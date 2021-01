Navalnyin tuki­mielen­osoitukset ovat yllättävän laajoja, arvioi asian­tuntija: ”Se, mitä poliisit on määrätty puolustamaan, kielii melkoisesta hermostuneisuudesta”

Kovia otteita kannattavalla silovikkien turvallisuuskoneistolla on niskalenkki sisäpolitiikassa, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Venäjällä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohteluun liittyvät protestit jatkuvat jo toista viikonloppua. Tammikuun 23. päivä protesteihin osallistui jopa 40 000 ihmistä. Tammikuun viimeisen päivän protesteissakin on otettu kiinni lähes 4 000 ihmistä eri puolilla Venäjää.

Venäjän sisäpolitiikkaan erikoistunut vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista on yllättynyt, että sunnuntain protestit Venäjällä ovat näinkin laajoja.

Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori Jussi Lassila.­

”Kaikkien kuluneen viikon pelottelujen ja ennakoivien pidätysten jälkeen mielenosoittajien määrä on huomattava”, Lassila sanoi sunnuntaina iltapäivällä, kun protestit olivat edelleen käynnissä.

Määrien arvioiminen on vaikeaa, mutta Lassilan mukaan ainakin joillain paikkakunnilla protestoijia on ollut yhtä paljon kuin viime viikon lauantainakin.

”Osallistujamäärän arviointia vaikeuttaa se, että monet mielenosoittajat ovat tarkoituksella vähän tunnistamattomasti mukana ja guljailevat.”

Lassilan mukaan ”guljailu” eli päämäärättömän oloinen käyskentely, mielenosoitusreittien spontaani muuttaminen sekä viranomaisten puolelta ydinkeskustan ja muiden symbolisesti tärkeiden paikkojen sulkeminen muistuttaa Valko-Venäjän protesteista. Valko-Venäjän mielenosoitukset ovat jatkuneet keskeytyksettä jo elokuusta alkaen.

” ”Mielenosoittajien välillä on uudenlaista solidaarisuutta.”

Sunnuntaina Aleksei Navalnyin esikunta loi kiireesti mielenosoittajille uuden kulkureitin ja kokoontumispaikan, kun viranomaiset sulkivat koko Moskovan ydinkeskustan.

Poliisin kannalta tilanne on hankala, sillä katujen ja aukioiden sulkeminen vaatii melkoisesti henkilöresursseja. Toisaalta poliiseja on vaikeampaa tuoda tukitoimiin muista kaupungeista, kun mielenosoituksia on samaan aikaan useammassa kaupungissa.

”Poliisin otteet ovat paikoin brutaaleja, mutta pelkoa niissä ei näy. Poliisi toimii ammattimaisesti. Mutta se, mitä heidät on määrätty puolustamaan, kielii melkoisesta hermostuneisuudesta”, Lassila sanoo ja kuvailee miten Venäjän kansalliskaarti eli Rosgvardija määrättiin Pietarissa vartioimaan kaupunginparlamenttia.

Hermostuneisuuden voi nähdä myös siinä, että Navalnyin tilannetta on valtiojohdossa ylipäätään kommentoitu. Sekin on Lassilan mukaan eräänlainen indikaattori, että presidentti Vladimir Putin ylipäätään kommentoi asiaa itse. Tavallisemmin presidentti puhuu tiedottajansa Dmitri Peskovin kautta.

”Peskov teki aiemmin vertauksen, että Putinin kannattajia on paljon ja mielenosoittajia vähän. Tällä rinnastuksella hän tuli esittäneeksi Navalnyin vaihtoehtona, mikä sekin on uutta.”

Viikko sitten lauantaina alkaneet protestit saivat tulta Navalnyin pidätykseen jälkeen julkaistusta videosta, jossa esiteltiin tarkasti väitetysti Putinin käytössä olevaa palatsia Mustanmeren rannalla.

Lauantaina Putinin palatsia kommentoi Putinin lähiystävä, miljardööri Arkadi Rotenberg, joka tuli julkisuuteen kertoakseen että miljardipalatsi olisikin itse asiassa hänen.

Jussi Lassila pitää Rotenbergin antamaa haastattelua pyrkimyksenä pestä Putinin vastuuta.

”Informaatiossa hallinto käyttää yllättävän suoraan Neuvostoliitosta peräisin olevia sapluunoita. Venäläiset näkevät helposti niiden läpi ja ovat tottuneita niihin”, Lassila sanoo.

”Tässä korostuu ja syvenee sukupolvien välinen kuilu. Kun vastustus lisääntyy, hallinto vain kasvattaa määrää ja intensiteettiä, mutta ei niinkään uusia tapoja.”

Putinin linjana on Lassilan mukaan aiemmin ollut pyrkiä tekemään Navalnyista marginaalinen hahmo hienostuneesti sortumatta turhan koviin otteisiin. Ehkä tämä on muuttumassa, sillä poliisin otteet ovat järjestäen olleet kovia, joskaan vielä ei ole nähtävissä sellaista brutaaliutta kuin Valko-Venäjällä, Lassila arvioi.

”Aiemmin ei ole haluttu käyttää liian rajuja otteita. Toisaalta pyrkimys murhata Navalnyi myrkyllä vaikuttaisi siltä, että kovia keinoja kannattavilla silovikeilla on niskalenkki sisäpolitiikkaa koskevissa päätöksissä.”

Silovikeiksi kutsutaan Venäjällä valtaa käyttäviä turvallisuus-, järjestys- ja puolustusorganisaatioiden virkamiehiä.

Tilanteen kehittymistä ei ole helppoa ennustaa. Lassilakin korostaa, ettei Putinin hallinnon ja silovikkien suhtautumisesta ja mahdollisista ristiriidoista ole kuin spekulaatioita, sillä varmaa tietoa ei ole.

”Mielenosoittajien välillä on uudenlaista solidaarisuutta: esimeriksi Pietarissa mielenosoittajat repivät poliisit pois kiinniotettavan mielenosoittajan kimpusta. Toisaalta poliisien päälle käyminen kasvattaa riskiä siitä, että tilanne voi eskaloitua, mutta on myös hyvin todennäköistä, että tituškeja eli maksettuja provosoijia käytetään tällaisissa tilanteissa.”