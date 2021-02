Tammikuu oli silti synkin kuukausi pandemian aikana Israelissa

Israelissa on saatu myönteisiä viitteitä siitä, että rokotusohjelma koronavirusta vastaan toimii vähentäen tartuntoja ja sairastumisia yli 60-vuotiaiden kohdalla. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradio BBC.

Tartuntojen määrän putoaminen näyttää koskevan nimenomaan vanhempia ihmisiä ja niitä alueita, joilla Israelin rokotusohjelma on edennyt pisimmälle. Tämä viittaa siiten, että selityksenä on nimenomaan rokotusohjelma eivätkä pelkästään tiukat rajoitustoimet.

Israelin terveysministeriön tietojen mukaan kaksi rokoteannosta saaneiden 750 000:n yli 60-vuotiaan joukossa todettiin 531 koronatartuntaa. Tartunnan saaneiden joukossa aiempaa vähemmän ihmisiä sairastui vakavasti ja vain 38 joutui sairaalahoitoon.

Ennen kuin rokotukset olivat alkaneet vaikuttaa, tartuntoja oli todettu noin 7 000. Niistä hieman alle 700 tapausta oli johtanut keskivahvaan tai vakavaan sairauteen ja 307 kuolemaan.

Ministeriön tietojen perusteella tartunnat ja sairastumiset lähtivät laskuun kahden viikon kuluttua rokotuksista.

Israelissa käynnistettiin laaja rokotusohjelma 17. joulukuuta Pfizerin rokotteella.

Israelissa on annettu toinen rokoteannos kolme viikkoa ensimmäisen ruiskeen jälkeen. Rokotteen oletetaan alkavan muodostaa suojaa tartuntaa vastaan noin kaksi viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen.

Yhdeksän miljoonan asukkaan Israelia pidetään edelläkävijänä kansalaistensa rokoteohjelman toteuttamisessa. Ministeriön mukaan runsaat kolme miljoonaa israelilaista on jo saanut ensimmäisen rokoteannoksen, ja noin 1,8 miljoonaa ihmistä on saanut jo kaksi annosta, kertoo verkkolehti The Times of Israel.

Tartuntatilanne on silti synkkä. Tammikuussa 1 433 ihmistä kuoli koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 tautiin Israelissa.

Kyseessä oli tähän mennessä synkin kuukausi, sillä tammikuun kuolintapaukset ovat noin 30 prosenttia kaikista koronakuolemista tähän mennessä. Israelissa oli maanantaihin mennessä kuollut yhteensä 4 796 koronavirukseen.

Tartuntojen määrä oli edelleen korkea, sillä sunnuntaina todettiin yli viisituhatta uutta tartuntaa. Maanantaina tartuntoja raportoitiin yli 8 000. Näin siitä huolimatta, että Israelissa on määrätty tiukkoja rajoituksia tartuntojen pysäyttämiseksi.

Samaan aikaan kun Israelin kansalaisilleen tarjoama rokotusohjelma on edennyt ripeästi, ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet sitä, ettei samaa toteuteta miehitetyillä ja saarretuilla palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Gazassa.

Palestiinalaisten terveysministeriö odottaa venäläisiä rokotteita.

Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan miehittäjävalta on vastuussa miehitysvallan alla elävien ihmisten terveydenhuollosta.