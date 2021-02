YK huolissaan vallankaappauksen vaikutuksesta vainotun rohingya-väestön tilanteeseen.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua tiistaina Myanmarin sotilasvallankaappauksen takia. Turvallisuusneuvoston kalenterin mukaan kokous on tarkoitus on pitää suljettuna videoneuvotteluna.

Kokouksessa turvallisuusneuvoston on määrä saada YK:n Myanmarin-erikoislähettilään Christine Schraner Burgenerin taustoitus Myanmarin tilanteesta. Tällainen kokous oli alun perin suunniteltu pidettäväksi ensi torstaina, mutta sitä aikaistettiin vallankaappauksen takia, kertoo uutissivusto Security Council Report.

Tiistaina Myanmarin armeija näytti olevan tiukasti kiinni vallankahvassa vallankaappauksen jälkeen, kertoi uutistoimisto AFP. Sen mukaan esimerkiksi suurimman kaupungin Yangonin katukuvassa näkyi hyvin vähän merkkejä ylimääräisistä turvatoimista, mikä viittaa siihen, että sotilaat suhtautuvat luottavaisesti vallan pysymiseen heillä. Myöskään suuria mielenilmauksia ei näkynyt, AFP kertoi.

Myanmarin armeija kaappasi vallan maanantaina ja otti kiinni Myanmarin siviilijohtajia. Esimerkiksi Myanmarin tärkeimpänä johtajana toiminut NLD-puolueen puheenjohtaja Aung San Suu Kyi on pidätettynä, samoin kuin presidentti U Win Myint.

Vallankaappaus oli armeijan vastaus marraskuussa pidettyjen parlamenttivaalien tulokseen, jonka mukaan NLD sai peräti 83 prosentin kannatuksen. Vallankaappaus katkaisi runsaat kymmenen vuotta jatkuneen siirtymän demokraattiseen siviilihallintoon Myanmarissa. Siirtymä huipentui marraskuussa 2015 pidettyihin vaaleihin, joissa NLD nousi valtapuolueeksi.

Sitä ennen Myanmaria hallitsi itsevaltainen sotilasjuntta kymmeniä vuosia. Demokratisoitumisesta huolimatta Myanmarin perustuslaki on kuitenkin taannut armeijalle paljon sananvaltaa Myanmarin asioihin. Esimerkiksi neljäsosa parlamenttipaikoista ja tiettyjä turvallisuusasioihin liittyviä ministerinsalkkuja kuuluu lain mukaan armeijan edustajille.

Maanantaisen vallankaappauksen jälkeen YK on huolissaan myös vallankaappauksen vaikutuksesta vainottuun rohingya-väestöön. Rohingyat ovat pääosin islaminuskoinen kansa, josta valtaosa on kotoisin Rakhine-osavaltiosta.

”Noin 600 000 rohingyaa on yhä Rakhinen osavaltiossa, mukaan lukien 120 000 ihmistä, jotka on käytännössä suljettu leireille”, sanoi YK:n tiedottaja Stephane Dujarric maanantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

”He eivät voi liikkua vapaasti, ja heillä on äärimmäisen rajoitettu pääsy terveydenhuollon ja koulutuksen peruspalveluihin. Joten pelkomme on, että tapahtumat saattavat pahentaa heidän tilannettaan”, Dujarric sanoi.

Hänen mukaansa tilanne todennäköisesti myös hankaloittaa ulkomaille paenneiden rohingyojen paluuta kotiseudulleen.

Myanmarin armeija on vuosia syrjinyt ja vainonnut rohingyoja. Tuorein vainokampanja alkoi vuonna 2017, ja monet kansainväliset järjestöt, myös YK:n alaiset, ovat nimittäneet sitä etniseksi puhdistukseksi. Vuonna 2017 ainakin 730 000 rohingyaa pakeni vainoa ulkomaille, lähinnä naapurimaa Bangladeshiin.

Vallassa ollessaan Myanmarin sotilasjuntta piti yllä nationalistista ja valtauskonto buddhalaisuuta suosivaa linjaa. Vuonna 2015 valtaan noussut Aung San Suu Kyi ei ole tätä linjaa merkittävästi muuttanut, eikä hän ole vastustanut armeijan hirmutekoja Rakhinen osavaltiossa.

Sotilasajoneuvo pääkaupunkiin Naypyitawiin johtavan tien varella.­

Yhdysvallat uhkasi maanantaina Myanmaria pakotteiden palauttamisella vallankaappauksen takia. Sotilasjuntan aikana Yhdysvallat ylläpiti Myanmariin kohdistuneita talouspakotteita, mutta poisti niitä, kun Myanmar alkoi demokratisoitua. Vuonna 2017 Yhdysvaltojen silloinen presidentti Donald Trump määräsi uusia pakotteita neljää sotilasjohtajaa vastaan rohingya-vainon takia, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Yhdysvallat on poistanut Myanmariin kohdistuneita pakotteita viime vuosikymmenen kuluessa, perustuen kehitykseen kohti demokratiaa. Tuon prosessin kumoutuminen tulee vaatimaan välitöntä pakotelakien ja -valtuuksien uudelleentarkastelua, jonka jälkeen tulevat asianmukaiset toimenpiteet”, ilmoitti Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden maanantaina julkistetussa lausunnossaan.

”Yhdysvallat tulee aina puolustamaan demokratiaa, kun sitä vastaan hyökätään”, Biden ilmoitti.

Uudet pakotteet voisivat Reutersin mukaan mahdollisesti kohdistua myanmarilaisiin kenraaleihin tai armeijan pyörittämiin yhtiöihin. Yhdysvallat voisi myös leikata Myanmarin saamaa kehitysapua.

Pakotteiden palauttamisella voisi olla huomattavaa vaikutusta Myanmarin talouskehitykseen. Myanmarin ja Yhdysvaltojen kauppa on ollut kasvussa. Viime vuoden ensimmäisten 11 kuukauden aikana maiden välisen tavarakaupan arvo oli 1,3 miljardia Yhdysvaltojen dollaria eli runsaat miljardi euroa, kertoo Reuters. Vuonna 2019 summa oli koko vuodelta 1,2 miljardia dollaria.

Maailmanpankki arvioi maanantaina, että sotilasvallankaappaus uhkaa jo nyt Myanmarin talouskehitystä, Reuters kertoi.