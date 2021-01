Strategisia ydinaseita rajoittava niin sanottu Uusi Start -sopimus on viimeinen sopimus, joka on jäljellä kylmän sodan aikana rakennetusta aserajoitusjärjestelmästä. Se raukeamassa ensi viikon perjantaina.

Moskova

Venäjä ja Yhdysvallat sopivat strategisia ydinaseita rajoittavan niin sanotun Uuden Start -sopimuksen jatkosta vielä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, venäläislehti Kommersant kertoo.

Lehden mukaan maiden on määrä vaihtaa asiaa koskevat nootit vielä lähituntien aikana. Jo aiemmin tiistaina lehti kertoi, että Venäjän parlamentin alahuone duuma on valmistautunut ratifioimaan sopimuksen nopeutetulla aikataululla. Duuman ulkoasianvaliokunnan on määrä käsitellä asiaa jo keskiviikkona.

Illalla myös Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi, että asiaa koskevia nootteja on määrä vaihtaa pian. Illalla Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuivat ensimmäistä kertaa puhelimessa.

Nykyinen sopimus raukeaa ensi viikon perjantaina. Kommersantin mukaan duuma ehtii ratifioida sopimuksen ennen sitä, joten mihinkään väliaikaisratkaisuihin ei ole tarvetta.

Uusi Start -sopimus on viimeinen sopimus, joka on jäljellä kylmän sodan aikana rakennetusta aserajoitusjärjestelmästä. Siksi sen kohtaloa on seurattu tarkkaan. Sen umpeutumisen on pelätty johtavan kilpavarusteluun.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat neuvotelleet sopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella pitkään, viime lokakuussa myös Helsingissä. Neuvottelut kuitenkin kangertelivat Yhdysvaltain edellisen hallinnon aikana.

Yhdysvallat olisi halunnut uuteen sopimukseen myös koko ajan vahvistuvan Kiinan, josta on tulossa sille aiempaa selvempi vastustaja. Kiina on kuitenkin kieltäytyi.

Nykyisen presidentin Joe Bidenin tiedettiin suhtautuvan sopimukseen edeltäjäänsä suopeammin. Venäläiset asiantuntijat arvelivat sopimuksen jatkamisen olevan yksi harvoja Venäjän kannalta myönteisiä asioita Bidenin kaudella.

Neuvottelut strategisten ydinaseiden vähentämisestä aloitettiin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä jo 1982. Sopimus allekirjoitettiin 1991. Se rajoitti molempien maiden ydinohjusten taistelukärkien määrän alle kuuteentuhanteen.

Osapuolet jatkoivat sopimalla lisärajoituksista Start II -sopimuksessa, mutta tämä sopimus ei käytännössä koskaan tullut voimaan Yhdysvaltain ohjustorjuntajärjestelmästä syntyneen kiistan vuoksi.

Venäjän silloinen presidentti Dmitri Medvedev ja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sopivat kuitenkin lisärajoituksista 2011 niin sanotulla Uusi Start -sopimuksella.