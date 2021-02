Trumpin kauden jakautuneeksi jättämän republikaanipuolueen on tarkoitus käsitellä keskiviikkona sekä salaliittoteorioita levittäneen Marjorie Taylor Greenen että virkasyytteen kannalle päätyneen Liz Cheneyn toimia.

Yhdysvaltain kongressin republikaaneilla on keskiviikkona edessään kaksi pohdintaa, jotka on tulkittu yhdysvaltalaismedioissa merkitykseltään jopa mahdollisiksi käännekohdiksi puolueen tulevaisuuden kannalta. Republikaanien on tarkoitus käsitellä sekä salaliittoteorioita levittäneen edustajainhuoneen edustajan Marjorie Taylor Greenen että entisen presidentin Donald Trumpin virkasyytteen puolesta äänestäneen republikaaniedustaja Liz Cheneyn toimia.

Puolueen vaikutusvaltaisimpiin nimiin kuuluva senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell jyrähti maanantaina muun muassa Qanon-teorioita levitelleen Greenen toimista harvinaisen suorasti kutsumalla niitä ”republikaanipuolueen ja tämän maan” syöväksi.

Cheneyn kohdalla republikaanit pohtivat sitä, pitäisikö hänet siirtää syrjään edustajainhuoneen republikaanien kolmanneksi vaikutusvaltaisimmalta paikalta.

Kartanolleen Floridaan vetäytynyt Trump on ehkä poistunut Washingtonista, mutta hänen vaikutuksensa puolueeseen on yhä vahva. Yhtenä esimerkkinä voi pitää yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan sitä, että Trumpin toimet kongressimellakan yhteydessä varovaisesti tuominnut edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy vieraili viime viikolla hänen luonaan.

HS:n ulkomaantoimittajan kommentti: Republikaanien rohkeus suli parissa viikossa, ja nyt heidän on jälleen suudeltava Don Trumpin sormusta

Trumpin kauden ja sen sekasortoisten viime metrien jakamat kannat joutuvat keskiviikon kohtaamisissa vastakkain. Trump-kriitikot tahtovat Greenen ruotuun ja pois valiokuntatehtävistä, kun taas Trumpin kannattajat tahtovat rangaista Cheneytä, kuvailee yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Lehden mukaan tilannetta voi tulkita puolueen johdon – ja toisaalta myös maltillisempien konservatiivien ja Trump-myönteisten radikaalien, luonnehtii CNN – yhteenottona.

Trump-myönteiseen leiriin on sijoitettavissa The New York Timesin ja The Washington Postin mukaan ainakin suurin osa edustajainhuoneen republikaaneista. Toiselle puolelle on kuitenkin asettunut kasvanut määrä republikaanisenaattoreita joukossaan McConnell, joka julkaisi maanantaina myös Cheneytä tukevan kannanoton.

McConnellin ulostulot tulkittiinkin medioissa nopeasti merkiksi ryhtiliikkeen käynnistämisestä puolueessa. The New York Times tulkitsi kannanotot vihjeeksi siitä, että McConnell on huolissaan Trumpin ja tämän tukijoiden vaikutuksista puolueelle.

McConnellin linjaa tukevalle kannalle ovat asettuneet muun muassa senaattorit John Thune, Mitt Romney ja Bill Cassidy. Thunen mukaan edustajainhuoneen republikaanien on Greene-päätöksellään valittava, haluavatko he olla esimerkiksi markkinoiden vapautta puolustava puolue vaiko ”salaliittoteorioiden ja Qanonin puolue”.

Keskeiseen asemaan nousee takkinsa Trumpin suhteen useasti kääntänyt McCarthy, johon kohdistuu paineita The New York Timesin mukaan molempien leirien suunnalta.

Cheneyn asemaa on tarkoitus pohtia illalla tapaamisessa, jonka lopputulos on kuitenkin The Washington Postin mukaan pitkälti McCarthyn käsissä. Greenenkin kohdalla tilanne on kiperä: demokraatit ovat uhanneet ryhtyä toimiin, mikäli republikaanit eivät tee sitä itse.

Maltillisempaankin suuntaan kallistuvien republikaanien on esimerkiksi CNN:llä tulkittu olevan ainakin jossain määrin puolueen radikaalin siiven panttivankina.

Floridalainen entinen kongressiedustaja Carlos Curbelo arveli The New York Timesille, että Greene menettäisi paikkansa, mikäli äänestys olisi salainen. Julkisesti edustajat eivät hänen mukaansa uskaltaisi asettua Trumpin tukemaa Greeneä vastaan.

”Monet heistä pelkäävät Donald Trumpia ja hänen joukkoaan, ja siksi he ovat jumissa tässä noidankehässä.”