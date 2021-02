Yhdysvallat on ”syvästi järkyttynyt” raportista, jonka mukaan uiguuri­naisia raiskataan järjestelmällisesti Kiinan keskitysleireillä

Yhdysvallat vaatii, että julmuuksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan.

Yhdysvallat on ”syvästi järkyttynyt” raportista, jonka mukaan keskitysleireille viedyt uiguurinaiset joutuvat järjestelmällisten raiskausten ja seksuaalisen väkivallan kohteiksi Kiinan Xinjiangissa. Yhdysvallat vaatii, että julmuuksista vastuussa joutuvat asiasta vastuuseen, ulkoministeriö kertoi keskiviikkona.

Kannanotto liittyy Britannian yleisradion BBC:n keskiviikkona julkaisemaan uutiseen, jossa keskitysleireillä olleet naiset ja entinen vartija kertoivat seksuaalisesta häirinnästä ja kidutuksesta.

BBC:n mukaan ”useat entiset vangit ja vartija ovat kertoneet BBC:lle, että he kokivat itse tai näkivät todisteita järjestelmällisistä joukkoraiskauksista, seksuaalisesta väkivallasta ja kidutuksesta.”

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kommentoi asiaa uutistoimisto Reutersille:

”Olemme syvästi järkyttyneitä raporteista, mukaan lukien ensi käden todistajanlausunnoista, joiden mukaan etnisten uiguurien ja muiden Xinjiangin muslimien internointileireillä olevia naisia on järjestelmällisesti raiskattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi.”

Tiedottaja vahvisti Yhdysvaltain aiemmat syytökset, joiden mukaan Kiina on tehnyt ”rikoksia ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhan” Xinjiangissa.

”Nämä julmuudet järkyttävät omaatuntoa, ja niistä pitää tulla vakavia seurauksia.”

Tiedottaja vaati Kiinaa välittömästi päästämään riippumattomia ja kansainvälisiä tarkkailijoita alueelle.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin hallinto määräsi pakotteita kiinalaisille viranomaisille ja yhtiöille joilla on kytköksiä ihmisoikeusrikkomuksiin Xinjiangissa. Trumpin hallinto myös määritteli uiguurien vainon kansanmurhaksi.

Tammikuun lopussa valtaan noussut presidentti Joe Bidenin hallinto on tehnyt selväksi jatkavansa tiukkaa suhtautumista Kiinaan uiguurien kohtelun ja muidenkin asioiden suhteen.

Kiina on vuosien ajan kiistänyt syyllistyvänsä uiguurien vainoon. Kiinan mukaan alueelle on perustettu ammattioppilaitoksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä separatismia ja islamilaista ääriajattelua.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin kommentoi keskiviikkona BBC:n uutista sanomalla, ettei sillä ole ”mitään totuuspohjaa”.