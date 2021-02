Main ContentPlaceholder

Voimakas lumimyrsky iski Yhdysvaltojen itärannikolle, New Yorkiin odotetaan satavan lunta jopa 60 senttiä lunta

Tuhansia lentoja on peruttu, kouluja suljettu ja esimerkiksi New Yorkissa koronavirusrokotuksia on jouduttu lykkäämään.

Brooklynin sillalla tuiskutti New Yorkissa.­

Voimakas lumimyrsky on iskenyt Yhdysvaltain itärannikolle. Sen vuoksi tuhansia lentoja on peruttu, kouluja suljettu ja esimerkiksi New Yorkissa koronavirusrokotuksia on jouduttu lykkäämään. New Yorkissa lunta ennustettiin satavan lähes 60 senttiä. Kaupunkiin on julistettu poikkeustila, joka muun muassa rajoittaa tarpeetonta matkustamista. Kansallinen sääpalvelu on antanut myrskyvaroituksen alueelle, joka ulottuu Virginiasta Maineen. Alueella asuu kymmeniä miljoonia ihmisiä. Tuulenpuuskat alueella ovat puhaltaneetpaikoin yli 20 metriä sekunnissa. Maanantai-iltana Suomen aikaa lunta oli tupruttanut New Yorkissa viitisentoista senttiä. Lumisateen odotetaan jatkuvan ainakin tiistaihin asti paikallista aikaa. Sääpalvelun mukaan lumimyräkästä tulee yksi kaupungin historian pahimmista, jos ennusteet toteutuvat. Myös New Jersey valmistautuu pahaan myrskyyn. Osavaltion kuvernööri Phil Murphy on julistanut osavaltioon poikkeustilan, jonka turvin viranomaiset voivat muun muassa sulkea teitä, evakuoida asukkaita ja määrätä yksityisessä omistuksessa olevia ajoneuvoja auttamaan mahdollisissa pelastus- ja raivaustöissä. ”Ladatkaa kaikki laitteet valmiiksi, ja jos sähköt katkeavat, ilmoittakaa siitä heti”, Murphy evästi Twitterissä. Myös Philadelphiaan on julistettu poikkeustila. Asukkaita kehotettiin jo valmiiksi siirtämään autonsa sellaisiin paikkoihin, että lumiaurat pystyvät kulkemaan. Myrskyn ennakoidaan siirtyvän tiistaiksi Maineen, minne on luvassa lumen lisäksi myös räntää. Viime viikolla samainen myrsky koetteli maan länsirannikkoa. Yleensä aurinkoisen Kalifornian vuoristoisemmissa osissa lunta satoi viitisentoista senttiä. Myrskyn matkalla itärannikolle esimerkiksi Chicagossa lunta satoi parikymmentä senttiä. Lumisesta talvisäästä saivat osansa viikonloppuna muun muassa Washingtonin ja Baltimoren asukkaat. Kaikkia lumi ei haitannut, sillä Washingtonissa osa asukkaista nautti lumesta muun muassa pulkkaillen ja rakentamalla lumiukkoja.