Ja meidän rokotteitahan ette vie – Brittien silmissä EU on rokote­kiistan etuileva konna

Britannia on tilannut koronarokotteita ennen EU:ta ja reilusti yli oman tarpeen.

Lontoo

Jos EU:n ja brittiläisruotsalaisen Astra Zeneca -yhtiön rokotekiistaa katsoo brittinäkökulmasta, on tulkinta selvä: tässähän on kyse Daavidin ja Goljatin taistelun korona-ajan versiosta.

Kas näin se menee:

Pieni ja vikkelä Britannia eroaa EU:sta juuri ennen koronaviruspandemian rantautumista Eurooppaan. Brexitin voimaannuttama maa tekee ripeästi omat koronarokotustilauksensa.

Samaan aikaan iso ja jähmeä EU hidastelee tilaustensa kanssa. Alkuvuonna 2021 EU:ssa huomataan, ettei rokotteita olekaan tulossa niin paljon kuin piti. Astra Zenecan toimitukset tökkivät.

Mitä tekee EU-Goljatin komissio? Vaatii, että korvaavia lisärokotteita pitää saada vaikka Britanniasta.

Konservatiivinen brittilehdistö on olevinaan EU:n asenteesta tyrmistynyt, vaikka riemuitseekin rivien välissä: Kriisiaikana EU on paljastanut viimein todelliset karvansa. EU on pelkkä rokotejonossa etuileva konna.

Ja kuten tiedämme, Britanniassa tuskin mikään on yhtä moukkamaista kuin jonossa etuileminen.

Kertomuksen Daavid eli Britannia paneekin nyt etuilijoille tiukasti hanttiin. Pääministeri Boris Johnson vakuutti jo keskiviikkona, ettei EU pääse vetämään rokotteita välistä.

Torstaina konservatiivihallituksen avainministereihin kuuluva Michael Gove vahvisti, että Britannia saa Astra Zenecalta kaikki ne rokotteet, joista on sovittu.

Britannia saattaa jopa auttaa pulassa olevia EU-maita, mutta ei ihan vielä. Ensisijaisesti hoidetaan omat rokotukset omassa aikataulussa.

”Niihin ei tule keskeytyksiä”, Gove lupasi Times Radion haastattelussa.

Koronarokotukset ovatkin edistyneet Britanniassa paljon nopeammin kuin EU-maissa.

Britanniassa ainakin ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut jo yli seitsemän miljoonaa aikuista. Maassa asuu noin 67 miljoonaa ihmistä.

Rokotukset alkoivat jo joulukuun alussa, mikä oli Johnsonille iso imagovoitto.

Ripeyttä selittää se, että brittihallitus alkoi tehdä rokotetilauksiaan jo kolme kuukautta ennen EU:ta. Brexit ei ollut kuitenkaan nopeuden todellinen syy, vaikka monet EU-eron kannattajat ovat antaneet niin ymmärtää.

Kun Britannia pani viime vuonna tilauksia vireille, oli brexitin siirtymäkausi yhä voimassa ja Britannia EU-sääntöjen alainen. Itsenäisen rokotelinjan mahdollisti kuitenkin aiempi laki, jonka mukaan EU-säännökset voi sivuuttaa välttämättömien kansanterveydellisten syiden nojalla.

Nyt ripeää rokotustahtia piiskaa eteenpäin maan kurja koronatilanne. Covid-19-tautiin on Britanniassa kuollut jo yli 100 000 ihmistä. Sairaaloissa viruu noin 35 000.

Britannia on tilannut koronarokotteita eri yhtiöiltä jo noin 367 miljoonaa annosta. Se tekee noin 5,5 annosta jokaista Britannian asukasta kohti.

Rokotemassoista olisi näin varaa jakaa muillekin. Ja niin on aikomuskin. Brittihallitus suunnittelee lahjoittavansa rokotteita köyhille maille.

Jos rokotteita aletaan jakaa myös pulassa oleville EU-maille, tuo se mediatarinaan aivan uuden käänteen. Pieni Daavid ei ole silloin vain Goljatin kukistaja, vaan jotain paljon parempaa ja sankarillisempaa: kömpelön Goljatin auttaja.

Brexit-leirille tämä olisi makea voitto. Silloin voisi sanoa, että taas historia toistaa itseään. Taas piti Britannian olla pelastamassa koko Eurooppaa. Kun eivät ne itse osaa.