistettujen tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on noin 1 500. Suomessa se on hieman yli 70.

Vila Nova de Gaian keskussairaalan ensiapupoliklinikalle kaartaa ambulanssi valot vilkkuen. Sisäänkäynnin edessä seisoo jo kaksi sinikeltaista hälytysajoneuvoa.

Sumaa ei kuitenkaan synny. Iäkäs nainen työnnetään pyöräpaareilla rivakasti sisään.

Tilanne on vakaa ja hallinnassa, mutta päivystyksen ja ensiapuosaston johtava lääkäri Ana Clara Coelhoennustaa tästä viikosta sairaaloiden kestokyvylle toistaiseksi pahinta testiä pandemian aikana.

”Olemme varautuneet katastrofiin”, Coelho sanoo pohjaten arvionsa tartuntoihin, jotka ovat yleistyneet holtittomasti.

Lääkäri tietää, että tuoreet tartunnat näkyvät hoitoyksiköissä kovana paineena päivien viiveellä.

Pääkaupunki Lissabonin seudulla ja Coimbran piirissä Keski-Portugalissa sairaaloiden vuode- ja teho-osastot täyttyivät viime viikolla niin odottamattomasti, että koronapotilaita alettiin kyyditä muualle maahan. Lissabonista tuotiin tännekin kymmenen potilasta.

Lissabonin yliopistollisen Santa Marian keskussairaalan porteilta levisi television uutislähetyksissä raastavia näkyjä. Toistakymmentä ambulanssia jonotti päivystykseen koronapotilas kyydissään. Jonotus venyi useiksi tunneiksi, kertoivat yleisradioyhtiö RTP:n uutiset viime viikonvaihteessa.

Vastaavalta on säästytty Vila Nova de Gaiassa, toistaiseksi.

Päivystys- ja ensiapupoliklinikan johtava lääkäri Ana Clara Coelho (oik.) sekä osastonhoitaja Nuno Vieira ennakoivat ennätyksellistä koronapotilaiden määrää tällä viikolla. ”Varaudumme katastrofiin”, Coelho sanoo. Tartuntoja on vahvistettu Portugalissa maailman eniten väkilukuun nähden.­

”Lähipäivät näyttävät hyvin pelottavilta. Kun lähdin töistä perjantaina, vuodeosastollamme oli 115 potilasta. Nyt heitä on 147”, kertoo infektiotautien erikoislääkäri Tiago Teixeira, joka johtaa covid-19-potilaiden teho- ja vuodeosastoja.

”Olemme avanneet uusia vuodeosastoja covid-19-potilaille asteittain tartuntatilanteen edetessä. Lauantaina avasimme neljännen. Nyt valmistelemme viidettä.”

Myös pelkästään koronapotilaille omistettu 28 paikan teho-osasto on täyttymässä.

Teixeira kertoo heränneensä viikkoon huonosti nukkuneena ja ahdistuneena. Hän on huolissaan hoitohenkilökunnan henkisestä venymisestä.

”Kun paine on niin ankara, on erittäin vaikeaa säilyttää hoidon taso ja löytää riittävästi teho-osaston vaatimia vuoteita. Teho-osastot ovat täynnä liki koko maassa.”

Teixeira arvelee, että niin pääkaupunkiseudulla kuin Keski-Portugalin Coimbrassakin on jouduttu viime päivinä raskaisiin tilanteisiin potilasvyöryn edessä: hoitohenkilökunnan on ollut pakko päättää, kuka voidaan pelastaa. Tästä lääkärit ovat puhuneet kauhulla myös portugalilaisissa tiedotusvälineissä.

Vaikka sänkypaikkoja lisätään kiireesti ja Lissabonin yliopiston alueelle avattiin viikonloppuna kenttäsairaala, osaavaa työvoimaa ei tahdo enää löytyä.

”Meidän on pakko mobilisoida väkeä sairaalan muilta erikoisosastoilta. Värväys on käymässä mahdottomaksi, koska varsinkin tehohoito vaatii erikoistumista. Viemme väkeä muilta osastoilta, ja näin niissä heikkenee potilaiden hoidon laatu – kaikki häviävät”, Teixeira summaa.

Vila Nova de Gaian keskussairaala on pystynyt muiden sairaaloiden tavoin vähentämään covid-19-taudin kuolleisuutta verrattuna viime kevääseen. Hoitokeinoissa ja lääkkeissä on edistytty, kun arvaamatonta virusta on opittu tuntemaan hiukan paremmin, sanoo sairaalan johtaja, anestesiologian erikoislääkäri Rui Guimarães. Hoitohenkilökunnalle on karttunut varmuutta, ja rokotusohjelma suojaa heitä.

Guimarãesin mielestä kaikki viittaa kuitenkin siihen, että voittokulku kuolemaa vastaan on taas horjumassa.

”Juuri nyt tuntuu kuin lentäisimme rahtikonetta, jossa on liikaa lastia. Siksi kone menettää korkeutta. Meidän on kevennettävä lastia, tai kone syöksyy maahan”, hän muotoilee työhuoneessaan.

Pandemian ensimmäisessä aallossa moni muu vakavasti sairas, kuten syöpää potevat ja kiireistä kirurgista apua tarvitsevat, jäivät hoidosta jälkeen koronapotilaiden virratessa sairaaloihin.

Terveydenhoidon venyvää kumilankaa on kiristetty taas äärimmilleen, ja murtumakohtia näkyy, Guimarães sanoo.

”Läheisen Feiran sairaalasta pyydettiin juuri lupaa lähettää kaksi ihmistä umpisuolen poistoon meille. Siellä ei pystytä edes siihen vaikean koronakriisin vuoksi.”

Tania Cruz (oik.) ja Paulo Lima vaihtoivat suojahaalareita vuodeosastolla Vila Nova de Gaian-Espinhon keskussairaalassa Portugalissa.­

Portugali julisti uuden koronasulun tammikuun puolivälissä. Hurjat tartuntaluvut pakottivat hallituksen taipumaan viime perjantaina myös koulujen sulkemiseen.

Hallitus pitää kulovalkean tavoin levinneiden tartuntojen yhtenä syynä koronaviruksen muunnosta, joka havaittiin ensimmäisenä Britanniassa.

Vila Nova de Gaian hoitohenkilökunta, kuten aivan tavalliset portugalilaiset, näkevät tartuntaryöpyn taustalla monia asioita. Käännekohdaksi osoittautui jouluaatto, johon mennessä tartunnat olivat huojentavasti vähentyneet alle 2 000:een.

Joulunpyhien sukulaistapaamiset sallittiin hallituksen, presidentin ja parlamentin siunauksella.

”Portugalilaiset ovat hellyydenkipeitä ja sukurakkaita. Eristäytyminen kotiin on ottanut koville, ja monet ovat lipsuneet”, lääkäri Ana Clara Coelho sanoo.

Sairaalan johtaja Rui Guimarães myötäilee portugalilaisten samankaltaisuutta espanjalaisiin verrattuna. Myös itärajan takana tartunnat ovat jälleen kiihtyneet äkkinäisin harppauksin. Talvi on muutoinkin kurjinta aikaa hengitystieinfektioiden kannalta, hän huomauttaa.

”Ja kun lisäksi rokotusohjelmasta alettiin iloita vuoden lopussa, heräsi toivo, että päihitimme pandemian. Monet alkoivat halata toisiaan.”