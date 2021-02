Iranilais-brittiläinen tutkija Kameel Ahmady tuomittiin Iranissa yli yhdeksäksi vuodeksi vankilaan yhteistyöstä vihollisvaltion kanssa.

Iranilais-brittiläinen tutkija Kameel Ahmady sai Iranissa kaksi kuukautta sitten yli yhdeksän vuoden vankeustuomion yhteistyöstä vihollisvaltion kanssa.

Vankila ei houkutellut, joten hän päätti paeta synnyinmaastaan ollessaan vielä vapaalla takuita vastaan. Ahmady on kiistänyt syyllisyyteensä ja valittanut tuomiostaan.

Ahmady pakeni Iranista jalkaisin vuoristoisen rajan yli tähtäimessään Britannia, missä hän oli nuorena opiskellut Kentin yliopistossa ja London School of Economics -yliopistossa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on haastatellut Ahmadya pakomatkaan johtaneista tapahtumista, mutta ei kerro Ahmadyn reitistä ja matkan kestosta tarkempia yksityiskohtia.

Ahmady syntyi Iranissa, mutta hänen vanhempansa lähettivät hänet 18-vuotiaana opiskelemaan Britanniaan. Ahmady hankki Britannian kansalaisuuden ennen kuin palasi Iraniin työskentelemään antropologina.

Työssään Ahmady on tutkinut lapsiavioliittoja ja tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista. Tutkimus oli kiinnittänyt Iranin viranomaisten huomion, koska Ahmady on ajanut tyttöjen naimisiinmenoiän nostamista. BBC:n mukaan ikäraja on Iranissa tällä hetkellä 13 vuotta.

Ahmady pidätettiin kotoaan elokuussa 2019 ja vietiin vankilaan. Ahmady uskoo joutuneensa pidätetyksi paitsi kaksoiskansalaisuutensa vuoksi myös Iranin halusta kostaa säiliöaluksensa takavarikointi Gibraltarilla.

Brittiviranomaiset ottivat iranilaisen laivan haltuunsa heinäkuussa 2019 Gibraltarinsalmessa, koska aluksen epäiltiin kuljettaneen öljyä Syyriaan EU:n talouspakotteiden vastaisesti.

Ahmady sanoo olleensa Iranin viranomaisille houkutteleva kohde monesta syystä.

”Olen kurdi, kuulun sunnimuslimien vähemmistöön ja pengoin tutkijana arkaluonteisia asioita. Kaiken lisäksi käytin tutkimustani tietoisuuden lisäämiseen.”

Ahmady oli kolme kuukautta vankilassa, missä häntä kuulusteltiin usein. Ennen oikeudenkäyntiä hänet vapautettiin, mutta valvottiin tarkasti.

Viime joulukuussa Ahmady tuomittiin lopulta yhteistyöstä vihollisvaltion kanssa. Syyttäjien mukaan hyväntekeväisyysjärjestö, jolle Ahmady oli kerran työskennellyt, oli saanut rahoitusta myös Yhdysvalloista.

Ahmadya syytettiin myös muun muassa homoseksuaalisuuden mainostamisesta tutkimuksessaan. Yhdeksän vuoden ja kolmen kuukauden vankeustuomion lisäksi Ahmadylle määrättiin lähes 570 000 euron sakko.

Ahmadyn valitus tuomiosta hylättiin, joten hän päätti paeta. Ahmady pakkasi laukkuunsa parranajovälineet, muutaman kirjan, kannettavan tietokoneen ja lämpimiä vaatteita. Hän kertoi pakomatkasta vain lähimmille perheenjäsenilleen.

Pakomatka oli Ahmadysta pitkä, kylmä ja pelottava, mutta hän selvisi siitä ja pääsi Britanniaan. Britanniassa hän on toistaiseksi ilman töitä ja tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta.

”Päätös lähteä Iranista oli hyvin vaikea, mutta uskon, että minusta on enemmän hyötyä vankilan ulkopuolella, minkä lisäksi olen vastuussa perheestäni”, Ahmady sanoi BBC:lle.

Oikeusaktivistit ovat syyttäneet Irania useiden kaksoiskansalaisten pidättämisestä tavoitteenaan saada myönnytyksiä muilta mailta. Iran on säännöllisesti kiistänyt syytökset.