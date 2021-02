Myanmarin sotilasjohdolle on jo asetettu pakotteita, joten asiantuntija pohtii, onko Yhdysvalloilla nopeita keinoja puuttua tilanteeseen.

Yhdysvallat vaatii Myanmarin vaaleilla valitun johtajan Aung San Suu Kyin ja muiden maanantaina sotilasvallankaappauksessa pidätettyjen vapauttamista. Suurvallan kannan kertoi ulkoministeri Anthony Blinken lausunnossaan uutistoimisto Reutersin mukaan.

Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki puolestaan totesi, että Yhdysvallat vastustaa kaikkia yrityksiä muuttaa Myanmarissa marraskuussa pidettyjen vaalien tulosta. Ellei armeija peräänny, Yhdysvallat ”ryhtyy toimiin” tilanteesta vastuussa olevia kohtaan.

Mutta mitä Yhdysvallat tekisi, se on varsin epäselvää, arvioi Washingtonissa sijaitsevan Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksen Kaakkois-Aasian asiantuntija Murray Hiebert.

”(Joe) Bidenin hallinto on sanonut tukevansa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Mutta (Myanmarin) sotilasjohdolle on jo asetettu pakotteita, joten ei ole aivan selvää, mitä konkreettista Yhdysvallat voisi nopeasti tehdä.

YK:n pääsihteeri António Guterres tuomitsee uutistoimisto AFP:n mukaan jyrkästi Myanmarin siviilijohdon pidättämisen. ”Guterres ilmaisee syvän huolensa ilmoituksesta, jonka mukaan kaikki lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta on siirretty sotavoimille”, uutistoimisto Reuters siteeraa järjestön tiedottaja Stephane Dujarricia. Hänen mukaansa pääsihteeri kehottaa sotilasjohtoa kunnioittamaan kansan tahtoa, pidättäytymään väkivallasta ja kunnioittamaan ihmis- ja perusoikeuksia.

Itäisellä pallonpuoliskolla ainakin Australia ja Singapore ovat ottaneet kantaa Myanmarin tapahtumiin.

”Hallituksemme on syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan armeija on taas kerran yrittämässä ottaa Myanmaria hallintaansa ja pidättänyt valtiokansleri Aung San Suu Kyin sekä presidentti Win Myintin”, sanoi Australian ulkoministeri Marise Payne.

Singaporen ulkoministeriö kertoo Reutersille lähettämässään lausunnossa olevansa ”huolissaan” ja seuraavansa tarkkaan tilannetta.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Aasian-johtaja John Sifton tuomitsee hänkin jyrkästi vallankaappauksen ja vaatii, että Yhdysvaltain ja muiden maiden tulisi välittömästi palauttaa käyttöön tiukat pakotteet Myanmarin sotilasjohtoa ja sen laajaa taloudellista vaikutuspiiriä kohtaan. Etelä-Koreaa ja Japania tulisi painostaa vetämään sijoituksensa Myanmarista.

”Burman juntta ei halua palata Kiinan vasalliksi”, Sifton sanoi käyttäen Myanmarista sen vanhaa nimeä. Hiebert arvioi, että Kiina seisoo jatkossakin mielihyvin Myanmarin rinnalla.