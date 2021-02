Koomasta toipumassa oleva 19-vuotias britti ei tiedä pandemiasta, vaikka on sairastanut covid-19-taudin kahdesti

Brittiläinen Joseph Flavill joutui auto-onnettomuuteen juuri ennen koronaviruspandemiaa ja vaipui koomaan.

Brittiläinen Joseph Flavill on toipumassa kymmenen kuukauden koomasta, johon hän vaipui juuri ennen koronaviruspandemian alkua. Tapauksesta kertovat muun muassa The Guardian ja CNN.

Flavill, 19, joutui auton töytäisemäksi Burton upon Trentin kaupungissa maaliskuun alussa kolme viikkoa ennen Britannian ensimmäisen kansallisen sulkutilan alkua.

Hän on ollut kuukausia koomassa saamansa vaikean aivovamman vuoksi, mutta on hiljalleen toipumassa ja reagoi jo ympäristöönsä.

Brittilehti The Guardianin haastatteleman tädin Sally Flavill Smithin mukaan poika on täysin tietämätön koronaviruspandemiasta, vaikka on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kahdesti.

”Minulla ei ole aavistustakaan, miten Joseph pystyy käsittämään kaiken sen, mitä me olemme sillä aikaa kokeneet.”

Tädin mukaan perhe on yrittänyt selittää pojalle videopuheluiden välityksellä, että he eivät voi olla hänen luonaan koronvirusrajoitusten vuoksi, vaikka haluaisivat. Toistaiseksi he eivät ole kertoneet hänelle pandemian laajuudesta.

”Kun hän toipuu koomasta, elämä ei ole lainkaan sellaista, mihin hän on tottunut. Luulen, että luvassa on sokki”, toinen täti Kate Yarbo kommentoi CNN:lle.

Flavill on yksi harvoista aikuisista länsimaissa, jotka saavat tietää pandemiasta vasta jälkikäteen, CNN huomauttaa.

Leicesteriläisestä sairaalasta hoitokotiin Stoke-on-Trentiin toipumaan siirretty Flavill on ryhtynyt pyydettäessä liikuttelemaan raajojaan. Hän seurustelee perheensä ja ystäviensä kanssa räpyttelemällä silmiään ja hymyilemällä.

Tädin mukaan poika pystyy esimerkiksi koskettamaan korviaan, liikuttamaan molempia jalkojaan ja vastamaan kysymyksiin kyllä tai ei silmiä räpyttelemällä.

Flavillin äiti vieraili sairaalassa poikansa 19-vuotissyntymäpäivänä viime joulukuussa, mutta ei usko pojan olleen silloin vielä yhtä tietoinen ympäristöstään kuin nyt. Lisäksi äidin täytyi noudattaa turvavälejä ja pukeutua täyteen suojavarustukseen.

Tutburyn kylästä Staffordshirestä kotoisin oleva Flavill oli perheen mukaan ennen onnettomuutta urheilullinen ja aktiivinen poika, jonka oli määrä vastaanottaa Edinburghin herttuan nimeä kantava nuorisopalkinto Buckinghamin palatsissa toukokuussa.