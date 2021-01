Moskova

Sunnuntaina Venäjällä osoitetaan taas mieltä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin puolesta.

Moskovassa Navalnyi on kutsunut ihmisiä Lubjankan aukiolle. Sinne aikoo myös moskovalainen opiskelija Semjon Komartšev.

”Niille, jotka oikeasti haluavat tilanteen muuttuvan, jotka haluavat elää paremmin, Navalnyi on ainoa toivo”, Komartšev sanoo moskovalaisessa kahvilassa.

Tosin on epäselvää, minne mielenosoittajat pääsevät. Poliisi ilmoitti perjantai-iltana, että se sulkee sunnuntaina Moskovan ydinkeskustassa seitsemän metroasemaa ja useita keskeisiä katuja. Myös alkoholinmyyntiä sekä kauppojen ja kahviloiden aukioloa rajoitetaan.

Keskustan eristäminen on poikkeuksellista. Se kertoo vakavuudesta, jolla vallanpitäjät suhtautuvat Saksasta palanneeseen Navalnyihin ja hänen koolle kutsumiin mielenosoituksiin.

Navalnyi saapui Moskovaan kaksi viikkoa sitten Berliinistä, jossa hän oli ollut toipumassa novitšok-hermomyrkyllä tehdystä murhayrityksestä. Poliisit ottivat hänet kiinni passintarkastuksessa. Vankeudestaan huolimatta Navalnyi on kehottanut ihmisiä osoittamaan mieltään ja julkaissut videon palatsista, jonka hän väittää kuuluvan presidentti Vladimir Putinille.

Viime viikon lauantaina mielenosoituksia oli yli sadassa kaupungissa, ja suurin niistä keräsi Moskovan keskustaan noin 40 000 ihmistä. Poliisit hajottivat mielenosoituksia kovin ottein. Koko maassa otettiin kiinni yli 4 000 ihmistä.

Poliisit käyttivät pamppujaan Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksessa Moskovassa viime viikon lauantaina.­

Sen jälkeen useita Navalnyin läheisiä avustajia on pidätetty ja määrätty kotiarestiin. Valtakunnallisilla televisiokanavilla Navalnyi on esitetty länsimaisten tiedusteluelinten projektina. Kreml on kuitenkin joutunut myös reagoimaan palatsivideoon useilla lausunnoilla, vaikka se ei aiemmin ole kommentoinut Navalnyin korruptioselvityksiä.

Komartšev, 20, on seurannut Navalnyitä pitkään ja osallistunut useisiin mielenosoituksiin.

”Pidin hänen paluutaan odotettavana, mutta en odottanut hänen palaavan näin pian”, Komartšev sanoo.

Komartšev oli myös paikalla Vnukovon lentokentällä, jonne Navalnyin koneen piti aikataulun mukaan saapua. Viranomaiset ohjasivat sen kuitenkin toiselle kentälle.

”Vallanpitäjät järjestivät Navalnyille lopulta megaison pr-lahjan samalla kun altistivat koko Moskovan ilmailuturvallisuuden vaaralle.”

Komartševin mukaan vallanpitäjät aiheuttivatkin ”informaatioräjähdyksen” toimillaan, ja nyt Navalnyistä puhutaan selvästi aiempaa enemmän.

Viime lauantain mielenosoituksissa olikin ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin niihin osallistuneet. Kaikki eivät edes pitäneet itseään Navalnyin tukijoina, vaan osoittivat mieltään yleistä vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

”Hän on omilla selvityksistään kertovilla videoillaan saanut rikottua Kremlin informaatiosaarron. Sanoisin, että niillä hän on tullut tunnetuksi”, Komartšev sanoo.

Komartšev sanoo, ettei odottanut Aleksei Navalnyin palaavan Saksasta näin nopeasti.­

Videoista tuorein, joka käsittelee Mustanmeren rannalle rakennettua palatsia, on myös tunnetuin. Yli 32 miljoonaa eri käyttäjää on klikannut sitä Youtubessa jo yli 100 miljoonaa kertaa.

Putin itsekin joutui kommentoimaan palatsia kiistämällä yhteytensä siihen. Perjantai-iltana televisiossa rakennusta selitettiin hotelliksi, lauantaina Putinin lähipiiriin kuuluva miljardööri Arkadi Rotenberg ilmoitti omistavansa sen.

Navalnyistä on muutenkin puhuttu vallanpitäjien kontrolloimassa televisiossa paljon, mikä on selvä muutos entiseen.

”Se on epäsuora todiste siitä, että Navalnyistä on tullut selvästi tunnettu. Televisioyleisö tietää jo hänet. Eikä vain tiedä vaan on myös kiinnostunut hänen toiminnastaan”, tunnettu politiikan kommentaattori ja Kremlin entinen puheenkirjoittaja Abbas Galljamov sanoo puhelimitse.

Galljamovin mukaan aiemmin televisio vaikeni Navalnyistä, jottei hän alkaisi kiinnostaa katsojia. Se strategia ei enää toimi, sillä nyt Navalnyi hyötyisi hiljaisuudesta.

Poliitiikan analysointiin keskittyneen R.Politik-ajatushautomon johtaja Tatjana Stanovaja kertoo kiinnittäneensä viime viikon mielenosoituksissa huomiota kolmeen asiaan.

Mielenosoituksissa oli paljon ensikertalaisia eli Navalnyi on onnistunut löytämään uutta yleisöä aiemmin epäpoliittisina pidettyjen joukosta. Mielenosoituksia oli myös uudella tavalla ympäri maata niin, että vain noin kolmannes protestoijista oli Moskovassa. Kolmanneksi palatsivideo ei näyttänyt sittenkään olleen monelle ratkaiseva syy osallistua.

”Voi sanoa, että protestimieliset ovat vihdoin löytäneet henkilön, jonka kanssa voivat liittoutua”, Stanovaja sanoo puhelimitse.

Stanovajan mukaan viime vuosina niin sanotusta järjestelmäoppositiosta eli duuman kuuliaisesta virallisesta oppositiosta on tullut niin tiivis osa järjestelmää, että esimerkiksi kommunisteja äänestämällä oikeastaan äänesti Putinin järjestelmän puolesta. Järjestelmän ulkopuolisesta oppositiosta on taas tullut hallinnon silmissä käytännössä laiton.

”Putinin vastustajille ei ollut vaihtoehtoja. Voi sanoa, että tammikuun 23. päivän protestit jollain tavoin legitimoivat Navalnyin aseman.”

Poliisi hajotti viime lauantain mielenosoituksia kovaotteisesti ja otti esimerkiksi Moskovassa niin paljon ihmisiä kiinni, ettei kaikille ollut putkassa tilaa. Moni tosin odotti vielä kovempia otteita.

Tällä viikolla viranomaiset ovat iskeneet Navalnyin lähipiiriin. Veli Oleg Navalnyi, Navalnyin FBK-säätiön juristi Ljubov Sobol ja useita muita on määrätty kotiarestiin koronavirusrajoitusten rikkomisesta. Lauantaina poliisi pidätti uutissivusto Mediazonan päätoimittajan Sergei Smirnovin, ja tutkintakomitea ilmoitti aloittaneensa tutkinnan säätiön tärkeästä rahoittajasta Aleksandr Homenkosta.

Moskovalainen oikeusistuin määräsi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin veljen Oleg Navalnyin (vas.) perjantaina kotiarestiin koronavirussääntöjen rikkomisesta.­

Järjestelmän ulkopuolisen opposition johtoa pannaan siis kuriin kovin ottein.

”Kremlille Navalnyi, FBK, kaikki nämä aktivistit ovat lännen välineitä Venäjän tuhoamiseen. Heidät pitää tuhota, panna vankilaan tai pitää syytteen pelossa”, Stanovaja sanoo.

Hänen mukaansa vallanpitäjät näyttävät toisaalta tiettyyn rajaan asti ymmärtävän, että eläkeuudistuksen ja taloustilanteen vuoksi monet ovat tyytymättömiä. Niinpä poliisit olivat viime lauantaina kiinniotoissaan selvästi valikoivampia kuin esimerkiksi kesän 2019 mielenosoituksissa.

Kukaan ei kuitenkaan osaa sanoa, miten poliisi käytäytyy sunnuntaina.

Navalnyi on kuitenkin vain lisännyt kierroksia. Moskovan sunnuntaille ilmoitettu mielenosoituspaikkakin Lubjanka tunnetaan aukion laidalla sijaitsevasta turvallisuuspalvelu FSB:n päämajasta. Presidentinhallinto on aivan vieressä.

Tällä viikolla Bellingcat julkaisi myös tuoreimman selvityksensä, jonka mukaan FSB:n myrkkyryhmä olisi sekaantunut kolmen aktivistin kuolemaan.

Torstaina valitusoikeudenkäynnissään Navalnyi kutsui kohteluaan ”mielenosoitukselliseksi laittomuudeksi”, jonka tavoitteena on pelotella.

”Monet pelkäävätkin kertoa kantansa”, opiskelija Komartšev sanoo.