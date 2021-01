Aleksei Navalnyi kannattaa Krimin valtausta, Aung San Suu Kyi puolustaa kansanmurhaa. Miksi demokratia-aktivistien siloinen kuva säröytyy niin usein?

Maailman kuuluisin poliittinen vanki on nyt kiistatta Aleksei Navalnyi, joka haastoi presidentti Vladimir Putinin. Viime viikolla hämmästeltiin, kun Navalnyin taustasta nousi esiin nationalistisia ja rasistisia lausuntoja. Navalnyi ei vastusta Krimin valtaustakaan.

Hämmennystä ovat aiheuttaneet myös kiinalaiset toisinajattelijat, joista kuuluisimmat lienevät kuvataiteilija Ai Weiwei ja ”sokea aktivisti” Cheng Guangcheng. Molemmat ovat lietsoneet Donald Trumpin virheellisiä vaalivilppisyytöksiä.

Miksi kuva demokratia-aktivisteista aina säröytyy?

Kysymys kertoo ehkä enemmän meistä, yleisöstä. Miksi me yllätymme kerran toisensa jälkeen siitä, että vapaustaistelijoissakin on säröjä?

Ensinnäkin politiikka on henkilöitynyt kiihtyvällä tahdilla, sanoo narratologiaa tutkinut yliopistonlehtori Maria Mäkelä Tampereen yliopistosta. Se on tuonut kohtuuttomankin character judgement -vaatimuksen, eli poliitikon persoonaan kiinnitetään suunnattoman paljon huomiota.

Toisinkin voisi olla, vaikka sitä on vaikea muistaa. Eräänä käännekohtana pidetään presidentti Bill Clintonin seksiskandaalia 1990-luvulla, Mäkelä sanoo. Clintonin virkarikosoikeudenkäynnin jälkeen olemme alkaneet pitää itsestään selvänä, että poliitikon taustamudat ruopataan pohjia myöten.

”Ei aikaisemmin ketään kiinnostanut”, Mäkelä sanoo.

Sosiaalisen median puhetapa on äärimmäisen polarisoiva, ja pienikin särö julkisuuskuvassa tekee ihmisestä ”fasistin” tai ”kommunistin”, hyvän tai pahan, nollan tai ykkösen.

Sosiaalinen media myös vahvistaa illuusiota, että elämme samassa todellisuudessa ja käymme samoja poliittisia kamppailuja joka puolella maailmaa. Mutta emme elä, emme alkuunkaan.

”Internetaika on kontekstisokea”, Maria Mäkelä sanoo.

Tästä kirvelevä esimerkki oli kymmenen vuotta sitten alkanut arabikevät. Arabimaiden kansannousut toivat mieleen Itä-Euroopan vapautumisen kommunismin ikeestä 20 vuotta aikaisemmin. Mutta arabikeväässä ei ollut lainkaan kyse samoista asioista.

Myanmarin oppositioliikkeen johtaja Aung San Suu Kyi vietti vankilassa ja kotiarestissa melkein neljännesvuosisadan. Hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1991.

Vuonna 2016 Aung San Suu Kyi nousi Myanmarissa pääministeriä vastaavaksi valtiokansleriksi. Monen suureksi järkytykseksi nobelisti ei tehnytkään mitään estääkseen rohingyavähemmistön vainoa vaan päinvastoin puolusti sitä.

Tämän ei olisi pitänyt tulla kummoisenakaan yllätyksenä. Myanmar on omalaatuinen, etnisesti pirstoutunut buddhalaisnationalistinen maa, jolla on vaikea suhde Kiinaan, Intiaan ja siirtomaahistoriaan. Rohingyojen vaino on jatkunut siellä satoja vuosia.

On sivuseikka, onko Aung San Suu Kyi aktiivinen tekijä vai kykenemätön vaikuttamaan kansanmurhaan kenraalien puristuksissa. Kyse on siitä, että kuvittelimme sokeasti, että totta kai hän pystyy ja haluaa, emmekä edes yrittäneet ottaa huomioon Myanmarin äärimmäisen mutkikasta politiikkaa.

Sortohallintoa vastaan nouseminen kysyy rohkeutta ja uhrimieltä. Vapaustaistelijan hartioille tulee ripustaneeksi positiivisia ominaisuuksia, joita siellä ei ehkä ole.

”Harvoin kansannousun kärkeen nousee tavanomainen kiva, vaatimaton ihminen”, Mäkelä sanoo.

Kuvataiteilija Ai Weiwein ajattelu on rohkeaa ja uhmakasta, mutta kovin koherenttia siitä ei saa, eikä ehkä kannattaisi yrittääkään. Vain kaksi vuotta ennen julistautumistaan Trumpin kannattajaksi Ai teki teoksen, jossa hän valokuvasi itseään näyttämässä Trumpille keskisormea.

Myanmarin väkivahvaa kenraalijunttaa vastaan taistellut hennon ja hauraan oloinen Aung San Suu Kyi oli kuin sarjakuvaversio Daavidista ja Goljatista. Ja tuntuiko myöhemmin erityisen hätkähdyttävältä juuri se, että kansanmurhaa johtaa pieni hento nainen?

Komea Navalnyi taas kelpaisi vaikkapa seuraavaksi James Bondiksi. ”Kyllä minäkin olen ihaillut Navalnyita, jos katsoo vain sitä ihailtavaa salskeaa pelastajahahmoa. Mutta en minä hahmota sitä poliittista historiaa, johon Navalnyin kamppailu liittyy”, Mäkelä sanoo.

Ei Navalnyi Venäjän kontekstissa olekaan radikaali.

Harva Venäjän oppositiossa varsinaisesti kannattaa Krimin valtausta. Mutta se ei tarkoita, että kysymystä kannattaisi aktiivisesti ajaa. Venäläisistä korkeintaan muutama prosentti pitää Krimin valtausta vääränä. Oikeastaan Venäjällä ei ole Krimin kysymystä.