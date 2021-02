Demokratian kannattajat kehottavat kansalaistottelemattomuuteen Myanmarissa. YK:n turvallisuusneuvosto piti tiistaina hätäkokouksen Myanmarin tilanteen takia, mutta ei ole ainakaan toistaiseksi saanut asiasta aikaan päätöslauselmaa, koska Kiina ja Venäjä ovat olleet länsimaiden kanssa eri linjoilla.

Myanmarissa alkaa näkyä vastarintaa maanantaisen sotilasvallankaappauksen takia. Ihmisiä on esimerkiksi kehotettu kansalaistottelemattomuuteen, kertoo uutistoimisto AFP.

Joukko lääkäreitä ainakin 70:ssä terveydenhuollon laitoksessa eri puolilla Myanmaria lopetti keskiviikkona työt vastalauseena sotilasvallankaappaukselle, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Kieltäydymme tottelemasta määräyksiä laittomalta sotilashallinnolta, joka osoitti, etteivät he välitä potilasparoistamme”, kertovat lääkärit julkaisemassaan lausunnossa Reutersin mukaan.

”Haluan, että sotilaat menevät takaisin kasarmeihinsa, siksi me lääkärit emme aio mennä sairaaloihin”, sanoi Reutersin haastattelema 29-vuotias lääkäri, joka ei halunnut esiintyä nimellään. Ainakin neljä lääkäriä oli vahvistanut Reutersille jääneensä pois töistä.

Myös muita ilmauksia sotilashallinnon vastustuksesta alkoi nousta esiin.

Myanmarin suurimmassa kaupungissa Yangonissa esimerkiksi ihmiset paukuttelivat kattiloita ja soittivat autojen torvia tiistai-iltana, kertoo AFP. Kehotuksia protesteihin on jaettu etenkin sosiaalisessa mediassa.

Vastalauseiden varovaisuuteen saattaa olla syynä se, että Myanmarin sotilashallinnon vastustaminen on vaarallista. Tästä myanmarilaisilla on kokemuksia niiltä vuosikymmeniltä, joina kovaotteinen sotilasjuntta hallitsi Myanmaria ennen maan demokratisoitumista.

Noin kymmenen vuotta sitten alkanut demokratisoituminen katkesi maanantaina, kun sotilaat alkoivat varhain aamulla pidättää vaaleilla valitun hallinnon jäseniä ja esimerkiksi kansanedustajia.

Myös Myanmarin ylin vaaleilla valittu johtaja Aung San Suu Kyi otettiin kiinni. Hänen olinpaikastaan ei ole tietoa.

Suu Kyin johtama puolue NLD nousi Myanmarin valtapuolueeksi vapaina ja rehellisinä pidetyissä vaaleissa marraskuussa 2015. Seuraavissa vaaleissa viime marraskuussa puolue sai yli 80 prosentin kannatuksen.

Tämä oli ilmeisesti liikaa konservatiivisimmille kenraaleille, sillä armeija on väittänyt vaaleja vilpillisiksi, ja lopulta viime maanantaina armeija teki vallankaappauksen.

Toistaiseksi on epäselvää, jäikö Myanmarin demokratisoituminen vain tilapäiseksi kokeiluksi. Armeija on julistanut vuoden mittaisen poikkeustilan ja luvannut järjestää uudet vaalit, kunhan sen väitteet vaalivilpistä on tutkittu.

”Kiina ja Venäjä ovat pyytäneet lisäaikaa”, sanoi nimeämätön diplomaatti AFP:lle tiistai-iltana.

YK:n Myanmarin-erikoislähettiläs Christine Schraner Burgener esitteli Myanmarin tilannetta turvallisuusneuvostolle tiistaina ja tuomitsi sotilaiden toimet, kertoi Reuters.

”Tuomitsen voimakkaasti asevoimien viimeaikaisen toiminnan ja kehotan teitä kaikkia kollektiivisesti lähettämään selkeän viestin demokratian tukemiseksi Myanmarissa”, ilmoitti Schraner Burgener valmistellussa puheenvuorossaan Reutersin mukaan.

Kiina ja Venäjä kuuluvat turvallisuusneuvoston pysyviin jäsenmaihin, joilla on veto-oikeus päätöksiin. Etenkin Kiinassa on suhtauduttu naapurimaan vallankaappaukseen silmiinpistävän eri tavoin kuin useimmissa länsimaissa.

Kiinan virallista tiedonvälitystä linjaava valtiollinen uutistoimisto Xinhua on uutisoinut vallankaappauksesta ”hallituksen uudelleenjärjestelynä”.

Myanmarin suurimman kauppakumppanin Kiinan reaktiolla on suuri vaikutus siihen, pysyykö valta Myanmarissa sotilaiden käsissä, kirjoittaa yhdysvaltalainen Foreign Policy -lehti.

Yhdysvallat sen sijaan tiistaina määritteli Myanmarin tapahtumat virallisesti vallankaappaukseksi.

”Olemme tehneet arvion, että Burman asevoimien toimet 1. helmikuuta, syrjäyttäessään asianmukaisesti valitun hallituksen, muodostavat sotilasvallankaappauksen”, sanoi Yhdysvaltojen ulkoministeriön tiedottaja Ned Price toimittajille AFP:n mukaan.

Tämä merkitsee, että Yhdysvaltojen on lakiensa mukaan lopetettava avustukset Myanmarin hallinnolle.

AFP:n mukaan asialla on kuitenkin vähän käytännön merkitystä, koska yhdysvaltalaisesta avusta Myanmariin lähes kaikki menee kansalaisjärjestöjen kautta.