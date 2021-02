New Yorkissa on jouduttu sulkemaan koulut ja lykkäämään koronavirusrokotuksia Yhdysvaltain koillisosiin iskeneen lumimyräkän vuoksi. Esimerkiksi New Yorkin keskuspuiston alueelle lunta kertyi kymmeniä senttejä.

New Yorkin kadut hautautuivat maanantaina lumeen Yhdysvaltain koillisosia riepotelleen lumimyräkän takia. Yhdysvaltain kansallinen ilmatieteen laitos kertoi, että maanantai-iltapäivään mennessä Central Parkin eli New Yorkin keskuspuiston alueelle oli satanut jo nelisenkymmentä senttiä lunta, ja lisää oli edelleen luvassa, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Etukäteen lumimyrskyn oli arveltu voivan olla jopa yksi suurimmista kaupunkiin iskeneistä, mutta lumimäärä jäi kuitenkin jonkin verran pelättyä pienemmäksi.

Nainen hiihtää kadulla Brooklynissä.­

Koulut on New Yorkissa suljettu pariksi päiväksi ja koronavirusrokotusten ajankohtia on lykätty New Yorkin ohella useissa muissakin kaupungeissa lumentulon takia. Myrsky on myös muun muassa pakottanut perumaan lentoja sekä hankaloittanut metroliikenteen toimintaa. Ainakin yhden ihmisen on The New York Timesin mukaan kerrottu kuolleen myrskyn takia. Alzheimerin tautia sairastanut 67-vuotias nainen oli poistunut kotoaan varhain maanantaina ja kuollut hypotermiaan.

New Yorkin ohella lunta on tullut runsaasti myös muun muassa Philadelphiassa, Bostonissa ja New Jerseyssä.

Lumi sai osan newyorkilaisista uskaltautumaan ulos muun muassa laskemaan mäkeä. HS kokosi lumentulosta kuvakoosteen:

Lapset laskevat pulkkamäkeä Wall Streetillä.­

Maui-koira nauttii lumisesta talvesta Central Parkissa.­

Times Squarea puhdistetaan lumesta.­

Ihmiset tekevät jättimäistä lumipalloa Brighton Beachissa.­

Mäenlaskijoita Central Parkissa.­

Lumilinko lennättää lunta Manhattanilla.­

New Yorkin Central Parkin luminen maisema.­

Metron sisäänkäynti on luminen Brooklynissä.­

Suihkulähde on jäätynyt Bryant Parkissa.­

Nainen tarpoo mainoksen ohi Brooklynissä.­

Mies ottaa selfien Times Squarella.­

Auto jumissa Brighton Beachissa.­

Nainen lapsensa kanssa ostosreissulla Manhattanilla.­

Pariskunta Williamsburgin sillalla.­