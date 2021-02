Armeija ei hyväksynyt marraskuun vaalien tulosta, joka ei ollut sille mieleinen.

Myanmarin valtiokansleri Aung San Suu Kyi ja monet muut hänen johtamansa puolueen kärkihahmot pidätettiin varhain maanantaiaamuna armeijan sotilasvallankaappauksen yhteydessä, uutistoimistot kertovat.

Armeija oli jo viime viikolla uhannut ”ryhtyä toimiin”. Armeijan mukaan marraskuussa pidetyt vaalit olivat epärehelliset. Vaalit voitti ylivoimaisesti Aung San Suu Kyin johtama NLD-puolue.

Armeija ilmoitti maanantaina julistaneensa poikkeuslain vuodeksi. HS seuraa tilannetta tässä jutussa.

Miksi vallankaappaus tapahtui, ja mitä siitä voi seurata? HS kokoaa vastauksia keskeisiin kysymyksiin.

Kuka johtaa Myanmaria?

Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Aung San Suu Kyi, 75, nousi Myanmarissa valtaan vuoden 2015 vaaleissa, joissa hänen NLD-puolueensa (National League for Democracy, Kansallinen demokratialiitto) sai maanvyörymävoiton.

Tätä ennen Myanmaria johti sotilasjuntta, ja Aung San Suu Kyi istui kotiarestissa. Kotiarestin aikana hänestä tuli kansainvälisesti tunnettu mielipidevanki, ja häntä pidettiin Myanmarin demokratian airueena. Nobelin rauhanpalkinto hänelle myönnettiin vuonna 1991.

Myanmarin asevoimien tarkastuspiste pääkaupunki Naypyidawissa maanantaina.­

Aung San Suu Kyin maine kuitenkin tahriutui sen jälkeen kun sadattuhannet rohingya-vähemmistöön kuuluvat muslimit joutuivat pakenemaan väkivaltaisuuksia vuonna 2017 Myanmarin Rakhine-osavaltiosta. Aung San Suu Kyi ei ole tuominnut rohingyakansaan kohdistuvaa vainoa. Enimmäkseen buddhalaisten asuttamassa Myanmarissa Aung San Suu Kyi on silti suosittu.

Lue myös: Mitä Aung San Suu Kyille tapahtui?

Armeija katsoo olevansa 54 miljoonan asukkaan Myanmarin kansallisen yhtenäisyyden ja perustuslain suojelija. Sillä on käytännössä hyvin vahva rooli maan poliittisessa järjestelmässä. Armeijalle on korvamerkitty 25 prosenttia parlamenttipaikoista, ja sen käsissä on pysyvästi puolustusministerin, sisäministerin ja rajaministerin salkut.

Lue myös: Myanmarissa kaappasi vallan kenraali Min Aung Hlaing, jonka johdolla armeija on toteuttanut laajoja rohingya-muslimien vainoja

Miksi armeija kyseenalaisti marraskuun vaalit?

Armeijan mukaan vaaleissa oli väärinkäytöksiä, esimerkiksi äänestyslistoissa samoja nimiä kahteen kertaan. Armeija ei myöskään ollut tyytyväinen siihen, miten vaalilautakunta vastasi sen valituksiin vaaleista.

Armeijan edustajaksi katsottu USDP-puolue kärsi marraskuun vaaleissa kirvelevän tappion. Se sai vain 33 paikkaa 476-paikkaisesta parlamentista. Suurin puolue NLD sai äänistä yli 80 prosenttia.

Vaalitarkkailijoiden mukaan vaaleissa ei ollut merkittävästi moitittavaa.

Millainen tilanne ja tunnelma Myanmarissa on?

Maanantaiaamuna Myanmarissa internet ja puhelinyhteydet olivat muutamia tunteja poikki, ja häiriöt jatkuivat.

Pääkaupungissa Yangonissa sotilaita oli kaduilla, mutta aamulla ei ollut raportoitu levottomuuksista. Osa kaupoista oli suljettu. Samoin pankit pitivät ovensa suljettuina, mutta tilanne vaikutti rauhalliselta.

Lue myös: Sotilas­vallankaappaus tuli myanmarilaisille yllätyksenä, kertoo paikallinen asukas Kyaw Thu HS:lle

Miten vallankaappaukseen on reagoitu?

NLD-puolue välitti maanantaina Aung San Suu Kyin nimissä toiveen, että ihmiset lähtisivät protestoimaan, sillä ”sotavoimat ovat tekemässä Myanmarista diktatuuria”.

Sotilaita Myanmarin pääkaupungissa Naypyidawissa.­

Yhdysvallat ilmoitti, että se ryhtyy toimiin, ellei armeija hyväksy marraskuun vaalien tulosta ja peräänny vallankaappauksesta.

Lue myös: Valkoinen talo: Elleivät Myanmarin ase­voimat peräänny, Yhdysvallat ryhtyy toimiin

Myös ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch tuomitsi vallankaappauksen ja kehotti muita maita asettamaan pakotteita Myanmarille.

Niin ikään Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto tuomitsi HS:n haastattelussa vallankaappauksen ja piti tilannetta demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta huolestuttavana.