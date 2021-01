Satojen vapaaehtoisten selvityksen mukaan Venäjän myrkkyryhmän jäsenet matkustivat alueilla, missä aktivistit kuolivat. Yksi agenteista näyttää kytkeytyvän jokaiseen kolmeen aktivistiin sekä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytykseen.

Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n salainen myrkkyryhmä on saattanut sekaantua kolmen venäläisen aktivistin kuolemiin, kertoo tutkiva ryhmä Bellingcat uudessa selvityksessään.

Selvitys on jatkoa paljastuksille, joiden mukaan kyseinen FSB:n myrkkyryhmä yritti tappaa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin Siperian Tomskissa elokuussa. Navalnyin kohdalla Bellingcat on kertonut yli 30:stä eri lennosta, joilla myrkkyryhmän jäsenet seurasivat Navalnyia.

Bellingcat perustaa uusimmatkin havaintonsa enimmäkseen hankkimiinsa matkustustietoihin, joita tutkiva ryhmä on käynyt läpi yli viidensadan vapaaehtoisen kanssa. Selvitykseen on osallistunut myös saksalaislehti Der Spiegel ja venäläinen tutkivan journalismin sivusto The Insider.

FSB:n myrkkyryhmän jäsenten matkustustiedot aikoineen ja paikkoineen täsmäävät hämmentävän hyvin kolmen aktivistin epäilyttävien ja selvittämättömien kuolemien kanssa vuosina 2014, 2015 ja 2019.

Kahdessa tapauksessa Bellingcat toteaa, että kyse ei voi olla sattumasta ja kolmannenkin kohdalla tiedot viittaavat FSB:n osallisuuteen tapahtumissa.

Aleksei Navalny puhui toimittajille Berliinissä ennen kuin hänen lentonsa lähti kohti Moskovaa 17. joulukuuta.­

Ensimmäinen tapauksista koskee Pohjois-Kaukasialla sijaitsevan Kabardi-Balkarian tasavallan 26-vuotiasta kansalaisjournalistia Timur Kuashevia, joka oli ärsyttänyt viranomaisia muun muassa kirjoituksillaan turvallisuusviranomaisten harjoittamasta kidutuksesta. Hänet löydettiin kuolleena metsätieltä 1. elokuuta 2014 lähellä Naltšikin kaupunkia.

Kuolinsyytutkimuksen mukaan Kuashev oli kuollut sydänkohtaukseen, mutta hänen kainalokuopastaan oli löytynyt pistoksen jälki. Paikallinen sairaala ei löytänyt merkkejä myrkystä, joten näytteet lähetettiin Moskovaan.

Moskovassa näytteet tutkittiin FSB:n rikostutkimuksen instituutissa, jonka perusti Neuvostoliiton aikainen KGB-tiedustelupalvelu vuonna 1977 ja joka oli tutkivan ryhmän mukaan Navalnyin myrkytyksen takana. Tämä mahdollisti Bellingcatin mukaan ”täydellisen rikoksen”.

”Kuashevin tapauksessa syntyi mahdollisuus, että myrkyttäjät saivat tutkia ja peittää jäljet omassa salamurha­operaatiossaan”, selvityksessä kerrotaan.

Bellingcatin mukaan FSB:n instituutissa todettiin virallisen raportin mukaan, että toimittaja Kuashevin elimistössä ei ollut myrkkyä. Raportin allekirjoitti sama FSB:n johtaja, joka oli ollut peittelemässä Navalnyin myrkytyksen jälkiä, Bellingcat kertoo.

Bellingcatin tutkijat kertovat saaneensa selville esimerkiksi, että FSB:n myrkkyryhmän agentti ja lääkäri Ivan Osipov oli matkustanut lähelle Naltšikia 22. heinäkuuta 2014. Hän poistui alueelta muutama tunti sen jälkeen kun Kuashev löydettiin kuolleena.

Samainen Osipov on yksi kolmesta FSB:n agentista, jotka olivat Tomskissa silloin, kun Navalnyi yritettiin myrkyttää.

Toinen Bellingcatin raportoima uusi tapaus koski dagestanilaista aktivistia nimeltä Ruslan Magomedragimov. Hän kuului Sadval-liikkeeseen (yhtenäisyys), joka edisti kaukasialaisen lezgien kansan oikeuksia.

Magomedragimov löydettiin kuolleena maaliskuussa 2015. Ensin kuolinsyy oli sydänkohtaus, sitten tukehtuminen. Hänen perheenjäsenensä olivat kertoneet merkeistä, joiden mukaan häntä olisi pistetty neulalla, minkä jälkeen tehtiin tutkimuksia mahdollisesta myrkytyksestä.

Bellingcat ei löytänyt mitään raporttia näytteiden tutkimuksista, eikä ryhmä onnistunut tavoittamaan aktivistin perhettä.

Kuten poliitikko Navalnyin ja toimittaja Kuashevin tapauksissa, dagestanilaisen aktivistin Magomedragimovin kuolinpäivä osui yksiin FSB-agentti Osipovin matkustusaikataulujen kanssa. Osipov oli saapunut aktivistin asuinalueen tienoille ensi kerran 13 päivää ennen Magomedragimovin kuolemaa ja poistunut sieltä kaksi päivää hänen kuolemansa jälkeen.

Bellingcatin mukaan FSB:n agenttien matkustustiedot eivät tässä tapauksessa olleet yhtä runsaita kuin toimittaja Kuashevin kohdalla, mutta tapauksissa oli ”silmiinpistäviä samankaltaisuuksia”.

Kolmas Bellingcatin perkaama aktivistikuolema koski Nikita Isaevia, joka kuoli junamatkalla Tambovista Moskovaan 16. marraskuuta 2019. Hänen matkustusaikataulunsa kävivät kyseisenä vuonna yksiin viiden FSB:n myrkkyryhmän jäsenen kanssa.

Kaksi Isaevin perässä matkannutta myrkkyryhmän jäsentä olivat edellä mainittu Osipov ja Aleksei Aleksandrov, joista kumpikin oli Tomskissa, kun Navalnyi myrkytettiin. Aleksandrov oli samassa junassa Isaevin kanssa hieman yli kaksi viikkoa ennen Isaevin kuolemaa.

Bellingcatin mukaan matkustustiedoista ei voi ehdottomasti päätellä, että FSB olisi ollut Isaevin kuoleman takana, mutta sen ne näyttävät, että myrkkyryhmä matkusti samoissa liikennevälineissä kuin Isaev.

Isaevin kehosta ei löydetty myrkkyä. Hänen kuolinsyynsä oli sydänkohtaus, mitä miehen seuraajat pitivät omituisena. Hän oli terve ja hyväkuntoinen ja vasta 41-vuotias. Hänen viimeiset sanansa junamatkalla olivat: ”Luulen, että minut myrkytettiin.”

Bellingcatin mukaan on omituista, että FSB olisi surmannut Isaevin, koska häntä pidettiin Kremliä myötäilevänä kansallismielisenä aktivistina. Tutkiva ryhmä spekuloi mahdollisuudella, että kyseessä olisi voinut olla jonkinlainen valtaeliitin sisäinen välienselvittely.

Tai sitten pelättiin, että Isaev olisi loikkaamassa Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti epälojaali kotimaalleen. Hän oli ostanut perheensä kanssa lentoliput Miamiin, jonne oli määrä lähteä joulukuussa, kolme viikkoa kuolinpäivänsä jälkeen.

Bellingcat kertoo, että se käyttää raporttiensa pohjana internetistä hankkimiaan tietoja, ”joita ei löytyisi suurimmasta osasta länsimaita”. Osa tiedoista löytyy ilmaiseksi ”luovalla googlaamisella” ja osasta pitää maksaa.

Ryhmän mukaan muutamalla sadalla eurolla netistä saa hankittua matkustus-, puhelin- ja asuinpaikkatietoja, mikä selittyy Venäjän huonosti suojatuilla tietokannoilla ja osin myös rikollisuudella. Jotkut ihmiset, kuten teleoperaattoreiden tai poliisiasemien työntekijät, hankkivat sivutuloja myymällä tietoja verkkoon.

Venäjä on kiistänyt aiemmat väitteet, joiden mukaan sen agentit olisivat syyllistyneet myrkytyksiin. Presidentti Vladimir Putin totesi Navalnyin tapauksesta joulukuussa, että Bellingcatin raportti oli ”Yhdysvaltain tiedusteluelinten materiaalien puhdistamista”.

Hänen mukaansa myös myrkytyksen lopputulos puhui Venäjän osallisuutta vastaan, koska Navalnyi on yhä elossa. ”Jos olisi haluttu, olisi hoidettu loppuun asti.”

Navalnyi myrkytettiin Neuvostoliitossa kehitetyllä novitšok-hermomyrkyllä. Hänet pelastettiin tehohoidolla Berliinissä.

Hän palasi 17. tammikuuta Venäjälle, missä hänet pidätettiin ja vangittiin.