Malesialainen liikemies Jho Low on historian suurimpiin kuuluvan rahoitusskandaalin pääjärjestelijä, joka katosi kuin tuhka tuuleen.

Liikemies Jho Low kuvattuna varoja syöpätutkimukseen keräävän järjestön Angel Ball -gaalassa New Yorkissa vuonna 2014.­

Talousrikoksista epäilty malesialainen liikemies Jho Low osti ”kultaisen passin”, joka takasi hänelle pääsyn Euroopan unioniin, tuore raportti kertoo.

Asiasta kirjoittaa muiden muassa brittilehti The Guardian.

Raportin mukaan Low oli yhteydessä konsulttiyhtiö Henley & Partnersiin tarkoituksenaan ostaa itselleen Kyproksen kansalaisuus. Viranomaiset etsivät Low’ta epäiltynä osallisuudesta yhteen historian suurimmista rahastoskandaaleista.

Kypros on yksi useista EU-maista, joissa sijoittamalla esimerkiksi maan kiinteistöihin huomattavan summan rahaa on voinut saada vastineeksi viisumin tai passin. Niin kutsuttu kultaviisumi tai -passi on ollut käytännössä varakkaiden sijoittajien oikopolku EU-kansalaiseksi tai ainakin oleskeluluvan haltijaksi.

Toimintaa pidetään erittäin kyseenalaisena, sillä passi yhdessä EU-maassa tarkoittaa sitä, että henkilö pääsee vapaasti myös muihin jäsenvaltioihin. Kultaiset passit ovat olleet suosittuja esimerkiksi rahanpesijöiden ja korruptoituneiden poliitikkojen keskuudessa.

Passijärjestelmä on laillinen, mutta EU:n mukaan tulijoiden taustoja ei usein tarkasteta riittävän hyvin, jotta riskit voitaisiin sulkea pois.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnan keskuksen (OCCRP) ja malesialaisen tutkivaan journalismiin keskittyvän julkaisun Sarawak Reportin yhteisraportissa kerrotaan, että Low allekirjoitti Henley & Partnersin kanssa vuonna 2015 sopimuksen, jossa yhtiö tarjoutui auttamaan kansalaisuuden hankinnassa.

Raportissa kerrotaan, että alle neljä kuukautta sopimuksen tekemisestä Low’lla oli Kyproksen passi hänen ostettuaan viiden miljoonan euron rantahuvilan.

Henley & Partners on aikaisemmin kiistänyt yhteytensä Low’hun. Yhtiön tiedottaja kertoi lehdistölle, että Henley & Partners kieltäytyi Low’n asiakkuudesta, koska tämä ei läpäissyt yhtiön taustatarkastuksia.

Sen sijaan yhtiö ohjasi Low’n kolmannen osapuolen pakeille, The Guardian kertoo. Toimittajien näkemät laskut osoittavat, että Henley & Partners laskutti kyproslaisia yrityksiä työstä, joka liittyi Low’n kansalaishakemukseen.

Lisäksi vuodettujen sähköpostien perusteella vaikuttaa siltä, että yrityksen Kyproksen-toimiston johtaja viestitteli suoraan Low’n kanssa ja antoi tälle yksityiskohtaisia neuvoja sijoitusprosessissa. Yhtiö neuvoi Low’ta siirtämään kuusi miljoonaa euroa sulkutilille, raportissa kerrotaan.

Marraskuussa 2016 – viisi kuukautta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö oli julkisesti nimennyt hänet osalliseksi 1MDB-rahastoskandaaliin – Low’n kerrotaan pyytäneen Henley & Partnersin apua toiseen, vielä suurempaan kiinteistöhankintaan.

Henley & Partnersin tiedottaja kiisti yrityksen syyllistyneen väärinkäytöksiin, mutta hänen mukaansa on mahdollista, että joku yksittäinen työntekijä ”ei ole toiminut osana tiimiä”.

Low, jonka kerrotaan olevan Kiinassa, on niin ikään kiistänyt syytökset.

Ihmiset osoittivat mieltään huhtikuussa 2018 Low’n pidätyksen puolesta Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa.­

1MDB kuuluu historian suurimpiin rahastoskandaaleihin. Malesian pääministerinä vuonna 2009 aloittanut Najib Razak perusti suuren kehitysrahaston, jolle annettiin nimeksi 1 Malaysia Development Berhad. Rahaston avulla oli tarkoitus edistää Malesian kehitystä.

1MDB:stä katosi vuosien mittaan noin neljä miljardia euroa. Rahojen epäillään päätyneen malesialaispoliitikkojen ja suhmurointiin osallistuneiden liikemiesten taskuihin.

Najib tuomittiin heinäkuussa 2020 12 vuoden vankeusrangaistukseen sekä noin 50 miljoonan dollarin sakkoihin vallan väärinkäytöstä. Lisäksi hänet tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen luottamusaseman väärinkäytöstä ja rahanpesusta.

Entisen pääministerin asianajajat ovat puolustaneet häntä sanomalla, että Low ja joukko muita liikemiehiä olivat johtaneet Najibia harhaan uskottelemalla, että hänen tileilleen ilmaantuneet rahat olivat lahjoituksia Saudi-Arabian kuningasperheeltä. Low on kiistänyt syyllisyytensä.

Low oli yksi 1MDB:n rahansiirtojen pääjärjestelijä.

Kypros lopetti kyseenalaisen passiohjelmansa loppuvuodesta 2020. Maan presidentti Níkos Anastasiádis kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että ohjelmassa oli puutteita eikä sitä uusita.

Kypros tienasi ohjelmalla yli yhdeksän miljardia euroa vuosina 2013–2019. HS kertoi marraskuussa 2019, että passia vastaan Kyprokseen tuli investoida kaksi miljardia euroa.

Reutersin mukaan yli kolme tuhatta ihmistä hyötyi maan passiohjelmasta, ja se oli suosittu eritoten venäläisten ja ukrainalaisten sekä myöhemmin kiinalaisten ja kambodžalaisen keskuudessa.

Anastasiádisin mukaan useat muutokset tekivät ohjelmasta ”Euroopan tiukimman”, mutta sitä vaivasivat jo alussa ilmaantuneet valuviat.

”Aukot ja heikkoudet sallivat joidenkin hakijoiden hyväksikäyttää ohjelmaa”, presidentti sanoi.

Kyproksen parlamentin puhemies erosi lokakuussa Al Jazeera -televisioyhtiön salakuvattua häntä ja muita henkilöitä väitetysti tarjoamassa rikosrekisterilliselle henkilölle apua passinhankintaan.

Presidentti Anastasiádisin mukaan ohjelmaa mainostettiin ”järjenvastaisesti”, mistä syntyi vaikutelma, että Kypros myy passeja. Ohjelmaa mainostettiin esimerkiksi passinmuotoisissa pamfleteissa, kylteissä ja lentokenttien matkatavarakärryjen tarroissa.

”Sijoittajille tarjotaan muita kannustimia, mutta ei kansalaisuutta”, Anastasiádis totesi.