Päätös on osa Amsterdamin tavoitteita vähentää liikaturismin haittoja. Aiemmin kaupunki on ilmoittanut aikeistaan kieltää turistien pääsyn suosittuihin kannabiskahviloihin.

Punaisten lyhtyjen alue on yksi Amsterdamin tunnetuimpia paikkoja, joka houkutteli valtavia turistimääriä ennen koronapandemiaa. Kuva on vuodelta 2017.­

Prostituutiostaan tunnettu Amsterdamin Punaisten lyhtyjen alue aiotaan siirtää pois kaupungin keskustasta kaupungin päätöksellä. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Kaupungin pormestari Femke Halseman tekemä ehdotus sai päättäjien laajan tuen eri puolueissa.

Halseman ehdotuksessa vaaditaan suljettavaksi suurin osa De Wallenin alueen punavaloisista ikkunoista, joiden takana seisovat seksityöntekijät houkuttelevat asiakkaita bordelleihin.

Punaisten lyhtyjen alue on Amsterdamiin saapuvien turistien vakituinen ihmettelyn aihe. Halseman mukaan ikkunoiden naisista on tullut turistinähtävyys, ja he joutuvat sietämään jatkuvaa tuijottelua ja väärinkäytöksiä.

Esimerkiksi prostituoitujen kuvaamista pidetään hyvin epäkunnioittavana, mutta turistit eivät aina piittaa säännöistä.

”Turistit ovat tervetulleita nauttimaan kaupungin kauneudesta ja vapaudesta mutta eivät millä tahansa hinnalla. Meidän tulee puuttua tähän päättäväisesti”, kristillis­demokraattisen CDA-puolueen Diederik Boomsma sanoi The Guardianin mukaan.

The Guardianin mukaan ehdotukselle on kuitenkin ollut vaikeaa löytää riittävää tukea, koska kannabiksen myynnin pelätään siirtyvän katukauppaan.

Seksityöntekijöille aiotaan rakennetaan uusi keskus toisaalle Amsterdamiin, mutta paikan sijaintia ei ole vielä päätetty.

Kun Halseman ehdotus tuli julki, uusi lobbausryhmä Red Light United väitti, että 90 prosenttia 170 naispuolisesta seksityöntekijästä haluaa työskennellä vanhalla paikallaan De Wallenin ja Singelin kapeilla kujilla kanaalien varsilla.

Yksi ryhmän jäsenistä kertoi nimimerkillä paikallislehdelle, ettei Punaisten lyhtyjen alueen työpaikkojen siirtäminen ole vaihtoehto, koska asiakkaat eivät enää tiedä, minne heidän pitää mennä.

Kaupungin päättäjät kuitenkin katsoivat, että paikan uudelleen­sijoittaminen on tarpeen, jos halutaan vaikuttaa siihen, millaisia turisteja Amsterdamiin tulee.