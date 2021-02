Poliisi on perustellut toimintaansa tytön turvallisuudella.

Useita poliiseja on pidätetty viroistaan väliaikaisesti Rochesterissa New Yorkin osavaltiossa 9-vuotiaaseen kohdistuneiden voimatoimien tutkinnan ajaksi. Poliisi julkaisi sunnuntaina haalarikameralla kuvatun videon, jossa poliisien näytetään sumuttavan käsirautoihin panemansa 9-vuotiaan tytön päälle pippurisumutetta pakottaessaan tätä poliisiautoon, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja useat kansainväliset mediat.

Pormestari Lovely Warren ei kertonut töistään sivuun pantujen poliisien lukumäärää, mutta sunnuntaina julkaistun videon mukaan tapahtumissa oli osallisena ainakin seitsemän poliisia.

Poliisivarajohtaja Andre Anderson sanoi sunnuntaina, että tyttö oli kärsinyt vakavasta mielenterveyteen liittyvästä hätätilanteesta ja uhanneen sekä oman että äitinsä hengen riistämisellä. Poliisin on kerrottu päättäneen kuljettaa tyttö sairaalaan. Rochesterin poliisi perusteli käsirautojen käyttöä lauantaina tytön turvallisuudella.

Kuvakaappaus poliisin julkaisemalta videolta tilanteesta.­

Tapahtumat ovat saaneet huomiota mediassa ja herätelleet jälleen viime vuosina kiivaana käynyttä keskustelua yhdysvaltalaispoliisien käyttämästä väkivallasta. The Washington Post -sanomalehden mukaan poliisin rakennuksen edessä osoitettiin maanantaina mieltä Rochesterissa.

Pormestari Warren sekä New Yorkin kuvernööri Andew Cuomo tuomitsivat perjantain tapahtumat, kuten myös esimerkiksi paikallinen poliisipäällikkö Cynthia Herriott-Sullivan.

”En aio seisoa täällä ja kertoa, että 9-vuotiaan pippurisumuttaminen on ok”, Herriott-Sullivan sanoi. ”Ei se ole.”

Tapaus on toinen vuoden sisään, jossa Rochesterin poliisi on laajan huomion kohteena mahdolliseen liialliseen voimankäyttöön liittyvän tapauksen vuoksi. Poliisin toimia on tutkittu myös viime maaliskuussa tapahtuneen afroamerikkalaisen miehen kuoleman yhteydessä. Miehen on kerrottu tukehtuneen pidätystilanteessa kuoliaaksi.