Moskovassa mielenosoituksia on kutsuttu koolle hallintokortteleihin kello yhdeltätoista Suomen aikaa. Keskusta on suljettu.

Murhayrityksestä toipuneen ja pidätettynä istuvan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tiimi on kutsunut kokoon laajoja mielenosoituksia ympäri Venäjää. Mielenosoitukset ja kiinniotot ovat jo alkaneet Siperiassa.

Moskovassa mielenosoituksia on kutsuttu koolle hallintokortteleihin ja turvallisuuspalvelu FSB:n päämajan luo. Mielenosoitusten on tarkoitus alkaa yhteensä noin 140 venäläiskaupungissa kello 12 paikallista aikaa.

Viime viikon lauantaina mielenosoituksia oli yli sadassa kaupungissa, ja suurin niistä keräsi Moskovan keskustaan noin 40 000 ihmistä. Poliisit hajottivat mielenosoituksia kovin ottein. Koko maassa otettiin kiinni yli 4 000 ihmistä.

Moskovassa kello on tunnin Helsinkiä edellä, ja Siperian Novosibirsk on Helsinkiä viisi tuntia edellä. Esimerkiksi Novosibirskissä mielenosoitukset ovat jo alkaneet. Paikallinen Taiga.info -julkaisu kertoi hieman ennen kahta paikallista aikaa ja aamuyhdeksää Suomen aikaa, että Novosibirskissa mielenosoittajia olisi paikalla vähintään 5 000.

Poliisin toimintaa tarkkaileva kansalaisjärjestö OVD-info kertoi aamukymmenen jälkeen Suomen aikaa, että kiinniotettuja olisi yhteensä runsaat 400. Heistä noin sata on otettu kiinni Vladivostokissa. Moskovassakin kiinniottoja on OVD-infon mukaan seitsemän, vaikka mielenosoitus ei vielä ollut alkanut.

Tämän artikkelin yhteydessä oleva video näyttää uutistoimisto Reutersin välittämää kuvaa Moskovan kaupungin mielenosoituksista. Lähetyksessä saattaa olla katkoksia.

Moskovan keskusta on suljettu ja seitsemän keskustan metroasemaa on sunnuntaina kiinni. Keskustassa myös ravintolat ja kaupat on suljettu kello yhdestätoista alkaen paikallista aikaa, ja tv-kanava Doždin mukaan keskustan liikepaikkoja on kehotettu sulkemaan tarjoamansa langattomat verkkoyhteydet eli wifit mielenosoituksen ajaksi. Alkoholin myyntiä on rajoitettu.

Helsingin Sanomien Moskovan-kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen seuraa tapahtumia Moskovassa.

Mielenosoittaja otettiin kiinni sunnuntaina Vladivostokissa.­

Moskovassa poliisi valmistautuu mielenosoituksiin.­

Jakutskissa mielenosoittajat kokoontuivat yli 40 asteen pakkasessa. Jakutian viranomaiset tiedottivat ottaneensa Jakutsikissa kiinni 14 mielenosoittajaa yhteensä 25:sta, perusteena laittomaan mielenosoitukseen osallistuminen.

Krasnojarskissa poliiseja on enemmän kuin mielenosoittajia. Poliisit piirittivät protestoijat, kertoo esimerkiksi venäläinen Znak-verkkomedia.

Kuluneella viikolla viranomaiset ovat iskeneet Navalnyin lähipiiriin. Veli Oleg Navalnyi, Navalnyin FBK-säätiön juristi Ljubov Sobol ja useita muita on määrätty kotiarestiin koronavirusrajoitusten rikkomisesta.

Lauantaina poliisi pidätti uutissivusto Mediazonan päätoimittajan Sergei Smirnovin, ja tutkintakomitea ilmoitti aloittaneensa tutkinnan FBK-säätiön keskeisestä rahoittajasta Aleksandr Homenkosta.

Aleksei Navalnyi saapui Moskovaan kaksi viikkoa sitten Berliinistä, jossa hän oli ollut toipumassa novitšok-hermomyrkyllä tehdystä murhayrityksestä. Vankeudestaan huolimatta Navalnyi on kehottanut ihmisiä osoittamaan mieltään ja julkaissut videon palatsista, jonka hän väittää kuuluvan presidentti Vladimir Putinille.

Lauantaina Putinin lähipiiriin kuuluva miljardööri Arkadi Rotenberg astui esiin ja väitti omistavansa palatsin, jonka vartioinnista vastaa Navalnyin mukaan Venäjän presidentinhallinnon turvallisuuspalvelu FSO.