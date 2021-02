Aung San Suu Kyi puolustaa demokratiaa, mutta ei länsimaisten arvojen mukaisesti.

Myanmarin johtajan Aung San Suu Kyin pudotus jalustalta on ollut länsimaissa jyrkkä: Ihailtu demokratia-aktivisti sai aikanaan Nobelin rauhanpalkinnon, mutta valtaannousunsa jälkeen hän on puolustellen seurannut sivusta rohingya-muslimien järjestelmällistä vainoa, jonka YK on määritellyt mahdolliseksi kansanmurhaksi.

Aung San Suu Kyitä on pidetty jos nyt ei suoranaisena etnonationalistina ja rasistina niin ainakin armeijan sätkynukkena. Kansainväliset kunnianosoitukset on peruttu, paitsi Nobel-palkinto, jota ei voi ottaa pois.

Nyt näyttää kuitenkin selvältä, että ainakaan Myanmarin armeija itse ei luota ”sätkynukkeensa”. Maanantaina armeija pidätti valtiokansleri Aung San Suu Kyin ja kaappasi vallan.

Vallankaappaus nostaa jälleen kouriintuntuvasti esiin, miten vaikeassa puristuksessa Aung San Suu Kyi on, sanoo Suomen Lähetysseuran projektipäällikkö Johannes Vierula.

Vierula johtaa Suomen Lähetysseuran rauhanprojektia Myanmarissa. Tehtävä oli alun perinkin vaikea, ja se vaikeutui nyt entisestään, kun suomalaisten yhteistyökumppanit ovat hengenvaarassa.

Vierulan mukaan vallankaappaus on ollut monella tavalla odotettavissa, kytenyt pinnan alla. Aung San Suu Kyi ei ole tukenut rohingyoja, mutta vähemmistövainot ovat sivujuonne kamppailussa, jossa hän puolueineen taistelee takaisin vallankahvaan hamuavaa armeijaa vastaan.

Aung San Suu Kyi nousi valtaan vuonna 2015 voitettuaan vaalit murskalukemin sotilasdiktatuurin luovuttua absoluuttisesta vallastaan.

Valtaisa suosio kumpuaa Aung San Suu Kyin henkilökohtaisista uhrauksista. Itsenäisyystaistelua johtaneen kenraalin tytär opiskeli ja perusti perheen ulkomailla, mutta hän palasi 1980-luvulla Myanmariin hoitamaan sairasta äitiään ja yhtyi pian taisteluun silloista diktaattoria Ne Winiä vastaan.

Aung San Suu Kyi haki inspiraatiota Martin Luther Kingin ja Gandhin väkivallattomasta vastarinnasta, puhui väkijoukoille rauhanomaisesta demokratiaan siirtymisestä ja vapaista vaaleista.

”Isäni tyttärenä en voinut ohittaa meneillään olleita tapahtumia”, hän julisti puheessaan Yangonissa vuonna 1988.

Silloinen oppositiojohtaja Aung San Suu Kyi puhui Yangonissa vuonna 1989. Armeija asetti hänet kotiarestiin myöhemmin samana vuonna.­

Armeija kuitenkin tukahdutti mielenosoitukset brutaalisti ja kaappasi vallan vielä samana vuonna. Aung San Suu Kyi joutui ensimmäisen kerran kotiarestiin.

Keväällä 1990 sotilashallitus piti vaalit, jotka Aung San Suu Kyin puolue voitti selvästi, mutta juntta kieltäytyi luopumasta vallasta. Aung San Suu Kyi vietti lopulta kotiarestissa yhteensä lähes 15 vuotta vuosina 1989–2010.

Sinä aikana hänestä kasvoi todellinen kansainvälinen väkivallattoman vastarinnan symboli.

Länsimaissa Aung San Suu Kyi on sittemmin menettänyt sädekehänsä, koska hänen demokratiansa ei ulotu kaikille kansanryhmille, mutta Myanmarissa moni on edelleen nähnyt hänet demokratian puolustajana. Kansan enemmistö on yhä NLD:n puolella, Vierula muistuttaa.

Kannattajat kokoontuivat tukimarssille Yangonissa joulukuussa 2019, kun Aung San Suu Kyi valmistautui puolustamaan Myanmaria rohingya-kysymyksessä Haagin kansainvälisen tuomioistuimen edessä.­

Armeijan hyökkäys Aung San Suu Kyitä vastaan herättänee jälleen sympatiaa häntä kohtaan myös länsimaissa, Vierula uskoo. Yhdysvallat on jo vaatinut hänen vapauttamistaan, samoin sorretun rohingya-vähemmistön jotkut edustajat.

”Se asetelma, jossa hän näyttäytyy demokratian puolustajana, nousee nyt uudestaan täälläkin esiin”, Vierula sanoo.

”Omasta näkökulmastaan Aung San Suu Kyi on aina ennen kaikkea ajanut demokratiakehitystä.”

Barack Obaman aikana Yhdysvaltain ulkoministerinä toiminut Hillary Clinton tapasi Aung San Suu Kyin Yangonissa joulukuussa 2011.­

Tehtävä ei ole ollut helppo, sillä Aung San Suu Kyin valta on yhä suurelta osin nimellistä. Myanmarissa todellinen valta on aina ollut armeijalla, minkä lisäksi buddhalaismunkkien rooli on merkittävä.

Lue lisää: ”Heidän kehonsa ovat niin vastenmielisiä!” – Ihmisvihan aalto uhkaa syöstä Myanmarin kansanmurhaan, ja sitä lietsoo buddhalainen munkki Wirathu

Aung San Suu Kyi on kuitenkin toistaiseksi ainoa varteenotettava vastavoima erittäin epäsuositulle armeijalle, Vierula toteaa. Niinpä häntä ja hänen puoluettaan ovat äänestäneet vaaleissa myös sellaiset vähemmistöjen edustajat, joita hänen hallintonsa sortaa.

”Viime vaaleissa äänestettiin ennen kaikkea sotilasdiktatuuria vastaan”, Vierula sanoo.

”Sillä on Myanmarissa erittäin synkkä historia. Suurin uhka on, että nyt palataan entiseen. Maa sulkeutuu, oppositio vaiennetaan, seuraa laajoja pidätyksiä. Sen on se pahin mahdollinen skenaario.”

Vallan kaapannut armeija väittää, että kyse on vain vuoden poikkeustilasta, jonka aikana Aung San Suu Kyitä ja hänen puoluettaan suosiva vaalikomitea uudistetaan demokratian hyväksi. Vierulan mielestä on epätodennäköistä, että armeija olisi todella demokratian asialla.

”Armeija varmaankin vain näki, että nyt on tilaisuus saada valtaa.”

Aung San Suu Kyi äänesti ennakkoon 29. lokakuuta pääkaupunki Naypyitawissa. Hänen puolueensa sai vaaleissa murskavoiton, jota armeija väittää vilpilliseksi.­

Armeijan itsensä laatima perustuslaki takaa sille yhä merkittävän aseman Myanmarin johdossa, kommentoi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo Stewart Twitterissä, mutta se ei riitä perusteeksi vallankaappaukselle.

”Tässä on selkeästi kyse vaaleilla valittujen edustajien syrjäyttämisestä väkivalloin”, hän kirjoittaa.

”Onnistuessaan vallankaappaus edustaa isoa takapakkia demokratialle Myanmarissa. Tämän kannalta on sivuseikka, että Aung San Suu Kyin toiminnassa on ollut runsaasti moitittavaa esim. rohingya-vainoissa. Siitäkin vastaa ensisijaisesti armeija, joka ei ole siviilien alaisuudessa.”

Kuvaajat auttoivat vainoa pakenevaa rohingya-naista ylös Naf-joesta Myanmarin ja Bangladeshin rajalla vuonna 2017.­

Helsingin yliopiston Aasian-tutkimuksen yliopistonlehtori Tiina Airaksinen pitää Aung San Suu Kyitä länsimaille erityisen vaikeana hahmona, koska hän on meidän näkökulmastamme samaan aikaan sekä hyvis että pahis.

Hän on Myanmarin hauraan demokratian keulakuva, mutta se ei tarkoita, että hän ajaisi juuri sellaista demokratiaa, joka sopii meille. Aung San Suu Kyin hallinto on tehnyt konservatiivista, nationalistista politiikkaa, jossa ajetaan buddhalaisen ja burmankielisen enemmistön etua vähemmistöjen kustannuksella.

”Me niin haluaisimme, että Aung San Suu Kyi ajaisi länsimaalaista demokratiaa. Hän on kärsinyt vakaumuksensa puolesta kotiarestissa, ja hänellä on hiuksissaan se ihana orkidea. Mutta emmehän me oikeasti tiedä, mitä hänen päässään liikkuu”, Airaksinen sanoo.

”Myanmarilaisuudessa on monta kerrosta, mutta me pystymme katsomaan kerrallaan vain yhtä.”