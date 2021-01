Pietarilainen OVD-infon vapaaehtoinen Jana Teplitskaja, juristi Varvara Mihailova ja aktivisti Sofia Uljaševa valmistautuvat jo sunnuntain mielenosoitukseen. Venäjä aloitti lauantain mielenosoituksista yli 20 rikostutkintaa.

Venäjä on ollut pitkään pysähtyneisyyden tilassa paitsi pandemian myös pitkäaikaisen valtionpäämiehensä vuoksi, mutta lauantaina näytti, että itänaapurissa viimein tapahtuu.

Pietarissa jopa kymmenettuhannet ihmiset lähtivät kaduille vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin puolesta, presidentti Vladimir Putinia vastaan. Venäjältä välitettiin kuvaa protestoivista ihmisjoukoista ja yhteenotoista poliisin kanssa.

Pietarilainen matemaatikko Jana Teplitskaja pyörähti väentungoksessa kotikaupunkinsa kaduilla, mutta ei nähnyt mitään jännittävää. 29-vuotiaana aktivistina hän on jo kyllästynyt mielenosoituksiin.

”Aina samat iskulauseet”, Teplitskaja huokaa puhelimessa.

Iskulauseiden huutamisen sijaan Teplitskaja istui kotona tietokoneensa ääressä aamuyöhön asti tarkistamassa vapaaehtoisena venäläiselle OVD-info-järjestölle ilmoitettuja tietoja pidätetyistä.

OVD-infon nimi toistui Venäjältä viikonloppuna välitetyissä uutisissa, sillä järjestö pitää kirjaa pidätettyjen määrästä erilaisissa mielenosoituksissa.

Järjestön päivystys toimii puhelimessa ja viestintäsovellus Telegramissa ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Päivystykseen voi ilmoittaa, jos on joutunut pidätetyksi.

OVD-info tilastoi pidätetyt ja samalla neuvoo, miten pidätystilanteessa kannattaa toimia. Linja kävi lauantaina kuumana, sillä esimerkiksi Pietarissa otettiin kiinni ennätykselliset yli 500 ihmistä.

Teplitskaja uskoo, että pidätettyjä on vieläkin enemmän, mutta mielenosoituksen ensikertalaiset eivät ole välttämättä tienneet OVD-infosta. Venäjällä on arvioitu, että lauantaina noin 40 prosenttia osallistujista oli mielenosoituksessa ensimmäistä kertaa.

Jana Teplitskajan mukaan viikonloppuna pidätetyistä suuri osa oli ensikertalaisia.­

”Ensikertalaisten suuri määrä vaikeutti OVD-infon työtä. Aiemmin poliisiautossa on ollut yleensä aina joku, joka on pidätetty aiemminkin. Hän on osannut kertoa meille tilanteesta.”

Pietarissa ahkerimpiin mielenosoittajiin kuuluvat demokraattisen nuorisoliike Vesnan aktiivit. Järjestön lehdistösihteeri Sofia Uljaševa, 26, on huomannut, että ihmiset ovat lakanneet pelkäämästä pitämästä ääntä politiikasta.

Uljaševan mielestä nuoret ovat valmiita jopa rangaistuksiin näkemyksiensä vuoksi, toisin kuin vanhempansa.

”Ennen politiikka ei ollut oikein korrekti aihe small talkissa, eikä juuri kukaan kirjoittanut siitä sosiaalisessa mediassa. Nyt joka toinen julkaisu käsittelee poliittisia näkemyksiä ja toimintaa.”

Venäjän tutkintakomitea on aloittanut lauantain mielenosoituksista kaikkiaan 21 rikostutkintaa. Tutkintakomitea ilmoitti rikossyytteistä verkkosivullaan keskiviikkona.

Pietarissa tutkitaan rikoksena ainakin kadun katkaisemista liikenteeltä. Rikossyytteitä on nostettu myös poliisin väkivaltaisesta vastustamisesta, joukkolevottomuuksiin kutsumisesta ja niiden lähetyksestä sosiaalisessa mediassa, huliganismista, koronavirussäädösten rikkomisesta ja omaisuuden vahingoittamisesta.

Suurin osa mielenosoituksissa kiinniotetuista yli 3 700 ihmisestä joutui rikossyytettä kevyempään hallinnolliseen syytteeseen. Niitä luettiin esimerkiksi kokoontumissäännön rikkomisesta, sillä viranomaiset eivät olleet myöntäneet mielenosoitukselle lupaa.

Hallinnollisista rikkomuksista voi Venäjällä saada sakkoa tai arestia, mutta rikossyyte saattaa johtaa jopa pitkään vankeustuomioon.

Vesnalla on aktiiveja ympäri Venäjää, mutta myös Suomessa ja Ruotsissa. Järjestön tavoitteena on Venäjän hallinnon vaihtaminen ja uuden demokratiaan perustuvan järjestelmän rakentaminen.

Uljaševa on osallistunut mielenosoituksiin vuodesta 2017. Lauantaina hän oli vaatimassa Navalnyin vapauttamista. Kansalaisten yhtenäisyys oli hänestä ennen kokematonta.

”Ihmisillä ei ole mitään menetettävää. Kulunut vuosi on ollut koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten ongelmien vuoksi raskas.”

Uljaševasta tuntuu kuin hän olisi elokuvassa, vaikka arvelee, että siitä tulee pitkä.

Sofia Uljaševa on Vesnan lehdistösihteeri. Hänen mukaansa ihmiset eivät enää Venäjällä pelkää pitää ääntä politiikasta.­

”Aivan kuin käsillä olisi jännittävin kohta juuri ennen loppuratkaisua”, hän kuvailee.

”Toivon, että kaikki päättyy hyvin ja tulee happy end.”

Pietarilaisen juristin Varvara Mihailovan, 29, mukaan virkavallan suhtautuminen mielenosoituksiin on kiristynyt.

Hänen opiskeluaikoinaan mielenosoittajia pidätettiin, mutta ei pantu hallinnolliseen arestiin. Viime vuosina pidätetyille on ryhdytty määräämään arestia, ja rikossyytteitä nostetaan säännöllisesti. Mihailova pitää kehitystä huolestuttavana.

Varvara Mihailova­

”Valtiovalta kärjistää tilannetta nostamalla rikossyytteitä rauhanomaisesta protestoinnista. Se uhkaa tehdä mielenosoituksista entistä väkivaltaisempia, jos rikossyytteen saa jo rauhallisesta toiminnasta”, hän sanoo puhelimitse Pietarista.

Mihailova työskentelee valtakunnallisessa Apologija protesta -järjestössä, joka antaa oikeusapua mielenilmauksissa pidätetyille. Ennen hän osallistui itsekin mielenosoituksiin, mutta oivalsi, että juristina pystyy vaikuttamaan paremmin auttamalla muita aktivisteja.

Mihailova työskentelee yleensä oikeudessa, mutta lauantai kului yötä myöten sosiaalisen median viestipalvelussa vastaamassa kiinniotettujen mielenosoittajien kysymyksiin.

Rikossyytteitä nostetaan Mihailovan mielestä sattumanvaraisesti.

”Niitä ei langeteta sen mukaan, kuka on käyttäytynyt huonoimmin, vaan kuka on näyttänyt poliisista sopivimmilta kandidaatilta.”

Avunpyyntöjen käsittely on jatkunut koko kuluvan viikon. Mihailovan mukaan ihmiset ovat olleet hämmästyneitä pidätyksestään, koska eivät ole mielestään tehneet mitään väärää.

”Venäjällä kuka tahansa rauhallisen mielenosoituksen osanottaja voi joutua kansainvälisen oikeuden vastaisesti useamman vuorokauden arestiin, vaikka olisi ollut ilman minkäänlaisia kylttejä ja huutamatta iskulauseita.”

Mihailova on neuvonut kiinniotettuja, että kaikkiin poliisin kysymyksiin ei tarvitse vastata ja sormenjälkien ottamisesta voi kieltäytyä.

Sunnuntaina on luvassa uusi mielenosoitus. Mihailova istuu jälleen vastaamassa kiinniotettujen kysymyksiin ja puolustaa heitä myöhemmin oikeudessa. Juristina hän toivoo, että ihmisoikeustilanne Venäjällä vähitellen paranee.

”Minulle jokainen voitettu oikeusjuttu on pieni pala vapautta.”