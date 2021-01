Republikaanien rohkeus suli parissa viikossa, ja nyt heidän on jälleen suudeltava Don Trumpin sormusta

Hetken näytti siltä, että republikaanit asettuvat Trumpia vastaan, mutta rohkeus petti parissa viikossa. Republikaanit ovat valinneet panttivankeuden Trumpin yhteydessä, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Pari viikkoa sitten syntyi vaikutelma, että Yhdysvaltain republikaanipuolueessa olisi rohkeutta riuhtoa puolue irti entisen presidentin Donald Trumpin repivästä ja vaarallisesta politiikasta. Näytti jopa siltä, että puolueen senaattoreista noin kolmannes saattaisi uskaltaa tuomita Trumpin virkarikos­oikeudenkäynnissä, joka alkaa 9. helmikuuta.

Hetken vallitsi niinkin huikea ja erikoinen näkymä, että republikaanit saattaisivat tehdä yhteistyötä uuden demokraattipresidentin Joe Bidenin kanssa. Että heille olisi syntynyt kollektiivinen tuntemus, miten vaikeita aikoja amerikkalaiset elävät koronaepidemian ja taloushuoliensa kanssa.

Tämän viikon torstaina oli kuitenkin selvää, ettei moista rohkeutta sittenkään löytynyt. Puolue on päättänyt valita panttivankeuden entisen presidentin yhteydessä. Puoluetta komentaa ainakin kaksi vuotta mafioson tavoin Floridan-kartanoonsa asettunut Don Trump, jonka sormusta republikaanien on käytävä vuoroin suutelemassa.

Kerrotaan ensin, miten harhakäsitys syntyi.

Loppiaisena Trump kiihotti kannattajansa raivon partaalle ja he marssivat kongressitalolle vaatimaan, että kongressi kumoaisi Bidenin selvän vaalivoiton. Mielenosoitus muuttui väkivaltaiseksi mellakaksi, kongressitalo vallattiin, viisi ihmistä kuoli.

Jo ennen kongressin valtaamista näytti siltä, että republikaanien eliitti olisi hylkäämässä Trumpin valheen varastetuista vaaleista. Varapresidentti Mike Pence ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell kieltäytyivät enää teeskentelemästä, että Trump olisi voittanut vaalit.

Kun tärvelty kongressitalo saatiin tyhjennettyä valtaajista, Bidenin vaalivoiton vahvistamiskokous jatkui. Moni republikaani puhui voimallisesti Trumpin kannattajajoukkoja vastaan, jopa Trumpia uskollisesti tukenut Lindsey Graham. ”Nyt saa riittää”, hän totesi vaalipetosväitteiden tukemisesta.

Mielenosoittajat tunkeutuivat väkivalloin Yhdysvaltain kongressin tiloihin loppiaisena 6. tammikuuta.­

Jo silloin saatiin ensimmäiset merkit siitä, miten republikaaneista ei sittenkään olisi irrottautumaan Trumpista.

Vaikka kongressiedustajat ja senaattorit olivat itse hyökkäyksen uhreja, heistä yhteensä 147 eli 56 prosenttia äänesti Arizonan ja Pennsylvanian vaalitulosten vahvistamista vastaan.

He halusivat kumota kansan tahdon miellyttääkseen Don Trumpia ja tämän harhaista salaliittofantasiaa.

Demokraatit polkaisivat kongressin valtaamisen jälkeen käyntiin prosessin, jolla Trump vedettiin valtakunnanoikeuteen jo toisen kerran. Syytteen aiheena on ”kapinaan kiihottaminen”.

Tämänkin prosessin alkuvaihe synnytti hetken harhakuvitelman, että ehkäpä sittenkin Trump voitaisiin mieltää jo omassa puolueessaankin ongelmaksi. Edustajainhuoneen republikaaneista kymmenen (yhteensä 211:stä) tuki Trumpin-vastaista syytettä.

Tämän joukon rohkeuteen saattoi vaikuttaa se, että edustajainhuoneen kolmanneksi vaikutusvaltaisin republikaani, entisen varapresidentin Dick Cheneyn tytär Liz Cheney, julkaisi äänestyksen alla kovasanaisen lausunnon, jossa hän syytti Trumpia kongressitalon valtauksen pääsyylliseksi.

”Mitään tästä ei olisi tapahtunut ilman presidenttiä. Presidentti olisi voinut välittömästi ja voimallisesti puuttumalla lopettaa väkivallan. Sitä hän ei tehnyt”, Cheney totesi.

The New York Times julkaisi 12. tammikuuta artikkelin, jonka mukaan senaatin McConnell harkitsee Trumpin tuomitsemista. Se synnytti kuhinaa, että hän voisi taivutella kuusitoista puolueensa jäsentä mukaan ja niin Trump voitaisiin tuomita. Jos niin kävisi, erillisessä äänestyksessä voitaisiin päättää, ettei Trump pystyisi enää ikinä pyrkimään julkiseen virkaan.

Kunnes alkoi tuotantokausi 2, Return of the Don.

Kun Biden oli saanut vannottua virkavalansa ja oli aika ”yhdistää Amerikka”, senaatti ajautui heti sisäiseen taisteluun lainsäädäntötyön säännöistä. McConnell yritti kiristää demokraateilta lupausta, etteivät nämä hankkiudu eroon niin sanotusta superenemmistö­säännöstä, jonka mukaan lait tarvitsevat taakseen 60 senaattorin tuen.

McConnell heitti toistaiseksi pyyhkeen kehään, mutta tämä oli jo ennusmerkki siitä, ettei republikaaneja kiinnosta tukea Bidenin hankkeita vaikkapa koronatukipaketin, siirtolaisreformin tai terveydenhuoltouudistuksen saralla. (Eikä enemmistöasemaan päässeitä demokraattejakaan kannata pyhäkoululaisiksi julistaa, mitä tulee yhteistyöhaluihin vastapuolen kanssa.)

Republikaanien senaatin ryhmän johtaja Mitch McConnell ja demokraattien kollega Chuck Schumer kongressin istuntosalissa 6. tammikuuta.­

Tämän viikon tiistaina sitten tärähti. Senaatin republikaanit yrittivät hylätä vaatimassaan äänestyksessä Trumpin virkarikosjutun, koska se on heidän mielestään perustuslain vastainen. Mitä järkeä on syrjäyttää presidentti, joka ei ole enää presidentti, he kysyivät. Perustuslain takaa löytyi piilopaikka, jossa ei tarvinnut ottaa kantaa Trumpin tekemisiin.

Republikaanien yritys kaatui äänin 55–45, mutta tulos paljasti, että vain viisi republikaania uskalsi liputtaa Trumpin tuomitsemisen puolesta. McConnell oli jo livennyt Trumpin uhmaajien rintamasta, tasan viikko sen jälkeen kun hän sanoi ”presidentin provosoineen” kongressiin hyökänneitä ihmisiä.

Trumpin kartanolla Mar-a-Lagossa todennäköisesti tanssittiin pöydillä. Nyt on selvää, että vaikka virkarikosoikeudenkäynti pidetään, Trumpia ei siinä tuomita. Tämä jättää oven auki sille, että Trump voi pyrkiä presidentiksi vuonna 2024.

Republikaanien käytöstä selittää sekin, että tuoreen kyselytutkimuksen mukaan vain kymmenisen prosenttia republikaaneista tukee Trumpin-vastaista virkarikosjuttua. Lisäksi monet Trumpia uhanneet poliitikot ovat saaneet tappouhkauksia, joita satelee myös heidän lähiomaisilleen.

Asiat ovat poliittisten lisäksi inhimillisiä.

Torstaina Mar-a-Lagon kartanon porteille saapui nöyrä mies, edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy. Sama mies, joka meni tammikuun puolivälissä sanomaan, että ”presidentillä on vastuunsa” kongressitalon valtauksessa.

Ei ole tiedossa, pyysikö hän sanojaan anteeksi Trumpilta, mutta hän pyysi Trumpia auttamaan kongressin republikaanit vaalivoittoon vuoden 2022 välivaaleissa. McCarthyn tavoitteena on olla kongressin alahuoneen puhemies, mutta toki hän kehysti asian siten, että hän on puolueensa ja ennen kaikkea kansan asialla.

”Tänään presidentti sitoutui auttamaan, jotta republikaaneja valittaisiin edustajainhuoneeseen ja senaattiin vuonna 2022. Republikaanien enemmistö tulee kuuntelemaan maanmiehiään ja ratkaisemaan haasteita, joita kansakuntamme kohtaa”, McCarthy lausui tapaamisen jälkeen.

Niitä haasteita ei selvästikään haluta ratkaista Bidenin kanssa.

Tapaamisesta julkaistiin kuva, jossa Trump hymyilee voittajan hymyä. McCarthyn ilmettä on vaikeampi lukea, mutta ei siitä kunnianhimoa puutu.

Floridan republikaani Matt Gaetz puhui Donald Trumpin pettänyttä republikaani Liz Cheneyä vastaan Wyomingin pääkaupungissa Cheyennessä torstaina.­

Samaan aikaan toisaalla, Wyomingin pääkaupungissa Cheyennessä: Trumpia innokkaasti tukeva floridalaisrepublikaani Matt Gaetz kampanjoi Trumpin verisesti pettänyttä wyomingilaista Liz Cheneyä vastaan.

”Meillä on meneillään taistelu republikaanisen puolueen sielusta, ja minun aikeeni on voittaa se. Voitte auttaa minua rikkomalla korruptoituneen järjestelmän”, Gaetz sanoi torstaina.

Hänen tavoitteenaan on kammeta Cheney ulos kongressista vuoden 2022 vaaleissa, sillä Cheney on rikkonut Trumpia vastaan.

Ja samaan aikaan toisaalla, Washingtonissa: demokraatit olivat pöyristyneitä sulatellessaan tietoa, että republikaanit ovat valinneet georgialaisen puoluetoverinsa Marjorie Taylor Greenen edustajainhuoneen opetusvaliokunnan jäseneksi.

Greene uskoo Qanon-salaliittoteoriaan, jonka mukaan maailmaa pyörittää saatanaa palvovien demokraattien salaliitto, joka harjoittaa pedofiliaa ja juo pikareista lasten verta ja jonka vain Trump voi pysäyttää.

Georgialainen kongressiedustaja, republikaani Marjorie Taylor Greene uskoo Qanon-salaliittoon ja siihen, että Donald Trumpilta varastettiin presidenttiys viime marraskuun vaaleissa.­

Greene on kutsunut Yhdysvaltoja järkyttäneitä kouluampumisia demokraattien lavastamiksi näytelmiksi, joilla amerikkalaisilta yritetään riistää aseet. Hänestä tuli julkisuuteen video, jossa hän seuraa ja härnää kouluampumisesta selvinnyttä koululaisaktivistia puheillaan.

Toisella videolla Greene oli todennut, että edustajainhuoneen puhemies, demokraatti Nancy Pelosi pitäisi tuomita kuolemaan maanpetoksesta. Hän oli Facebookissa tykännyt kommentista, jossa ehdotettiin nopeampaa tapaa päästä Pelosista eroon: ”Luoti päähän.”

Greenen puheita pidetään ääriajatteluna niin sanotussa perinteisessä mediassa. Vaan mitä miettii hänestä Don Trump?

”Onnittelut republikaanien tulevaisuuden tähdelle Marjorie Taylor Greenelle – –. Marjorie on vahva joka asiassa, eikä hän ikinä luovuta – todellinen VOITTAJA!” Trump twiittasi viime elokuussa, kun Greene oli voittanut puolueensa esivaalit.

Trump tiesi mistä puhui. Marraskuussa Greene löi demokraattivastustajansa murskaprosentein 74,6–25,3 ja pääsi kongressiin.

Myöhemmin Trump poistettiin Twitteristä, koska hänen katsottiin muodostavan uhan kotimaansa turvallisuudelle. Greene ja muut republikaanit pitävät kuitenkin huolen siitä, ettei hänen äänensä katoa, kun Amerikasta tehdään vielä kerran suurta.