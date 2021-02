Saksan hallitus päätti ylimääräisestä lapsilisästä, ja Angela Merkel keskusteli vanhempien kanssa suorassa lähetyksessä perheiden tuskasta.

Marlene Lufenin perheiden hätää valottava video Instagramissa on noussut Saksassa ilmiöksi.­

Berliini

Saksalainen Marlene Lufen, 50, on pitkän linjan tv-juontaja. Tällä viikolla hänellä on ollut kuitenkin sosiaalisessa mediassa paljon suurempi yleisö kuin hänen juontamallaan aamuohjelmalla televisiossa.

Ja syy on selvä: hän nosti puheeksi asian, joka on jäänyt varjoon, kun saksalaisten koronarajoitusten kutistama arki jatkuu ahdistavana kuukausi toisensa perään.

Lufen latasi Instagram-videolleen karuja faktoja ihmisten pahoinvoinnista koronarajoitusten aikana ja sai kolmessa päivässä yli kymmenen miljoonaa katsojaa.

Saksankin kokoisessa maassa se on iso yleisö, yli 12 prosenttia väestöstä.

Tähän asti näkyvimmin rajoituksia ovat kyseenalaistaneet niin sanotut koronakieltäjät, jotka uskovat samalla mitä villeimpiin salaliittoteorioihin – siis öyhöttäjät, joiden kanssa keskustelua on vaikeaa saada aikaan.

Lufen antoi kasvot monien tavallisten saksalaisten tunnoille. Hänen suosionsa on mielenkiintoinen ilmiö rationaalisuutta ja tietopohjaisuutta korostavassa Saksassa, sillä hän kyseenalaistaa virologien sananvallan.

Virologit tekevät vain työtään korostaessaan epidemialukuja, Lufen sanoo. Mutta Saksa ei kärsi vain viruksen aiheuttamasta epidemiasta, vaan monista muistakin ongelmista, jotka ovat epidemian tuotetta.

Hänen rohkea lausuntonsa on, että hänellä on tunne, että kun korona-aikaa katsotaan kahden, kolmen vuoden päästä taaksepäin, todetaan, että homma hoidettiin sittenkin väärin. Hän ei sinänsä vastusta lockdownia, vaan perää vaihtoehtoja ja tukea.

Lufen luettelee noin 14 minuutin videollaan ihmisten pahoinvoinnista kertovia lukuja: Melkein puoli miljoonaa lasta soitti viime vuonna lasten ja nuorten auttavaan puhelimeen Saksassa. Puhelimesta apua hakevien lasten määrä kasvoi melkein kolmanneksella edellisvuodesta.

Köyhyys, vanhusten yksinäisyys, naisiin kohdistuva väkivalta, lapsiin kohdistuva väkivalta ja jopa anoreksia ovat lisääntyneet, Lufen luettelee.

”Näitäkin lukuja on katsottava”, hän vaatii.

Saksalaisten enemmistö on kyselyiden mukaan kannattanut tiukkoja rajoituksia.

Mutta nyt yhä useampi kuuntelee Lufenia joka sanoo: aina kun kehotetaan vielä puremaan hammasta, jossain lapsi saa nyrkistä naamaansa ja nuori harkitsee sillalta alas hyppäämistä. Se on kova viesti, jota on vaikea vähätellä.

Keskiviikkona hänen kanssaan samassa tv-ohjelmassa asiasta keskusteli demarikansanedustaja ja lääkäri Karl Lauterbach. Hän kiisti Lufenin väitteen, että Saksassa olisi tehty päätöksiä vain virologien näkökulman perusteella.

Lauterbach on oikeassa, ja muutkin lääkärit ovat vastanneet Lufenin videoon. Suluilla on tarkoitus estää terveydenhuollon romahtaminen, he muistuttavat. Kuitenkin moni kokee nyt, että rajoituksista maksetaan liian kovaa hintaa.

Pitkän järkipuheen jälkeen pintaan puskee nyt kovalla voimalla tunne.

Saksassa lääketieteelliset asiantuntijat ovat olleet parrasvaloissa koko pandemian ajan, ja poliittiset päättäjät ovat kuunnelleet tiedeyhteisöä.

Virologi Christian Drosten ja Suomen THL:ää vastaavan RKI:n johtaja Lothar Wieler ovat suuria auktoriteetteja. Drosten on jopa kansainvälinen julkkis, sillä keväällä Saksa näytti pärjäävän epidemian hallinnassa rationaalisuutensa ansiosta hyvin.

Saksassa on kuollut yli 60 000 ihmistä koronaan. Luku on valtava, mutta suhteessa vähemmän kuin monissa verrokkimaissa. Tartuntaluvut ovat laskeneet joulun jälkeen. Joulukuussa kovennetut ja tällä haavaa helmikuun puoliväliin asti jatkuvat tapaamisrajoitukset ja sulut näyttävät siis toimivan.

Pääsääntöisesti kaikki palvelut ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta ovat kiinni, samoin koulut ja päiväkodit. Ravintolat ovat olleet viimeksi auki lokakuussa.

Päiväkotia käyvät lapset ovat oikeutettuja hätähoitoon tietyin edellytyksin, mutta vaikka edellytykset täyttyisivät, kaikki eivät sitä saa. Päiväkotien kirjo on laaja, ja hoitajista on kova pula. Osa hoitajista on sairastumisen tai riskiryhmään kuulumisen takia poissa pelistä.

Lufenin viestin suosio johtuu siitä, että hän puhuu oikeasta asiasta. Perheiden hätä on totta.

Olen itse kuullut useistakin berliiniläisperheistä, joissa lapset ovat päivisin kotona keskenään, kun vanhemmat tai ainoa vanhempi on töissä. Alakoululaiset hoitavat kotona päiväkoti-ikäisiä.

Kehotuksista huolimatta moni työnantaja ei vieläkään ole pystynyt järjestämään etätöitä, ja osalla aloista se ei ole mahdollista. Työpäivän jälkeen vanhemmat hoitavat lasten etäkoulutehtäviä ja kotitöitä, romahtamisen partaalla tai romahtaen.

Lue lisää: Saksassa koronavuoden taakan kantavat äidit – Tiina Iisalo irtisanoutui lääkärintyöstään huolehtiakseen lapsistaan

Monien elämä on äärimmäisen ahdistunutta suorittamista viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Suomeen verrattuna Saksan rajoitukset ja sulut ovat paljon kovemmat ja perheiden tuen saanti vaihtelee hyvin paljon.

Keskiviikkona Saksan hallitus päätti ylimääräisestä 150 euron lapsilisästä. Torstaina liittokansleri Angela Merkel vastasi perheellisten kysymyksiin videoyhteydellä suorassa lähetyksessä.

Perheiden hädästä voi tulla vielä suuri poliittinen teema ja haaste vallassa oleville.