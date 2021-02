Viron uusi hallitus joutui heti suuren ongelmakehikon keskelle, mutta ainakin riitely avioliiton määrittelystä loppui, kun populistipuolue Ekre putosi hallituksesta.

Viron uudella ulkoministerillä Eva-Maria Liimetsillä voisi olla helpompikin alku tehtävässään, mutta nyt ei eletä helppoja aikoja.

Viime viikon tiistaista alkaen ulkoministerinä toiminut Liimets harkitsi tekevänsä ensimmäisen virkamatkansa etelänaapuriin Latviaan, mutta sinne meneminen ei järjestynyt Latvian vaikean koronavirusepidemian takia.

Sopiva, tuttu ja vieläpä turvallisen oloinen matkakohde löytyi pohjoisesta, jossa koronatilanne on paremmalla tolalla, mutta johon liittyy virolaisittain erityisiä huolenaiheita. Viime viikon keskiviikkona Suomi päätti tiukentaa tuntuvasti virolaisten pääsyä maahan.

Katse itään ei aiheuta ilonaiheita sekään. Venäjä on sekaisin oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pidätyksestä seuranneiden mielenosoitusten takia.

Virokin on ollut poliittisen myllerryksen kourissa, mikä johti hallituksen romahtamiseen ja toivottavasti seesteisempiin aikoihin. Ainakaan nyt virolaisten ei tarvitse hetkeen pohtia päitään puhki sillä, kenen välinen asia avioliitto on, mutta palataan siihen tuonnempana.

Liimets tapasi viime perjantaina neljäntenä virkapäivänään presidentti Sauli Niinistön ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) Helsingissä. Päällimmäisenä keskusteluihin nousi covid-19-pandemia, joka on koetellut Viroa kovemmin kuin Suomea: 1,3 miljoonan asukkaan Virossa on kirjattu suunnilleen yhtä paljon tartuntoja kuin 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa, noin 45 000.

Viime keskiviikkona Suomi alkoi soveltaa rajoituksia, joiden mukaan rajojen yli sallitaan vain välttämätön, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työmatkaliikenne helmikuun 25. päivään saakka.

Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimets saapui tapaamaan ulkoministeri Pekka Haavistoa valtion vierastalolle viime perjantaina.­

Tämä vaikutti suoraan kymmenientuhansien virolaisten työmatkalaisten elämään. Jotkut ovat jumissa kotimaassaan, toiset Suomessa.

Liimets sanoo ymmärtävänsä Suomen päätöstä, ja kunnon diplomaattina hän onnittelee Suomea menestyksestä koronaepidemian kurissa pitämisessä. Hän toivoisi kuitenkin, että Suomi ja Viro voisivat löytää keinoja höllempiin matkustusrajoituksiin.

”Meidän tartuntalukumme ovat jossain määrin korkeammat, mutta mielestämme tilanne on hallituksen hallinnassa. Tilanne sairaaloissamme on hyvä, emmekä ole tilanteessa, jossa vuodepaikkoja ei riittäisi kaikille”, hän kuvaili Viron tautitilannetta HS:n haastattelussa perjantai-iltana.

Liimetsin edeltäjä ulkoministerinä, Urmas Reinsalu, kertoi runsas viikko sitten HS:lle, että Viro voisi testata kansalaisensa, kun nämä palaavat Viroon ja tekevät uutta lähtöä Suomeen, mikä keventäisi Suomen testauskuormitusta.

Liimetsin mukaan ehdotus on yhä tarkastelussa, ja siihen voisivat osallistua myös laivaliikenneyhtiöt. Hänen mukaansa Viro on halukas soveltamaan mallia, jossa laivaliikennettä kohdellaan yhtä tiukasti kuin lentoliikennettä: negatiivisiksi testatut ihmiset voisivat matkustaa.

Ministerin mukaan Suomen ja Viron viranomaiset etsivät tilanteen lievittämiseksi keinoja laajasta työkalupakista yhteisen työryhmän avulla. Hänen mukaansa kahden tehokkaasti digitalisoituneen maan olisi mahdollista käyttää yhteisiä tietokantoja koronatilanteen hallitsemiseksi, sillä onhan maiden välillä jo yhteiset sähköiset lääkereseptitkin.

Liimets sanoi kuitenkin, että moni asia on vielä muovautumatta. Kuten se, miten kohdellaan kerran rokotteen saaneita ihmisiä tai niitä, jotka ovat jo sairastaneet taudin. Hänen mukaansa ensimmäisen rokoteannoksensa oli viime viikon loppuun mennessä saanut noin kaksi prosenttia Viron väestöstä.

”Kukaan ei halua, että virus jatkaa leviämistään. Ymmärrämme ehdottomasti viruksen leviämiseen liittyvät huolet, ja meidän ehdotuksemme ottavat tämän huomioon”, hän sanoi.

Kuten monet nuoremmat virolaiset, Liimets ei puhu suomea vaan antoi haastattelun englanniksi. Hän puhuu sujuvasti myös saksaa, italiaa ja venäjää.

Koska Liimets on ulkoministeri, häneltä oli luontevaa kysyä, millaista huolta virolaisissa aiheuttavat Venäjän mielenosoitukset. Ne saivat alkunsa, kun myrkytysyrityksestä selvinnyt oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi palasi maahansa ja joutui pidätetyksi.

Hän antoi virolaispoliitikolle luontevan vastauksen, jollaista ei voisi kuulla suomalaisministerin suusta.

”Kaikenlainen epävakaus naapurimaissamme synnyttää turvallisuushuolia. Mutta virolaiset tietenkin nojaavat turvallisuudessaan [sotilasliitto] Natoon ja transatlanttisiin suhteisiin. Ja tässä suhteessa tunnemme olomme turvalliseksi ja odotamme innolla seuraavaa Naton huippukokousta”, Liimets sanoi.

Liimets ei halunnut vielä ottaa kantaa siihen, pitäisikö Euroopan unionin ajaa nopeasti tiukempaa pakotepolitiikkaa Venäjää tai sen viranomaisia vastaan. Näin Baltian maat vaativat yhdessä ennen kuin Viron uusi hallitus nousi valtaan.

”Koska olen vasta neljättä päivää virassani, en halua mennä yksityiskohtiin”, Liimets totesi.

Jos on Venäjällä turbulenttia, niin on sitä saatu maistaa Vironkin politiikassa, tosin demokraattisessa kehyksessä. Maassa astui viime viikon alussa valtaan uusi hallitus, kun keskustapuolueen pääministerin Jüri Rataksen hallitus oli kaatunut hänen omaan puolueeseensa kohdistuvien korruptioepäilyjen vuoksi.

Ratas johti hallitustaan oikeistokonservatiivisen Isänmaa-puolueen sekä oikeistopopulistisen Ekren kanssa. Keskusta on mukana myös uudessa hallituksessa, mutta nyt vetovastuussa on vuoden 2019 vaalit voittanut markkinaliberaali reformipuolue, joka jäi aiemman hallituksen ulkopuolelle.

Viron pääministeri on reformipuolueen Kaja Kallas, Viron ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Lisäksi Viron presidentti on nainen, Kersti Kaljulaid. Ja ulkoministerikin on siis nainen, keskustapuolueen Liimets.

Liimets, 46, ei muuten ole urapoliitikko vaan uradiplomaatti. Ulkoministerin tehtävään hänet pyydettiin Prahasta, jossa hän oli maansa suurlähettiläs vuodesta 2017 alkaen.

Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimets kuvattiin Helsingissä hänen vieraillessaan perjantaina ulkoministeriössä.­

Viron kaltaista kolmen voimanaisen yhdistelmää vallan huipulla ei ole missään muussa maailman maassa. Niinpä Viro on tehnyt melkoisen imagoloikan, sillä edellinen hallitus aiheutti Viron maineesta huolestuneille harmaita hiuksia erityisesti Ekre-puolueen ministereiden vuoksi.

Ekren sisäministeri Mart Helme esimerkiksi nimitteli Suomen pääministeriä Sanna Marinia (sd) ”myyjätyttöseksi” ja laukoi homovastaisia kommentteja. Hänen poikansa, valtiovarainministeri Martin Helme oli samanlaisen puhekulttuurin edustaja. Poika-Helme luonnehti maansa tilaa HS:n haastattelussa pari vuotta sitten näin: ”Meneillään on hyökkäys Viron kansakunnan sielua vastaan. Viroon yritetään pakottaa kulttuurimarxilainen ideologia: monikulttuurisuus ja homoagenda... Meneillään on hyökkäys miehenä ja naisena olemista vastaan.”

Isä ja poika Helme saivat marraskuussa aikaan hallituskriisin, kun he heittäytyivät yhteisessä radioesiintymisessä Yhdysvaltain silloisen presidentin Donald Trumpin vaalipetosväitteiden tueksi. Helmejen lausuntojen pelättiin sotkevan suhteet Yhdysvaltoihin ja uhkaavan jopa Viron kansallista turvallisuutta. Mart Helme erosi kohun jälkeen tehtävästään.

Uusi ulkoministeri Liimets sanoo toivovansa, ettei Ekren hallitustaipaleesta koitunut ”mitään pitkäaikaista haittaa” Viron kansainväliselle imagolle.

”Ulkoministerin roolissa voin sanoa, että Viro jatkaa arvopohjaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa”, Liimets totesi.

Juuri ennen kuin Viron edellinen hallitus erosi, maan parlamentin oli määrä äänestää Ekren ajamasta avioliittolain esityksestä. Puolue halusi Viroon kansanäänestyksen siitä, olisiko avioliitto määriteltävä vain miehen ja naisen väliseksi instituutioksi.

Kun Ekre putosi hallitusvallasta, kysymys kansanäänestyksestä katosi Viron politiikasta.

”Asia riippuu tietenkin kansalaisten valinnoista seuraavissa vaaleissa, mutta tämänhetkisen hallituksen pöydällä asiaa ei ole”, Liimets kertoo.