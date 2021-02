Dominic Ongwenin katsottiin syyllistyneen muun muassa murhaan, seksuaaliseen orjuuttamiseen ja lasten kaappaamiseen. Hän sai myös poikkeuksellisen tuomion raskaaksi tulemiseksi pakottamisesta.

Ugandalainen entinen sissikomentaja Dominic Ongwen todettiin torstaina Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa syylliseksi sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Hollannin Haagissa sijaitsevan tuomioistuimen tuomarit katsoivat Ongwenin syyllistyneen muun muassa murhaamiseen, seksuaaliseen orjuuttamiseen, lasten kaappaamiseen ja kidutukseen.

Ongwen sai myös ensimmäisen Kansainvälisen rikostuomioistuimen antaman tuomion raskaaksi tulemiseksi pakottamisesta sotarikoksena, kertoo Reuters. Hänen katsottiin syyllistyneen 61:een yhteensä 70 sotarikoksesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan, joista häntä syytettiin.

Ongwenin saamaa tuomiota ei vielä torstaina kerrottu.

Ongwen osallistui Pohjois-Ugandassa 2000-luvun alussa tapahtuneisiin julmuuksiin sotaherra Joseph Konyn johtaman Herran vastarinta-armeijan LRA:n alaisuudessa. Ongwenin katsottiin toimineen vuosina 2002–2005 tehdyissä rikoksissa vapaasta tahdostaan.

Ongwenin alaisuudessa tehdyissä julmuuksissa oli muun muassa pakotettu lapsia osallistumaan taisteluihin ja tapettu siviilejä, muun muassa vauvoja.

Oikeudenkäynti asiassa kesti vuosia. Tapauksesta erityisen teki se, että Ongwenin on kerrottu olleen ensimmäinen ihminen Haagin rikostuomioistuimen edessä, jota on syytetty samoista rikoksista, joiden uhriksi on joutunut itsekin. LRA kaappasi Ongwenin tämän ollessa nuori ja koulutti tästä lapsisotilaan.