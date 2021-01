Biden määräsi myös, että Yhdysvalloissa arvioidaan uudelleen Trumpin hallinnon aikaisia säännöksiä, jotka kielsivät liittovaltion tukemia perhesuunnitteluklinikoita antamasta aborttineuvontaa.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on kumonnut edeltäjänsä Donald Trumpin määräyksen, joka katkaisi rahoituksen abortteja tekeville tai aborttineuvontaa antaville kansainvälisille järjestöille. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNN sekä uutistoimisto AFP.

Presidentti kuvaili allekirjoittamansa määräyksen kumoavan edeltäjänsä hyökkäyksen naisten terveyspalveluihin pääsyä vastaan. Hänen mukaansa päätöksellä suojellaan naisten terveyttä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

”Hallintoni linja on tukea naisten ja tyttöjen seksuaaliterveyttä sekä lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskevia oikeuksia Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti”, Bidenin allekirjoittamassa määräyksessä kerrottiin.

Määräyksen mukaan abortteihin liittyvät tukirajoitukset ”sabotoivat Yhdysvaltain pyrkimyksiä edistää kansainvälisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa”, sillä ne rajoittavat maan kykyä tukea naisten terveyttä sekä ohjelmia, joilla pyritään estämään sukupuolittunutta väkivaltaa.

Biden määräsi myös, että Yhdysvalloissa arvioidaan uudelleen Trumpin hallinnon aikaisia säännöksiä, jotka kielsivät liittovaltion tukemia perhesuunnitteluklinikoita antamasta aborttineuvontaa.

Pian Bidenin allekirjoituksen jälkeen ulkoministeri Antony Blinken kertoi ministeriönsä pyrkivän saamaan 32,5 miljoonaa dollaria tukia YK:n väestörahastolle (UNFPA). Trumpin hallinto katkaisi Yhdysvaltain tuen UNFPA:lle.

Edellisen hallinnon mukaan rahasto tuki pakkosterilisaatioita ja -abortteja Kiinassa. Rahasto on kieltänyt syytökset jyrkästi.

Blinkenin mukaan Yhdysvallat vetäytyy myös yli 30 maan vuonna 2020 allekirjoittamasta aborttia vastustavasta julistuksesta.

Aborttitukiasia on toistuva kiistakapula demokraatti- ja republikaanihallintojen välillä. Ensin republikaanipresidentti määrää aborttirahoituskiellon käyttöönotosta, minkä jälkeen seuraava demokraattipresidentti kumoaa samaisen päätöksen. Tämän jälkeen sama ruljanssi toistuu jälleen uudelleen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Bidenin määräämä Trumpin kotimaisia klinikoita koskevien säädösten uudelleenarviointi on kuitenkin aiempaa pidemmälle viety askel.

Abortin tekeminen on ollut laillista Yhdysvalloissa aina vuodesta 1973, jolloin korkein oikeus teki päätöksen aborttia koskevasta esimerkkitapauksesta. Biden on säännöllisesti osoittanut tukeaan kyseiselle korkeimman oikeuden ratkaisulle.

Bidenin demokraattiset tukijajoukot kannattavat myös laajalti aborttioikeutta. Biden on kuitenkin harras katolinen, ja katolinen kirkko on asettunut jyrkästi aborttia vastaan. Viime viikolla toimittajat olivat tentanneet Valkoisen talon lehdistösihteeriä Jen Psakia uuden presidentin aborttikannasta, eikä tämä antanut heille suoraa vastausta. Sen sijaan Psaki muistutti toimittajia siitä, että Biden on harras katolinen ja käy säännöllisesti kirkossa.

Torstaiset aborttipäätökset ovat osa terveyspoliittisia uudistuksia, joihin kuuluu myös pyrkimys saada yhä useampi sairausvakuutuksen piiriin.

Biden allekirjoitti torstaina CNN:n mukaan määräyksen, joka avaa väliaikaisesti uudelleen liittovaltion sairausvakuutuksia tarjoavan sivuston. Sen on määrä auttaa vakuutuksettomia tai vakuutuksensa koronapandemian aikana menettäneitä ihmisiä saamaan sairausvakuutus ja pääsemään terveydenhoitoon.

Sivustolla autetaan yhdysvaltalaisia saamaan entisen presidentin Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen eli niin sanotun Obamacaren myötä tarjolla olevia vakuutuksia.