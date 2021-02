Elämä yhdessä maailman kalleimmista asuin­taloista ei olekaan pelkkää luksusta: Asukkaat kertovat ongelmien vyyhdistä The New York Timesille

Asumista 432 Park Avenuella ovat varjostaneet The New York Timesin mukaan esimerkiksi miljoonien dollarien vesivahingot. Yli 400 metriä korkeassa pilvenpiirtäjässä on myös ollut toistuvia hissiongelmia.

432 Park Avenue hävisi valmistuessaan korkeudessa muista New Yorkin rakennuksista ainoastaan One World Trade Centerin piikille. Sittemmin kaupunkiin on valmistunut useampi vielä korkeampi rakennus.­

432 Park Avenue kuuluu maailman kalleimpien kotiosoitteiden joukkoon. Asunnon yhdestä New Yorkin korkeimmista rakennuksista ovat omistaneet esimerkiksi poplaulaja Jennifer Lopez ja hänen kumppaninsa Alex Rodriguez.

3,1 miljardia dollaria maksanut 432 Park oli valmistuessaan vuonna 2015 maailman korkein asuinrakennus. Yli 400 metriä korkea 432 Park luettelee palvelujensa joukkoon muun muassa yksityisravintolan, -elokuvateatterin ja -kuntosalin sekä kymmenien työntekijöiden tarjoamat hieronta-, personal trainer- ja ovipalvelut.

Elämä miljoonia maksaneissa asunnoissa ei ole kuitenkaan ollut pelkkää arjen vastoinkäymisistä vapaata ylellisyyttä, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times lähteidensä ja haltuunsa saamiensa dokumenttien perusteella. Asumista ovat varjostaneet esimerkiksi miljoonien dollarien vesivahingot ja toistuvat hissiongelmat, joita on aiheuttanut esimerkiksi tuuli. Asukkaat ovat valittaneet myös huojunnan ja roskakuilun aikaansaamasta metelistä.

Jopa New Yorkin mittapuulla poikkeuksellisen korkeita pilvenpiirtäjiä on putkahtanut kaupunkiin viime vuosina useita. Keskuspuiston lähettyvillä Manhattanilla sijaitsee korkeiden ja kalliiden rakennusten sarja, joka tunnetaan Billionaires’ Row’na. Myös 432 Park on yksi näistä miljardöörien kaduksi tai rivistöksi käännettävissä olevan alueen taloista.

Esimerkiksi 96:nnessa kerroksessa sijaitseva kattohuoneisto maksoi lähes 88 miljoonaa dollaria. Sen alapuolella ollut asunto sen sijaan jouduttiin pilkkomaan pienemmäksi, jotta se menisi kaupaksi, talousmedia The Business Insider on kirjoittanut.

Rakennus herätti jo valmistumisvaiheessaan tunteita, kirjoitti The New York Times. Se sai huomiota paitsi korkeudestaan myös kapeudestaan, johon on kannustanut lainsäädäntö, huomioi CNN. Rakentamisessa on hyödynnetty laissa olevaa porsaanreikää, jonka mukaan rakennuksesta on mahdollista tehdä korkeampi, jos osassa kerroksia ei ole asuntoja.

Osa newyorkilaisista piti rakennusta rumana ja kuuluisasta siluetista poikkeavana, kuin neulatyynystä kohoavana neulana, vertasi vuonna 2016 talouslehti Financial Timesin toimittaja – tai kuin keskisormena, kertoo The New York Times.

Kuvassa keskellä oleva yli 400-metrinen 432 Park Avenue sijaitsee Manhattanilla lähellä New Yorkin keskuspuistoa Central Parkia.­

Rakennuksen asukkaat ovat nyt ajautuneet kiistoihin sekä rakennuttajien että toistensa kanssa, kertoo The New York Times. Asukkailta perittävät maksut ovat kohonneet vakuutus- ja korjauskulujen vuoksi. Myös palveluista on ollut päänvaivaa: rakennuksessa sijaitsee yksityinen Michelin-tähden saaneen kokin ravintola, ja palvelusta koituva maksu pomppaa alkuperäisestä hieman yli tuhannesta dollarista 15 000:een.

Talossa asuva Sarina Abramovich kertoo The New York Timesille olleensa lähes 17 miljoonaa dollaria maksaneeseen kakkoskotiinsa pettynyt ensimmäisestä päivästä lähtien. Asunnossa on ollut esimerkiksi arviolta puolen miljoonan dollarin vahingot aiheuttanut vesivahinko.

”Olin vakuuttunut siitä, että tämä olisi New Yorkin paras rakennus”, hän sanoi lehdelle. ”Sitä mainostetaan yhä Jumalan lahjana maailmalle, mitä se ei ole.”

Mahdolliseksi syyksi ongelmiin on esitetty juuri rakennuksen korkeutta ja sen rakennusmateriaaleille aiheuttamaa kuormitusta. Samankaltaisia ongelmia on lehden nimettömän lähteen mukaan ilmennyt muissakin vastaavanlaisissa rakennuksissa.

Osa rakennuttajista ei lehden mukaan halunnut kommentoida asiaa, ja yksi on kertonut tiedotteessa työskentelevänsä asiakkaiden kanssa yhteistyössä ongelmien ratkaisemiseksi.