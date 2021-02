Poliisi tukahdutti Moskovan öiset protestit kovin ottein – ”Tämä on käänne­kohta”, arvioi tutkija

Verkossa kiersivät videot, joiden mukaan mielenosoittajien joukossa oli poliisin soluttamia provokaattoreita.

Poliisin rajut otteet Moskovan keskustan mielenosoituksissa keskiviikon vastaisena yönä herättivät keskiviikkona kansainvälisiä vastalauseita.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bacheletin esikunta vaati kaikkien tiistaina Venäjällä kiinni otettujen yli 1 400 protestoijan välitöntä vapauttamista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tiistaina kiinni otetuista ainakin 1 170 sullottiin mellakkapoliisin busseihin pidätyksiä seuraavan kansalaisjärjestö OVD-infon mukaan Moskovassa ja suurin osa heistä vasta illalla kaduilla Kremlin länsipuolella.

Mielenosoittajat aloittivat kokoontumisen Maneesinaukiolle Kremlin kupeeseen heti kahdeksan jälkeen tiistai-iltana Suomen aikaa, kun oikeus oli julistanut oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille langettamansa kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen ehdonalaisrikkomuksesta.

Kutsun luvattomaan mielenosoitukseen esitti Navalnyin Moskovan-esikunta, joka vetosi samalla kannattajiinsa väkivallan välttämiseksi.

Poliisi reagoi kutsuun ennen mielenosoittajia. Kolme metroasemaa suljettiin, liikennettä keskustan kaduilla ohjattiin poikkeusreiteille ja Maneesinaukio aidattiin. Paikalla oli ennen mielenosoittajia satoja poliiseja, mellakkapoliiseja ja kansalliskaartin sotilaita.

Paikalle tuli nopeasti tuhansia nuoria mielenosoittajia, mutta he eivät päässeet Kremlin länsipuolta kulkevaa Mohovaja-katua pidemmälle. Vastassa ollut poliisimuuri työnsi mielenosoittajat Bolšaja Nikitinskajalle ja Tverskajalle, Puškinin aukiolle ja edelleen sivukaduille, joilla suurin osa pieksemisistä Deutsche Wellen venäjänkielisen palvelun mukaan tapahtui.

”Tämä on käännekohta”, kommentoi Venäjän rangaistusjärjestelmään perehtynyt poliittisen sosiologian tutkijatohtori Olga Zeveljova Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. ”Kaduilla on ollut paljon sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät Navalnyitä kannata.”

”On nähty, kuinka nuoret mielenosoittajat pakenevat poliisia. Moskovassa ja Pietarissa mummot ovat neuvoneet pakeneville mielenosoittajille piilopaikkoja pihoilta ja kujilta, vaikka aiemmin juuri näitä eläkeläismummoja on pidetty Putinin ydinkannattajina.”

”Ja kun protestit laajenevat, on yhä enemmän ihmisiä joiden ystävät, sukulaiset tai perheenjäsenet ovat olleet pidätettyinä. Silloin koko asiasta tulee huomattavasti aiempaa henkilökohtaisempi.”

Poliisi otti kiinni mielenosoittajan Moskovassa aamuyöllä keskiviikkona 3. helmikuuta.­

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kommentoi keskiviikkona tapahtumia sanomalla, että Venäjän viranomaisilla on täysi oikeus kiinniottoihin ja että tiistai-illan tapahtumat olivat ”provokaatio”.

Venäjän oppositiolla oli toinen näkemys siitä, kuka provosoi. Ensimmäisen väitteen mielenosoittajien sekaan soluttautuneista provokaattoreista esitti nimimerkki Usy Peskova (Peskovin viikset) yhteisöpalvelu Twitterissä. Nimimerkin takana on ilmeisesti kollektiivi, joka aloitti vuosia sitten kommentoinnin sosiaalisessa mediassa poliittisen parodian merkeissä.

Peskov kertoi 2018 uutistoimisto Tassille seuraavansa nimimerkkiä ”joskus huvittuneena”. Lehdistöpäällikkö on sittemmin ajanut viiksensä.

Nimimerkin julkaisemalla videolla nuori mielenosoittaja on joutunut ruumiintarkastukseen pidätysbussia vasten Moskovan keskustassa. Pidätetty toistaa kahdesti sanaparin ”Brjansk-sever” ja pääsee saman tien pidättäjiensä kynsistä.

Outo ”tunnuslause” kääntyy suomeksi suunnilleen ”Brjansk on pohjoista”. Venäläinen Brjanskin kaupunki sijaitsee lähes neljäsataa kilometriä Moskovasta lounaaseen, joten ilmaus herätti sosiaalisessa mediassa myös hilpeyttä. Myöhemmin verkossa levisi toinen video, jossa pidätetty käytti täsmälleen samaa ilmausta ja pääsi poliisin kynsistä.

Opposition edustajat ovat arvelleet aiemmin, että soluttautumisista vastaa sisäministeriön osasto E eli ääriliikkeitä seuraava hallinto. Sen tehtävä on pitää poliisi ajan tasalla Putinin vastustajien aikeista.

Mielenosoittajien joukkoon poliisi ei välttämättä kuitenkaan omaa väkeään lähetä vaan sinne voidaan värvätä ulkopuolisia esimerkiksi rahalla tai painostuksella tai molemmilla.

”Katuprotesteissa tuskin on kysymys tietojen keräämisestä”, tutkijatohtori Zeveljova sanoo. ”Mielenosoituksessa soluttautujan tehtävä on yllyttää väkivaltaan.”

”Sille taas on kaksi syytä, joista ensimmäinen on mediatavoite. Television valtakanaville ja valtiolliseen mediaan saadaan raportteja ja kuvastoa, joka osoittaa, että kyse ei ole rauhanomaisesta mielenosoituksesta vaan väkivaltaisesta ja vaarallisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on kumota hallinto ja aiheuttaa kaaosta.”

”Toinen syy liittyy oikeudenkäynteihin. Nämä provokaattorit aiheuttavat välikohtauksia, joihin toiset mielenosoittajat tulevat joko aktiivisesti mukaan tai tulevat passiivisesti mukaan vedetyiksi. Heitä vastaan voidaan sitten myöhemmin nostaa rikossyytteitä.”

Räjähdysherkästä tilanteesta huolimatta Zeveljova ei usko, että Venäjä olisi ainakaan vielä missään vallankumouksellisessa tilanteessa.

”Ajat ovat kovat, varsinkin nyt koronaepidemian aikana. Ihmiset taistelevat jokapäiväisten vaikeuksiensa kanssa, joten mitään suurta kansanliikettä tuskin pääsee syntymään.”

”Eniten pelkään ulkopoliittisia seurauksia. Edelliset laajat protestit 2011–2012 johtivat lopulta Krimin liittämiseen Venäjään ja Itä-Ukrainan miehitykseen, jotka toivat Putinille valtavan kansansuosion ja tuen. Isänmaalliset iskulauseet yhdistivät ihmisiä.”

Periaatteessa Putin voisi turvautua nyt samanlaiseen temppuun, tutkija arvelee.

”Tällaisesta ei toistaiseksi näy merkkiäkään ja toivottavasti ei tule näkymäänkään.”