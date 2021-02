Biden painotti pitämässään puheessa, että sodan täytyy loppua Jemenissä.

Yhdysvallat lopettaa sotilaallisen tuen Saudi-Arabian johtamille sotatoimille Jemenissä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi asiasta torstai-iltana Suomen aikaa pitämässään puheessa.

”Sodan täytyy päättyä Jemenissä”, Biden painotti.

Yhdysvaltain tuen lopettaminen Jemenissä taistelevalle Saudi-Arabian johtamalle liittoumalle kumoaa Trumpin aikaisen politiikan, jossa Yhdysvallat muun muassa myi Saudi-Arabialle lukemattomat määrät edistyneitä aseita.

Saudi-Arabia on käynyt amerikkalaisasein sotaa Jemenin huthikapinallisia vastaan, mikä on vaatinut tuhansien siviilien hengen ja aiheuttanut vakavan humanitaarisen kriisin.

Bidenin hallinnon uudenlaisesta suhtautumisesta sotaan kertoo myös, että se nimittää Jemenin-lähettilään. Tehtävässä on AFP:n mukaan aloittamassa Timothy Lenderking.

Sotilaallisen tuen lopettamisesta huolimatta Biden sanoi, että Yhdysvallat jatkaa Saudi-Arabian tukemista ja auttamista, kun kyseessä on Saudi-Arabian alueen ja itsenäisyyden puolustaminen.

Yhdysvallat jäädyttää myös amerikkalaisjoukkojen vetämisen sotilastukikohdista Saksasta.

Noin 12 000 amerikkalaisen sotilaan vähentämisestä Saksassa päätti Bidenin edeltäjä Donald Trump. Yhdysvalloilla on Saksassa noin 36 000 sotilasta.

Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolo Saksassa on perintöä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, jolloin kylmän sodan aika edellytti Euroopan puolustamista Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Euroopan maista juuri Saksassa on eniten Yhdysvaltain sotilaita.

Muun muassa entinen Yhdysvaltain armeijan Euroopan-joukkojen komentaja Frederick B. Hodges sanoi viime kesänä, että Trumpin aikomukselle vähentää joukkoja ei ole strategisia perusteita.

Yhdysvalloilla on Saksassa suurin oman mantereen ulkopuolinen sotilassairaala, jossa on hoidettu Irakin ja Afganistanin sodissa haavoittuneita amerikkalaisia. Yhdysvallat on operoinut Saksasta käsin myös Afrikassa.