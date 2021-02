HS julkaisee lyhentämättömän, puhtaaksikirjoitetun käännöksen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin oikeudessa pitämästä puheesta. Oikeus määräsi tiistaina Navalnyille kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen ehdonalaisrikkomuksesta.

Aleksei Navalnyi: Aluksi tahtoisin käsitellä juridista kysymystä, jota itse pidän tärkeimpänä, ja joka tuntuu kokonaan unohtuneen tästä keskustelusta. Koko juttu vaikuttaa jotenkin oudolta. Aivan kuin kaksi ihmistä keskustelisi keskenään ja toinen sanoisi: ”Eiköhän panna Navalnyi telkien taa, koska hän ei käynyt ilmoittautumassa ehdonalaisviranomaisille maanantaisin vaan torstaisin”. Toinen taas toteaa: ”Ei, vangitaan hänet mieluummin sen syyn nojalla, ettei hän koomasta herättyään tullut välittömästi ilmoittautumaan meille”. Ja keskustelu jatkuu: kaikki puhuvat siitä, pitikö jokin asia tehdä maanantaisin vai torstaisin, milloin ja minne jokin paperi pitää lähettää ja niin edelleen. Haluaisin kuitenkin lausua pari sanaa siitä virtahevosta, joka tässä jököttää keskellä huonetta.

Tahtoisin vielä kerran kiinnittää kaikkien huomion erääseen asiaan. Koko tästä oikeusprosessista uutisoiva lehdistö ja muutkin ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota siihen, mistä tässä jutussa on pohjimmiltaan kyse: minut yritetään tuomita asiasta, johon minut on jo todettu syyttömäksi. Ja sellaisen syytteen nojalla, joka on jo todettu tekaistuksi. Tämä ei ole vain minun mielipiteeni, sillä jos avaamme minkä tahansa oikeusopin oppikirjan — toivon mukaan arvon tuomari on muutaman kerran elämässään näin tehnytkin — voimme lukea, että koska Venäjä on Euroopan neuvoston jäsen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on osa Venäjän oikeusjärjestelmää. Kaikkien jäsenvaltioiden on noudatettava sen päätöksiä. Käytyäni läpi kaikki mahdolliset oikeusasteet olen valittanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. EIT antoi päätöksen, jossa todetaan mustaa valkoisella, että edes rikoksen tunnusmerkistö ei täyty tässä jutussa.

Syytteet, joiden nojalla minut on jostain syystä tuotu tänne, tähän kummalliseen häkkiin, ovat täysin tekaistuja. Venäjän federaatio on sitä paitsi ainakin osittain tunnustanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen. Minullehan maksettiin peräti korvausta tämän jutun perusteella ja näin ollen EIT:n päätös tunnustettiin lailliseksi. Tästä huolimatta nämä syytteet, jotka — toistan vielä kerran — olivat tekaistuja, toivat veljelleni kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion. [Löytyy myös vastaavanlainen] oikeuden päätös, jota täällä Venäjän alueella on noudatettava. Minä puolestani olin tähän juttuun liittyen vuoden kotiarestissa. Kun koeaikani oli päättymässä, minut pidätettiin viikkoa ennen sen loppumista ja tuotiin tänne Simonovon piirioikeuteen. Koska minulla ei ollut omaa puolustusasianajajaa, minut pakotettiin ottamaan joku nimellinen juristi. Sitten koeaikaani jatkettiin vielä vuodella.

Seuraavaksi hiukan matematiikkaa. Vuonna 2014 sain kolmen ja puolen vuoden tuomion, ja minulle määrättiin koeaika; nyt eletään vuotta 2021, ja minut halutaan edelleen tuomita samasta asiasta. Minuthan on jo todettu syyttömäksi, eikä rikoksen tunnusmerkistö täyty tässä jutussa, mutta siitä huolimatta valtiomme vaatii mielipuolisen härkäpäisesti minulle tuomiota tässä jutussa.

Miksi juuri tässä jutussa? Itse asiassa se on hyvin yllättävää, koska minua koskevia oikeusjuttujahan kyllä piisaa, vai mitä? Juuri äskettäin nostettiin taas yksi. Siitä huolimatta joku on todella halunnut ja haluaa edelleen, etten ottaisi askeltakaan maamme alueella palattuani tänne vapaana miehenä. Heti ylitettyäni Venäjän rajan minut pidätettiin. Tiedämme kyllä, kuka tätä halusi ja miksi näin tapahtui. Tämä kaikki johtuu yhden bunkkerissa asuvan ihmisen vihasta ja pelosta.

Siitä, että aiheutin hänelle suunnatonta mielipahaa yksinkertaisesti jäämällä henkiin, vaikka minut yritettiin murhata hänen käskystään.

Syyttäjä pyytää saada tehdä huomautuksen.

Navalnyi: Minä viis veisaan huomautuksestanne! Arvoisa tuomari, kysyn vielä kerran: aikooko tämä syyttäjä jatkossakin häiritä minua, kun yritän lausua näkemykseni tapahtumista?

Tuomari: Tämän jutun yhteydessä ei käsitellä muita oikeusprosesseja. Käsittelyssä on vain Zamoskvoretšen piirioikeuden langettaman ehdollisen vankeustuomion muuttaminen ehdottomaksi.

Puolustusasianajaja pyytää saada tehdä huomautuksen syyttäjälle, joka keskeyttää toistuvasti Navalnyin puheenvuoron.

Tuomari: Pyydän teitä pysymään asiassa.

Navalnyi: Minähän puhun asiaa. Tämä on minun mielipiteeni. Ja minulla on lain mukaan oikeus lausua mielipiteeni esitetyistä syytteistä. Se, että syyttäjä yrittää keskeyttää minut tukkiakseen suuni, kuvaa myös loistavasti sitä, mitä täällä tapahtuu. Se, mitä puhun, liittyy nimittäin suoraan siihen, mitä täällä tapahtuu.

Sen jälkeen tein vielä kauheamman tempun. Sen lisäksi, että selvisin hengissä enkä rynnännyt kauhuissani piiloon, julkesin vielä osallistua oman myrkytykseni tutkintaan.

No niin. Jatkan. Aiheutin suunnatonta mielipahaa jäämällä eloon. Siitä on kiittäminen hyviä ihmisiä: lentäjiä ja lääkäreitä. Sitten suututin hänet vielä pahemman kerran sillä, että selvittyäni hengissä en alkanut piileksiä ja elää jossain vartioidussa, joskin pienemmässä bunkkerissa, vaikka olisin voinut tehdä niin. Sen jälkeen tein vielä kauheamman tempun. Sen lisäksi, että selvisin hengissä enkä rynnännyt kauhuissani piiloon, julkesin vielä osallistua oman myrkytykseni tutkintaan. Olemme osoittaneet ja todistaneet, että tämän murhayrityksen takana oli Putin, joka teetti likaisen työn FSB:llä. Enkä minä ollut ainoa, joka yritettiin päästää päiviltä. Nyt tämä tiedetään, ja paljon muuta paljastuu vielä. Ja tämä saa sen pienen varastelevan bunkkerissaan kököttävän ukkelin suunniltaan raivosta. Juuri se, että kaikki on paljastunut, tajuatteko?

Hän on menettänyt ylivoimansa mielipidemittauksissa ja valtavan kansansuosionsa. Mitään ei ole jäljellä. Syynä on sen asian paljastuminen, että pärjätäkseen poliittiselle vastustajalle, jolla ei ole käytössään televisiomainoksia eikä takanaan puoluetta, hän päätti yksinkertaisesti yrittää tappaa tämän kemiallisella aseella. Ja tämä saa hänet yksinkertaisesti sekopäiseksi raivosta. Hän on raivoissaan, koska kaikki ovat nyt nähneet hänen olevan pelkkä pahainen pikkuvirkamies, josta sattumalta tehtiin presidentti ja joka ei ikinä ole osallistunut väittelyihin eikä käynyt vaalikamppailua. Ja murhayritykset ovat hänen ainoa keinonsa käydä poliittista kamppailua. Vaikka hän miten yrittäisi esiintyä suurena geopoliitikkona ja maailman mahtimiehenä, hänen suurin harminsa minun suhteeni on se, että hän jää historiaan nimenomaan myrkyttäjänä.

Meiltähän löytyy historiasta Aleksanteri Vapauttaja [Aleksanteri II] ja Jaroslav I Viisas. Nyt meillä on sitten Vladimir Kalsarimyrkyttäjä. Juuri sellaisena hänet tullaan muistamaan.

Arvon tuomari, tämähän liittyy suoraan asiaan… Seison tässä poliisien vartioimana, kansalliskaartikin on ilmestynyt paikalle; puoli Moskovaa on saarrettu vain sen takia, että pieni ukkeli bunkkerissaan on sekaisin raivosta. Sekaisin, koska me olemme osoittaneet ja todistaneet, ettei hän aherra geopolitiikan parissa vaan pitää kokouksia, joissa päättää, kenet määrätään vohkimaan poliittisilta vastustajilta kalsarit, sivelemään niihin kemiallisena aseena käytettävää ainetta ja antamaan tappokäsky.

Tässä oikeusjutussa tärkeintä ei ole edes se, kuinka se minun osaltani päättyy: joudunko vankilaan vai en. Helppohan minut on laittaa telkien taakse, joko näiden tai sitten joidenkin muiden syytteiden nojalla. Tärkeintä on, minkä takia näin tehdään: valtavan ihmisjoukon pelottelemiseksi. Niinhän se toimii: yksi laitetaan vankilaan, jotta miljoonat muut alkaisivat pelätä.

Maassamme on 20 miljoonaa ihmistä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Kymmenillä miljoonilla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä eteenpäin elämässä. Moskovalaisilla menee vielä suhteellisen hyvin, mutta jo sadan kilometrin päässä täältä asiat ovat todella kehnosti. Koko maassa kansalaisilla menee yhtä surkeasti, eikä kellään ole mahdollisuuksia nostaa elintasoaan. Ihmiset elävät vaivaisella kahdenkymmenen tuhannen ruplan kuukausipalkalla. Eikä kukaan heistä uskalla sanoa mitään; heidät yritetään vaientaa juuri tämänkaltaisilla näytösoikeudenkäynneillä. Pannaan yksi vankilaan, jotta miljoonat alkaisivat pelätä. Jotkut lähtevät kadulle osoittamaan mieltään — vangitaanpa sitten viisi ihmistä, niin saadaan peloteltua 15 miljoonaa muuta hiljaisiksi.

Sitten tärkein asia, jonka haluan sanoa. Toivon todella, etteivät ihmiset ala tämän oikeusprosessin myötä pelätä entistä enemmän. Tämä oikeudenkäynti, jota on valvomassa oikein kansalliskaarti, ei nimittäin ole mikään voimannäyte. Tämä ei osoita mitään muuta kuin heikkoutta. Satoja tuhansia ja miljoonia ihmisiä ei noin vain voi laittaa vankilaan. Toivon todella, että yhä useampi ihminen tiedostaa tämän. Kun ihmiset tiedostavat, mistä on kyse — ja niin käy taatusti ennen pitkää — kaikki nämä kulissit hajoavat. Koko maata ette nimittäin pysty laittamaan vankilaan.

Koska kaikkia näitä ihmisiä, joilta on viety tulevaisuudennäkymät ja usko parempaan ja jotka eivät hyödy killinkiäkään rikkaan kotimaansa laajoista luonnonvaroista... Tavalliselle kansalle jää luu käteen. Meillä kasvaa vain miljardöörien määrä, kaikki muu menee alaspäin, tajuatteko? Istun sellissäni ja kuuntelen uutisia, joiden mukaan voin, makaronien ja munien hinta on taas noussut. Ja nyt eletään vuotta 2021! Venäjältä viedään muihin maihin öljyä ja kaasua. Kaikkialla ihmiset puhuvat, kuinka makaronien hinta on jälleen noussut, emme kerta kaikkiaan selviä... Te olette vieneet näiltä ihmisiltä tulevaisuudennäkymät ja yritätte saada heidät pelkäämään. Minä kehotan kaikkia lopettamaan pelkäämisen. Koko tämä valta perustuu…

Tuomari: Ette ole sanonut syytteistä mitään.

Navalnyi: Arvon tuomari, väitätte, etten ole sanonut syytteistä mitään. Ne ovat silkkaa näytelmää, kuten tämä kaikki. Kaikki, mitä puhun, kuvastaa asennettani tähän teidän luomaanne näytelmään. Toisinaan käy niin, että poliittinen järjestelmä pohjautuu laittomuuteen ja mielivaltaan Ja se on hirvittävä asia. Tilanne voi kuitenkin olla vieläkin huonompi: laittomuus ja mielivalta voivat verhoutua syyttäjän virkapukuun ja tuomarin viittaan. Ja silloin jokaisen ihmisen velvollisuus on kieltäytyä noudattamasta tällaisiin valeasuihin verhottuja lakeja. Teidän sisimmässänne asuu laittomuus ja mielivalta. Kenenkään ihmisen ei pidä alistua edessänne eikä noudattaa tällaisia lakeja.

Tuomari: Tämä ei ole mikään mielenosoitus.

Navalnyi: Ei niin, tämä on minun puheenvuoroni. Älkää olko huolissanne, arvon tuomari. Oikein hyvin tässä käy. Olkaa hyvä älkääkä keskeyttäkö minua, puhutaan vuoron perään. Lausun vain mielipiteeni. Minulla on oma mielipiteeni tästä oikeusjutusta ja sanon sen nyt ääneen. Muunlaista kantaa minulla ei ole, joten olkaa hyvä ja kuunnelkaa.

Haluan vielä kerran todeta, että kun mielivalta ja laittomuus pukevat ylleen kaltaisenne lain palvelijan viitan ja naamioituvat mahdollisuudeksi, jokaisen rehellisen ihmisen velvollisuus on kieltäytyä alistumasta tahtoonne ja taistella teitä vastaan kaikin keinoin. Niin taistelen minäkin miten vain pystyn. Ja jatkan taisteluani huolimatta siitä, että olen täysin sellaisten ihmisten armoilla, joiden suurinta hupia on hieroa joka paikkaan kemiallisena aseena käytettävää ainetta, eikä henkeni todennäköisesti ole edes kolmen kopeekan arvoinen.

Siitä huolimatta nytkin, kun seison tässä, sanon teille, että tulen taistelemaan teitä vastaan, ja kutsun kaikki muutkin taistelemaan ilman pelkoa ja tekemään kaikkensa, jotta maassamme vallitsisi laki eivätkä tuollaiset viittojen ja virkapukujen kantajat olisi vallan kahvassa. Tervehdin kaikkia rehellisiä ihmisiä, jotka taistelevat eivätkä anna pelolle valtaa.

Tervehdin ja kiitän kaikkia Korruption vastaisen rahaston työntekijöitä, jotka juuri nyt ovat pidätettyinä; samoin kaikkia muita kansalaisia, jotka pelotta lähtevät kaduille, koska heillä on samat oikeudet kuin teillä. Tämä maa kuuluu heille yhtä suuressa määrin kuin teille tai kelle muulle tahansa. Olemme samanlaisia kansalaisia kuin muutkin. Ja vaadimme normaalia oikeudenkäyttöä ja suhtautumista itseämme kohtaan, oikeutta osallistua vaaleihin ja olla osallisina, kun maamme luonnonrikkauksia jaetaan. Niinpä, kaikkea tätä vaadimme.

Haluan sanoa, että Venäjällä on tällä hetkellä paljon hyviä asioita, ja parhaimpia ovat juuri ne ihmiset, jotka eivät pelkää eivätkä ummista silmiään tai katso muualle… Ihmiset, jotka eivät koskaan anna maatamme joukolle lahjottavissa olevia byrokraatteja, jotka ovat päättäneet vaihtaa isänmaamme palatseihin, viinitarhoihin ja vedenalaisiin diskoihin…

Tuomari yrittää keskeyttää Navalnyin.

Navalnyi: Sanoin jo sanottavani. Kantani on se, että vaadin itseni ja muiden vangittujen välitöntä vapauttamista. En tunnusta syytteitänne, ne ovat täysin valheellisia ja laittomia. Vaadin, että minut vapautetaan välittömästi.