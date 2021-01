Kiinan suurvaltapyrkimysten patoaminen on harvoja asioita, jotka yhdistävät Yhdysvaltain demokraatteja ja republikaaneja.

Jännitteet ovat tällä viikolla jälleen kiristyneet Etelä-Kiinan merellä.

Lauantaina Taiwan ilmoitti, että Kiinan hävittäjiä ja pommikoneita oli kiitänyt merialueilla, jotka Taiwan on määritellyt omaksi puolustusvyöhykkeekseen. Lennot jatkuivat ainakin parin päivän ajan.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen lentotukialus USS Theodore Roosevelt on partioinut taas Etelä-Kiinan merellä. Se on ärsyttänyt Kiinaa, joka katsoo merialueen kuuluvan pääasiassa itselleen.

Tiistaina Kiina ilmoitti järjestävänsä alueella sotaharjoitukset.

Kaikki tämä on tapahtunut viikossa sen jälkeen, kun valta vaihtui Yhdysvalloissa republikaanipresidentti Donald Trumpilta demokraatti Joe Bidenille.

Trumpin kaudella Yhdysvaltain ja Kiinan välit tulehtuivat kauppasodaksi. Samaan aikaan Kiina kiristi otettaan Hongkongista, ja saman uhan pelätään kohdistuvan seuraavaksi Taiwaniin.

Taiwan on Kiinan edustalla sijaitseva saarivaltio ja Yhdysvaltain läheinen liittolainen. Kiina katsoo Taiwanin kuuluvan itselleen.

Vielä viime metreillään Trumpin hallinto kiristi Kiinan-politiikkaansa määrittelemällä uiguurivähemmistön kohtelun kansanmurhaksi ja tiivistämällä diplomaattisuhteitaan Taiwaniin.

Ovatko Yhdysvaltain ja Kiinan välit kiristymässä entisestään? Mitä Bidenin hallinto aikoo tehdä asialle?

Vaikka Yhdysvallat on syvästi jakautunut republikaani- ja demokraattileireihin, tiukka suhtautuminen Kiinaan vaikuttaa vastapuolia yhdistävältä tekijältä. Bidenin kaudella Yhdysvaltain sisä- ja ulkopolitiikassa saatetaan nähdä suuria muutoksia, mutta suhtautuminen Kiinaan ei välttämättä kuulu niihin.

”Yhdysvaltain Kiinan-politiikka saattaa olla se, jossa tullaan näkemään jatkuvuuden elementtejä”, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Yksi osoitus tästä saattaa olla se, ettei Biden ainakaan heti kautensa alussa kumonnut Trumpin hallinnon tekemiä yllätyspäätöksiä liittyen uiguurikysymykseen ja Taiwaniin.

”Olen pohtinut, halusiko Trumpin hallinto lukita Bidenin Kiinan-politiikan vai tekivätkö he itse asiassa palveluksen Bidenille. Nyt ainakin näyttää siltä, että Bidenin hallinto elää näiden päätösten kanssa”, Aaltola sanoo.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.­

Trump ja hänen kannattajansa ovat usein korostaneet, että nimenomaan Trumpin kaudella Yhdysvallat ryhtyi aktiivisesti patoamaan Kiinaa, joka on parin vuosikymmenen kuluessa noussut Yhdysvaltain tärkeimmäksi globaaliksi kilpailijaksi.

Aaltolan mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Yhdysvaltain suhteet Kiinaan ovat olleet kärjistymään päin jo ainakin Barack Obaman valtakaudelta alkaen.

Yhdysvaltain Kiina-suhteet olisivat todennäköisesti nousseet suurempaan asemaan jo George W. Bushin kaudella (2001–2009), elleivät jihadistiverkosto al-Qaidan iskut Yhdysvaltoja vastaan olisi kääntäneet ulkopoliittista kokkaa kohti terrorisminvastaista taistelua.

Yhdysvalloissa ja muualla länsimaissa oli aiemmin vallalla uskomus, että kommunistipuolueen itsevaltaisesti johtama Kiina integroituu hiljalleen sääntöperäiseen maailmanjärjestykseen ja demokratisoituu, kunhan se vain päästetään nauttimaan markkinatalouden hedelmistä.

”Mikään näistä odotuksista ei ole pitänyt. Kiina on vain korjannut hyödyt ilman että se on muuttanut järjestelmäänsä. Nyt pelkona on se, ettei teoria Kiinan rauhanomaisesta kasvusta pidä paikkaansa”, Aaltola sanoo.

Kiina on muuttunut viime aikoina entistä totalitaarisemmaksi yhteiskunnaksi. Samaan aikaan se on kiihdyttänyt suurvaltapoliittisia suunnitelmiaan.

Tämä todennäköisesti vaikuttaa myös Bidenin hallinnon Kiinan-politiikkaan.

Trumpin kaudella Yhdysvallat alkoi toki ärhäkämmin vastustaa Kiinan vaikutusvallan kasvua, mutta Trumpin politiikka oli poukkoilevaa. Trump ei hermostuttanut pelkästään Kiinaa vaan myös liittolaisiaan Itä-Aasiassa. Trump esimerkiksi patisteli viime keväänä Etelä-Koreaa maksamaan Yhdysvalloille sen suojelusta aiempaa enemmän.

Aaltola uskoo, että Bidenin kaudella ei ole luvassa Trumpille ominaisia ärhäköitä ja kärjistäviä liikkeitä. Ennemminkin Biden pyrkii Kiinan järjestelmätason haastamiseen monenlaisin keinoin, kuten sanktioilla ja kauppapolitiikalla, jossa Kiinan vaikutusvaltaa pyritään suitsimaan kansainvälisen politiikan normien ja standardien avulla.

Edessä on todennäköisesti myös liittolaissuhteiden parantamista Trumpin jäljiltä ja Taiwanin tuen vahvistamista.

Todennäköisesti Bidenin kaudella Yhdysvallat on myös valmiimpi yhteistyöhön Kiinan kanssa joissain globaalisti tärkeissä kysymyksissä, kuten ilmastonmuutoksen ja pandemioiden torjumisessa.

Olennaista on se, että Biden tulee todennäköisesti saamaan tiukalla Kiinan-politiikalla myös republikaanien tuen.

”Biden saa tässä tukea republikaaneilta, samoin kuin Venäjän-politiikassa. Yhdysvaltain suurvaltastrateginen kamppailu kuuluu niihin asioihin, jolle löytyy Yhdysvalloista laaja konsensus”, Aaltola sanoo.

Bidenin hallinnon tärkeimmät avaukset Kiinan-politiikan suhteen ovat vielä kuitenkin tekemättä. Tälle on ilmiselvä selitys: ensimmäisen Bidenin on hoidettava kotimaan asiat siedettävään kuntoon.