Virkarikosoikeudenkäynti alkaa kahden viikon päästä, mutta äänestys kielii siitä, ettei Trumpin tuomitsemiseen löydy 17 republikaania.

Donald Trump yritykset toiselle presidenttikaudelle kuivuvat kokoon. Tämä kuva on maanantailta.­

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump sai merkittävän osavoiton virkarikosjutussaan Yhdysvaltain senaatissa myöhään tiistaina Suomen aikaa. Yhteensä 45 senaattoria sadasta vaati jutun hylkäämistä perustuslain vastaisena, koska Trump ei ole enää virassa.

Vaikka republikaanien yritys peruuttaa oikeudenkäynti kaatui äänin 55–45, se oli hyvin selkeä merkki siitä, että republikaanisenaattorit eivät halua tuomita Trumpia ”kapinaan kiihottamisesta” kongressitalon valtaamisen yhteydessä loppiaisena.

Virkarikosoikeudenkäynti on määrä aloittaa kahden viikon päästä maanantaina. Trumpin tuomitseminen vaatisi ainakin 17 republikaanin tuen, jos kaikki demokraattipuolen 50 senaattoria äänestävät tuomitsemisen puolesta.

Tiistain äänestyksessä oli kyse siitä, että kentuckylainen republikaanisenaattori Rand Paul vaati äänestystä virkarikosjutun perustuslaillisuudesta. Hänen mukaansa virkarikosoikeudenkäynti on ”sekopäinen ja kostonhimoinen” hanke, koska se kohdistuu jo virkansa jättäneeseen presidenttiin.

Äänestyksen jälkeen hän kutsui koko juttua ”kuolleena syntyneeksi”.

”Virkarikosoikeudenkäyntiä käytetään virasta erottamiseen ja syytetty on tässä tapauksessa jättänyt virkansa”, Paul totesi The New York Times -lehden mukaan.

Trump on ensimmäinen presidentti, joka on vedetty valtakunnanoikeuteen kahdesti. Ensimmäisessä jutussa hänet vapautettiin syytteistä, kun vain yksi senaatin republikaani, Mitt Romney, äänesti hänen tuomitsemisensa puolesta viime vuoden helmikuussa.

Tiistain äänestyksessä Trumpia uhmaavia senaattoreita oli viisi: Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski ja Pat Toomey.

Trumpin aiemmin puheissaan tuominnut senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell siis äänesti jutun kaatamisen puolesta. Aiemmin on arvuuteltu, voisiko McConnell taivutella muita republikaaneja äänestämään Trumpin tuomitsemisen puolesta.

Virkarikosoikeudenkäynnissä Trumpin tuomitseminen olisi lähinnä symbolinen asia, koska kyseessä on todellakin äänestys siitä, voiko joku jatkaa virassaan. Mutta mikäli hänet tuomittaisiin, voitaisiin äänestää erikseen siitä, voiko hän enää koskaan pyrkiä julkiseen virkaan.

Tiistain äänestys ennakoi sitä, että Trumpin on mahdollista pyrkiä presidentiksi vuonna 2024. Hänen aikeistaan ei ole tarkkaa tietoa. Vain 29 prosenttia amerikkalaisista tuki Trumpia hänen jättäessään tehtävänsä 20. tammikuuta.

