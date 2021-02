Kiinan mukaan BBC on esittänyt ”valeuutisia” covid-19 tautiin liittyen.

Kiinan ulkoministeriö ilmoitti torstaina esittäneensä ”tiukkoja vastalauseita” Britannian yleisradiolle BBC:lle mediayhtiön koronavirusuutisointiin liittyen.

Kommunistisen diktatuurin mukaan BBC on esittänyt ”valeuutisia” covid-19 tautiin liittyen, uutistoimisto Reuters kertoo. Kiina kehotti myös BBC:tä esittämään julkisen anteeksipyynnön.

Lausunnossaan ministeriön tiedottaja sanoi, että BBC on äskettäin ”kytkenyt pandemian politiikkaan” ja ”toistanut teorioita Kiinan salailusta”, uutistoimisto Reuters kertoo.

Koronavirus lähti leviämään vuosi sitten joulukuussa Kiinan Wuhanista. Tuolloin Kiinan viranomaiset toruivat lääkäreitä, jotka jo epidemian varhaisessa vaiheessa varoittivat viruksen vaarallisuudesta.

Kiinan vaatimus BBC:lle tuli vain hetki sen jälkeen kun Britannian mediaa säätelevä elin Ofcom ilmoitti kumonneensa kiinalaisen CGTN-televisiokanavan toimiluvan Britanniassa.

Ofcom ilmoitti torstaina, että luvanhaltija Star China Meda Ltd ei ole kyennyt osoittamaan, että sillä on toimituksellinen päätösvalta CGTN:n sisältöön. Ofcomin mukaan kanava on viime kädessä sidottu Kiinan kommunistiseen puolueeseen.

Kiinassa ei käytännössä ole kommunistisesta puolueesta riippumatonta tai sitä arvostelevaa mediaa.

Keskiviikkona BBC julkaisi harvinaisen haastattelun, jossa uiguurinaiset ja entinen vartija tekivät paljastuksia uiguurien keskitysleireillä Kiinassa tapahtuvista järjestelmällisistä raiskauksista ja kidutuksesta. Kiina kiisti haastateltujen esittämät väitteet ja kutsui niitä valheiksi.