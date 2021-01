Ruotsalaisten luottamus sekä pääministeri Stefan Löfveniin, valtionepidemiologi Anders Tegnelliin sekä Tegnellin edustamaan kansanterveysvirastoon on laskusuunnassa.

Tukholma

Ruotsalaisten luottamus maan päättäjien kykyyn hoitaa koronakriisiä rapistuu, käy ilmi tuoreesta mielipidetutkimuksesta.

Valtalehti Dagens Nyheterin teettämän tutkimuksen mukaan luottamus vähenee sekä pääministeri Stefan Löfveniin, valtionepidemiologi Anders Tegnelliin sekä Tegnellin edustamaan kansanterveysvirastoon.

Syyskuussa luottamus päättäjiin oli pienoisessa nousussa, mutta syksyllä alkaneen toisen koronavirusaallon jälkeen luottamus on laskenut mittaus mittaukselta.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell puhui etäyhteydellä tiedotustilaisuudessa tammikuun alussa.­

Tammikuussa 37 prosenttia ruotsalaisista oli sitä mieltä, että pääministeri Stefan Löfven on hoitanut koronaviruskriisiä huonosti. Noin 26 prosenttia katsoi pääministerin suoriutuneen tehtävästä hyvin.

Kun Dagens Nyheter teetti tutkimuksen ensimmäistä kertaa toukokuussa, 49 prosenttia ruotsalaisista koki Löfvenin onnistuneen kriisin hoidossa.

Koronavirustilanne on Ruotsissa yhä vakava, vaikka tartunnat ovat hieman tasaantuneet viime vuoden huippuluvuista. Valtionepidemiologi Tegnell on kuitenkin varoitellut, että maata voi uhata piakkoin koronavirusepidemian kolmas aalto.

Ruotsalaisten luottamus Tegnelliin on ollut hyvä koko koronakriisin ajan. Lokakuussa 72 prosenttia ruotsalaisista kertoi, että heillä on korkea luottamus Tegnelliin, mutta nyt luku on pudonnut 54 prosenttiin. 22 prosenttia ruotsalaisista kertoi, että heillä on vähäinen luottamus Tegnelliin. Lokakuussa luku oli kymmenen prosenttia.

Melkein puolet ruotsalaisista (49 prosenttia) kertoi tutkimuksessa, että heillä on korkea luottamus kansanterveysvirastoon, kun lokakuussa luku oli 68.

Myös kansalaisten huoli koronatoimien riittävyydestä kasvaa. Nyt noin joka toinen pelkää, että viranomaisten toimet eivät ole riittäviä. Huolestuneiden määrä on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä sitten joulukuun mielipidemittauksen.

Dagens Nyheterin mielipidemittaus julkaistiin torstaina vain hieman sen jälkeen, kun tuli ilmi, että kansanterveysviraston pääjohtaja Johan Carlson oli nähty matkustamassa ruuhka-aikana Tukholmassa ilman kasvomaskia. Ruotsin tiedotusvälineet uutisoivat tapauksesta näkyvästi.

Carlson rikkoi kansanterveysviraston omia ohjeita, jotka suosittavat käyttämään kasvomaskia ruuhka-aikoina julkisessa liikenteessä.

”Se on tietysti kiusallista”, Carlson kommentoi Ruotsin yleisradiolle, joka uutisoi asiasta ensimmäisenä.

Carlson oli nähty juna-aseman laiturilla ilman maskia. Pääjohtajan mukaan hän asettaa maskin kasvoille yleensä vasta astuessaan junaan.