Pohjois-Walesissa Wrexhamissa sijaitsevalla tehtaalla valmistetaan Astra Zenecan koronavirusrokotteita.

Lääkeyhtiö Astra Zenecan walesilaisen yhteistyökumppanin rokotetehdas on evakuoitu osittain epäilyttävän paketin vuoksi.

Pohjois-Walesissa Wrexhamissa sijaitsevalla tehtaalla valmistetaan Astra Zenecan koronavirusrokotteita. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradio BBC.

Tehtaasta vastaava Wockhardt UK tiedotti keskiviikkona, että yritys oli saanut aamulla epäilyttävä paketin. Tämän seurauksena viranomaisille ilmoitettiin asiasta ja tehdas evakuoitiin osittain.

Henkilövahingoista ei ole raportoitu.

BBC:n mukaan paikalle on hälytetty pomminpurkuryhmä. Poliisi on eristänyt tehtaan alueen ja ulkopuolisia on pyydetty pysymään loitolla.