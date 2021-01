Mitä Astra Zeneca lupasi EU:lle? Juristin mukaan ”kahdella yhtiön asiakkaalla on nyt päteviä perusteluja pitää rokotteista kiinni”

EU:n ja Britannian intressit rokotetoimituksissa ovat ristiriidassa.

Sopimusoikeuden asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, mitä lääkejätti Astra Zeneca tarkalleen ottaen lupasi EU:lle rokotetoimituksista ja mitä ei.

EU julkaisi Astra Zenecan kanssa tehdyn ennakko-ostosopimuksen perjantaina, mutta peitti siitä keskeisiä osia kuten toimitusmäärät ja aikarajat.

Astra Zeneca ilmoitti aiemmin tammikuussa, että se ei pysty toimittamaan EU:lle lupaamaansa 80 miljoonaa rokoteannosta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Viime päivinä se on luvannut kuitenkin enemmän rokotteita kuin viikko sitten ilmoittamansa 31 miljoonaa annosta.

Euroopan komissio myönsi perjantaina illalla myyntiluvan Astra Zenecan rokotteelle. Astra Zeneca on sopimuksen mukaan sitoutunut ”tekemään parhaansa” rokotteiden toimittamisessa.

Britannian asianajajaliiton The Law Societyn puheenjohtaja David Greene muistutti uutistoimisto AFP:lle, että EU:n kanssa tehtyyn sopimukseen sovelletaan Belgian lainsäädäntöä. Jos Astra Zeneca ei pysty osoittamaan, että se tekee parhaansa sopimuksen toteutumiseksi, se on saattanut rikkoa sopimusta ja voi joutua siitä juridiseen vastuuseen.

Yksi eniten keskustelua herättäneistä kohdista sopimuksessa ovat kohdat, jotka käsittelevät rokotteiden tuotantoa. Sopimuksessa on määritelty, että rokotteen vaikuttavan aineen eli adenoviruksen tuotanto tehdään neljässä tehtaassa, joista kaksi on Britanniassa, yksi Hollannissa ja yksi Belgiassa.

Astra Zenecan ilmoittamat tuotantovaikeudet paikantuvat Belgian tehtaaseen.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi perjantaina, että EU:n kanssa tehty sopimus edellyttää ”kristallinkirkkaasti” että Astra Zeneca toimittaa Britanniassa tuotetut rokoteannokset EU-alueelle paikatakseen Belgian-tehtaan tuotantovaikeuksista koituvaa hidastetta.

”Odotan yhtiön toimittavan 400 miljoonaa annosta, kuten on sovittu. Teemme kaikkemme, että voimme varmistaa rokotteita eurooppalaisille, naapureillemme ja yhteistyökumppaneillemme maailmalla”, von der Leyen kirjoitti viestipalvelu Twitterissä, kun komissio oli vahvistanut myyntiluvan.

Vertauksin asiaa kommentoi The Guardianille myös kansainvälisiin kaupallisiin kiistoihin erikoistuneen Quadrant Chambers -asianajotoimiston juristi James Turner QC. Turnerin mielestä sopimus on kaikkea muuta kuin selvä.

”Saksan kielessä on sanonta joka vastaa englannin kielen sanontaa selkeä kuin muta, ja se on selkeä kuin nuudelikeitto. Juuri sitä tähän sopimukseen liittyvä hässäkkä on, selkeää kuin nuudelikeitto.”

Turnerin arvion mukaan EU:n sopimus ei kuitenkaan velvoittaisi Astra Zenecaa toimittamaan rokotteita Britanniasta Euroopan unionille. Perustelu piilee pienessä sanassa reasonable. Sopimuksessa lukee, että Astra Zeneca on sitoutunut käyttämään best reasonable efforts rokotteiden toimittamiseksi. Reasonable tarkoittaa suomeksi kohtuullista tai järkevää, ja siksi Turnerin mukaan yhtiö voi vedota siihen, onko rokotteiden tuominen Britanniasta kohtuullista tai järkevää.

Euroopan unioni julkaisi sopimuksensa Astra Zenecan kanssa perjantaina.­

Toisaalta: sopimusoikeuteen erikoistuneen JWM Solicitors -lakitoimiston juristi Richard Parkinson arvioi Guardianille, että EU:n ja Astra Zenecan sopimus ei sisällä mitään sellaista, jonka perusteella Britannian voisi asettaa rokotteiden toimituksessa etusijalle. Niinpä mikäli rokotteet valmistetaan, ne tulisi myös toimittaa.

”Astra Zeneca on nyt tilanteessa, jossa kahdella sen asiakkaalla on molemmilla päteviä perusteluja pitää valmistettavista rokotteista kiinni”, Parkinson sanoi.

Myös James Turner myönsi, ettei sopimus sisällä sellaista selkeää argumenttia, jonka perusteella Astra Zenecan nimenomaan pitäisi olla toimittamatta Britanniassa valmistettuja rokotteita jonnekin muualle kuin Britanniaan. EU:n kanssa tehty sopimus korostaa, ettei Astra Zeneca saisi asettaa mitään toista sopimusta etusijalle pyrkiessään noudattamaan EU-sopimusta.

Vaikka Astra Zenecan sopimus Britannian kanssa asettaisi Britannian etusijalle, tämä ei vaikuta EU:n asemaan”, Parkinson sanoi The Guardianille.

EU:n komission edustajat ja Astra Zeneca ovat tavanneet viime päivinä useita kertoja. EU ei ole ollut tyytyväinen yrityksen selityksiin tuotantoketjunsa ongelmista. Komission mukaan tuotantokapasiteetin rahoittamisen päätarkoitus on, että rokotteita olisi varastossa.

EU on sopimuksen mukaan rahoittanut Astra Zenecan tutkimusta ja tuotantokapasiteetin lisäämistä 336 miljoonalla eurolla. Useat sopimuksen kohdat velvoittavat yritystä kertomaan edistymisestä. Raha maksetaan yritykselle osissa edistymisen mukaan, eikä koko summaa ole vielä maksettu.

Sopimuksessa ei ole määritelty toimitusmäärien tai toimitusaikataulun rikkomisesta esimerkiksi sakkoja tai hinnanalennuksia. Komission asiantuntijan mukaan tämä on normaalia ennakko-ostosopimuksessa tuotannon ja tutkimuksen ollessa kesken.