Noin kahden miljoonan asukkaan Perth päätettiin asettaa tiukan viisipäiväisen koronasulun kohteeksi sen jälkeen, kun karanteenihotellissa työskennelleellä vartijalla todettiin koronatartunta.

Tiukat koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset mutkistavat maastopalon uhkaaman Perthin seudun asukkaiden evakuoimista Australiassa. Länsi-Australian osavaltion pääkaupungin lähettyvillä syttyneen palon uskotaan tuhonneen jo lähes 60 kotia ja polttaneen tuhansia hehtaareja maata, kertovat uutistoimisto AFP ja australialainen ABC News.

ABC ja Britannian yleisradioyhtiö BBC kertovat, että maanantaina puoliltapäivin todettu palo on laajentunut nopeasti noin 80 kilometrin levyiseksi. AFP:n mukaan palopaikka sijaitsee joidenkin kymmenien kilometrien päässä Perthin kaupungista. Tiistaina taivas oli seudulla monin paikoin jo pitkälti savun peitossa, ja ihmiset ovat raportoineet tuhkaa pudonneen taivaalta noin 50 kilometrin päässä varsinaisesta palopaikasta.

Paloa vastaan on taistellut noin 250 palomiestä, joiden on BBC:n mukaan kerrottu pukeutuneen maskeihin ja noudattavan turvavälejä työskennellessään. Perthin seudulla on ollut kuivaa ja kuivaa, ja lämpöä on ollut 35 astetta. Lisäksi seudulla on ollut tuulista, mikä on vaikeuttanut palon saamista hallintaan.

Kovien tuulien lietsoma palo oli 2. helmikuuta levinnyt Perthin esikaupunkialueelle Brigadooniin.­

Osaa ihmisistä esikaupunkialueilla ja maaseutumaisilla alueilla on kehotettu evakuoitumaan siitäkin huolimatta, että se rikkoisi liikkumisrajoituksia, joskin ainakin kaupungin keskustassa asuvia eli niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa, on kehotettu pysymään kodeissaan.

Noin kahden miljoonan asukkaan kaupunki päätettiin asettaa sunnuntaista alkaen tiukan viisipäiväisen koronasulun kohteeksi sen jälkeen, kun karanteenihotellissa työskennelleellä vartijalla todettiin koronatartunta. Tartunta oli ensimmäinen paikallisesti saaduksi todettu tartunta kaupungissa noin 10 kuukauteen.

Rajoitusten voimassaolon aikana esimerkiksi koulut ja ravintolat ovat kiinni, ja ainoastaan välttämätön liikkuminen on sallittu. Ihmisiä on kehotettu pysymään kodeissaan muuten paitsi esimerkiksi välttämättömiä työtehtäviä ja ruokakaupassa asioimista varten.

”Juuri nyt Länsi-Australiaa uhkaa kaksi erilaista hätätilannetta – vaarallinen palon aiheuttama hätätilanne ja koronasulkuhätätila”, sanoi osavaltion pääministeri Mark McGowan.

Saarivaltio Australia on ottanut viime kuukausina tiukan linjan tartuntojen torjunnassa. Perthin tapaus ei ole ensimmäinen, jossa kokonainen suurkaupunki on asetettu tiukkojen rajoitusten kohteeksi vain yhden todetun tartunnan jälkeen, sillä sama tehtiin aiemmin tammikuussa myös Brisbanessa.

Noin 25 miljoonan asukkaan maassa on todettu yhteensä lähes 29 000 koronatartuntaa ja hieman yli 900 covid-19-tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertovat koronavirustilastoja koostavan Johns Hopkinsin yliopiston tiedot.