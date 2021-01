Aleksei Navalnyin mukaan palatsin vartioinnista vastaa Venäjän presidentinhallinnon turvallisuuspalvelu. Putinin ystävän, miljardööri Rotenbergin mukaan sinne on tekeillä hotelli.

Jääkiekkoseura Moskovan Dynamon omistaja ja Venäjän jääkiekkoliiton hallituksen puheenjohtaja, miljardööri Arkadi Rotenberg väittää omistavansa presidentti Vladimir Putinin omaisuudeksi väitetyn palatsin Mustanmeren rannalla. Palatsista julkaistiin aiemmin tammikuussa kohua herättänyt video, jonka oli tehnyt oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi tiimeineen.

Arkadi Rotenberg kuvattuna Krimin Sevastopolissa maaliskuussa 2020. Paikalla vietettiin juhlallisuuksia Kertšinsalmen sillan rakennustöiden kunniaksi.­

Navalnyi pidätettiin kaksi päivää ennen videon julkaisemista. Hän oli palaamassa Saksasta, jossa oli toipumassa elokuussa tehdystä murhayrityksestä. Navalnyi yritettiin murhata Neuvostoliitossa kehitetyllä kemiallisella aseella nimeltä novitšok, ja tutkivan ryhmä Bellingcatin mukaan murhaa yrittivät Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n agentit.

Palatsista Idokopasin niemellä kertoi ensimmäisenä hankkeen rahoitukseen osallistunut liikemies vuonna 2010, mutta Navalnyin kohtelu ja palatsista uusina esitellyt yksityiskohdat johtivat 23. tammikuuta mielenosoituksiin reilusti yli sadassa venäläisessä kaupungissa. Jopa 3 500 ihmistä otettiin kiinni. Navalnyin video oli lauantaina kerännyt Youtubessa noin 103 miljoonaa latauskertaa.

Uusia mielenosoituksia on luvassa sunnuntaina 31. tammikuuta.

Putinin palatsiksi ristitty rakennus on häkellyttävä. Päärakennuksessa on 17 691 neliömetriä. Kolmekerroksisen rakennuksen maanpäällisissä kerroksissa on esimerkiksi kasino, teatteri ja vesipiipun polttamiselle omistettu sali, jossa on tanssitanko. Alueella on myös maanalainen jääkiekkokenttä, amfiteatteri ja viinitila.

”Nyt se ei ole enää salaisuus, minä olen omistaja”, Arkadi Rotenberg sanoi lauantaina venäläiselle nettikanava Mashille. Rotenberg sanoi hankkineensa palatsin useita vuosia sitten ja aikovansa perustaa sinne hotellin. Rotenberg sanoi puhuvansa asiasta vain palatsiin liittyvän kohun ja vihjailujen takia.

Venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin Youtube-video näyttää, että presidentti Vladimir Putinin hulppea palatsi sijaitsee Mustanmeren rannalla. Putin kieltää asian.­

Rotenberg kertoi pitävänsä kovasti hotellialasta ja omistavansa joitakin kohteita Krimillä.

Asiasta kertoo myös tv-kanava Dožd.

Arkadi Rotenberg ja hänen pikkuveljensä Boris Rotenberg kuuluvat presidentti Vladimir Putinin lähimpiin ystäviin. He ovat tunteneet toisensa lapsuudesta tai nuoruudesta asti, jolloin he olivat samassa judoseurassa kotikaupungissaan Leningradissa (nyk. Pietari). Muita lähipiiriin kuuluvia ovat aiemmin itsekin lähipiiriin kuuluneen Mihail Hodorkovskin mukaan muiden muassa öljy- ja kaasumiljardööri Gennadi Timtšenko sekä Rossija-pankin suuromistaja Juri Kovaltšuk.

Jo pitkään on epäilty, että Putin on palkinnut ystäviään huomattavilla omaisuuksilla siitä hyvästä, että myös Putinille itselleen tarkoitettua rahaa liikkuu ystävien nimissä. Näin esitti muun muassa Yhdysvaltain valtionvarainministeriö määrätessään Putinin lähipiirille pakotteita. HS käsitteli Putinin taloutta ja ystäviä tarkemmin aiemmin lauantaina.

Arkadi Rotenberg on sekä Yhdysvaltojen että EU:n määräämien pakotteiden kohteena. Pakotteita määrättiin vuonna 2014 kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta.

Esimerkiksi Mustanmeren rannalla olevan palatsin rahoitus järjesteltiin alunperin siten, että sairaalatarvikkeita varten perustettuun yhtiöön kerättiin varoja, joiden antajat tiesivät että niistä 35 prosenttia menee suoraan Putinille tarkoitetun palatsin rakentamiseen.

Arkadi ja Boris Rotenberg sekä Boriksen poika Roman Rotenberg ovat omistaneet osuuksia Helsingissä sijaitsevasta Hartwall Areenasta, jääkiekkojoukkue Jokereista sekä hotelli- ja konferenssikeskus Långvikista. Pakotteiden astuttua voimaan miehet luopuivat omistuksista.

Navalnyin palatsipaljastuksen mukaan alueen vartioinnista vastaa Venäjän presidentinhallinnon turvallisuuspalvelu FSO. Maa-alueen omistaa turvallisuuspalvelu FSB. Rotenbergin haastattelun saanut nettikanava Mash vieraili palatsialueella perjantaina ja painotti että paikka on keskeneräinen.

Perjantaina venäläinen tutkivan journalismin sivusto The Insider kertoi, että palatsialueella vieraillut ja nyt Arkadi Rotenbergia haastatellut Mash-kanavan päätoimittaja asuu Venäjän presidentinhallinnon omistamassa talossa. Päätoimittaja ei vastannut, kun The Insider yritti kysyä tältä mikä on hänen suhteensa Venäjän presidentinhallintoon.

Arkadi Rotenbergia haastatelleella Mash-kanavalla on viestipalvelu Telegramissa reilut 900 000 tilaajaa. Tutkivan journalismin hanke Proektin mukaan kanavan todellinen omistaja olisi mies nimeltä Stepan Kovaltšuk. Hän on Putinin lähipiirissä vaikuttavan Rossija-pankin pääomistaja Juri Kovaltšukin sukulainen.

Rotenbergin haastattelun väitteitä eivät ainakaan kaikki vaikuttaneet heti uskovan.

”Näytä minulle kenen ystävä Rotenberg on niin minä näytän sinulle, kenen on palatsi”, kirjoitti viestipalvelu Twitterissä Pietarin lainsäädäntökomitean puhemies Maksim Reznik.